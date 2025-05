ETV Bharat / bharat

ગુજરાત લઈ કશ્મીર સુધી, 15 સ્થળો પર પાકિસ્તાનનો હુમલાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ, ભારતે આપ્યો જડબાતોડ જવાબ - PAK AIR DEFENCE SYSTEM

ભારતીય સેનાના જવાનોની તસવીર ( ETV Bharat )

Published : May 8, 2025 at 4:33 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 5:12 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે ગુરુવારે વહેલી સવારે લાહોરમાં એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને નષ્ટ કરી દીધી હોવાની જાહેરાત કરી હતી, જ્યારે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં આતંકવાદી માળખા પર ભારતના હુમલાને વધારવાના પાકિસ્તાનના પ્રયાસને નકારી કાઢ્યો હતો. એક નિવેદનમાં, સંરક્ષણ મંત્રાલયે પાકિસ્તાન પર ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં અનેક લશ્કરી લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. જેમાં ગુજરાતની ભુજ શહેરનો પણ સમાવેશ થાય છે. કયા-કયા શહેરોમાં હુમલાનો પ્રયાસ?

નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે, "07-08 મે 2025 ની રાત્રે, પાકિસ્તાને અવંતીપુરા, શ્રીનગર, જમ્મુ, પઠાણકોટ, અમૃતસર, કપૂરથલા, જલંધર, લુધિયાણા, આદમપુર, ભટિંડા, ચંદીગઢ, નાલ, ફલોદી, ઉત્તરલાઈ અને ભૂજ સહિત ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં અનેક લશ્કરી લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં ડ્રોન અને મિસાઇલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો." ભારતે હુમલાઓ કર્યા નિષ્ફળ

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોને ઇન્ટિગ્રેટેડ કાઉન્ટર યુએએસ ગ્રીડ અને એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાઓનો કાટમાળ હવે પાકિસ્તાની હુમલાઓને સાબિત કરતા અનેક સ્થળોએથી મળી રહ્યો છે.

