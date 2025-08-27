ETV Bharat / bharat

ભારત-અમેરિકા સંરક્ષણ સોદા પર કરારની નજીક, IAFને મળશે 113 GE-404 એન્જિન - INDIA US DEFENSE DEAL

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે 1 અબજનો સંરક્ષણ સોદો અંતિમ તબક્કામાં છે, તેજસ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માટે 113 એન્જિન ખરીદવાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 9:51 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે, ટૂંક સમયમાં એક મોટો સંરક્ષણ સોદો થવા જઈ રહ્યો છે. આ સોદા હેઠળ, અમેરિકાની કંપની જનરલ ઇલેક્ટ્રિક (GE) પાસેથી 97 LCA માર્ક 1A તેજસ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માટે 113 GE-404 એન્જિન ખરીદવાની યોજના છે, જેની કુલ કિંમત $1 અબજ ડોલરથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે.

તાજેતરમાં, કેન્દ્ર સરકારે 97 વધુ LCA માર્ક 1A ફાઇટર એરક્રાફ્ટ ખરીદવા માટે ₹62,000 કરોડના સોદાને મંજૂરી આપી છે. આ પછી, ભારત હવે GE પાસેથી 113 વધારાના એન્જિન ખરીદવાની નજીક છે, જે ભારતીય સ્વદેશી ફાઇટર એરક્રાફ્ટ તેજસ માટે હશે.

ભારતીય સરકારી કંપની હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) એ પહેલાથી જ GE પાસેથી 83 LCA માર્ક 1A માટે 99 એન્જિન ખરીદવા માટે એક સોદો કર્યો છે. નવા કરાર હેઠળ આ 113 એન્જિન તે પ્રારંભિક સોદા ઉપરાંત હશે.

સંરક્ષણ સૂત્રોએ ANIને જણાવ્યું હતું કે આ સોદો સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. આનાથી HALને એન્જિન સપ્લાયમાં સાતત્યતા મળશે અને વિમાન ઉત્પાદન અને ડિલિવરીમાં આવતા કોઈપણ વિલંબ ટાળવામાં આવશે. HALનું લક્ષ્ય 2029-30 સુધીમાં 83 વિમાનોની પ્રથમ બેચ અને 2033-34 સુધીમાં 97 વિમાનોની આગામી બેચ તૈયાર કરવાનું છે.

GE કંપની હવેથી દર મહિને બે એન્જિન સપ્લાય કરશે જેથી ભારતના કાર્યક્રમની જરૂરિયાતો પૂર્ણ થઈ શકે. આ સાથે, HAL GE પાસેથી GE-414 એન્જિન ખરીદવા માટે પણ વાતચીત કરી રહ્યું છે, જેમાં 80% ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ GE-414 એન્જિન LCA માર્ક 2 અને એડવાન્સ્ડ મીડિયમ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ (AMCA) માટે જરૂરી રહેશે. આ સોદો લગભગ $1.5 બિલિયનનો હોવાનું કહેવાય છે અને આગામી થોડા મહિનામાં તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

LCA માર્ક 2 માટે 162 એન્જિન અને AMCA ના પાંચ પ્રોટોટાઇપ માટે 10 એન્જિનની જરૂરિયાત છે. આ કાર્યક્રમ ભારતીય વાયુસેનાના જૂના થઈ રહેલા MiG-21 કાફલાને બદલવામાં મદદ કરશે, જેને સરકાર નજીકના ભવિષ્યમાં તબક્કાવાર રીતે બંધ કરી રહી છે.

સ્વદેશી ફાઇટર એરક્રાફ્ટ પ્રોજેક્ટને સંરક્ષણ મંત્રાલય અને વાયુસેના મુખ્યાલયનો સંપૂર્ણ ટેકો છે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતમાં આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપશે તેમજ દેશભરના નાના અને મધ્યમ સંરક્ષણ સાહસોને મોટા વ્યવસાય પૂરા પાડશે.

ભારત સ્વદેશી ફાઇટર એરક્રાફ્ટ એન્જિનના વિકાસ પર પણ કામ કરી રહ્યું છે અને આ દિશામાં ફ્રેન્ચ કંપની સફરાન સાથે સહયોગ કરી રહ્યું છે. દેશનો ઉદ્દેશ્ય સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે, જેમાં વિવિધ વૈશ્વિક સ્ત્રોતોમાંથી ટેકનોલોજી પ્રાપ્ત કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

