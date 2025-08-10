નવી દિલ્હી: 9 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. રવિવારે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે વિપક્ષ તરફથી સંયુક્ત ઉમેદવાર ઉતારશે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે નામો પર વિચાર કરવા અને તેના પર સર્વસંમતિ બનાવવા માટે વિપક્ષી પક્ષોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, ઇન્ડિયા બ્લોકમાં સમાવિષ્ટ પક્ષો પરિણામને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઉમેદવાર ઉતારવાના પક્ષમાં છે, જેથી મજબૂત રાજકીય સંદેશ આપી શકાય.
જોકે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવાર પસંદ કરવા અંગે કોઈ અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થઈ નથી, પરંતુ ઇન્ડિયા બ્લોકના સાથી પક્ષો વચ્ચે સંભવિત ઉમેદવારોના નામોની ચર્ચા કરવા માટે વાતચીત ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ ખડગે સર્વસંમતિ બનાવવા માટે વિપક્ષી પક્ષોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીઓમાં સર્વસંમતિ છે કે ઇન્ડિયા એલાયન્સ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે સંયુક્ત ઉમેદવાર ઉતારશે.
જોકે, કેટલાક વિપક્ષી નેતાઓ એવું પણ માને છે કે ઇન્ડિયા બ્લોકે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારની જાહેરાત કર્યા પછી જ પોતાનો ઉમેદવાર નક્કી કરવો જોઈએ.
ઈન્ડિયા બ્લોક એક થયું
બિહારમાં મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા અને ચૂંટણીમાં કથિત ગોટાળા સામે ઈન્ડિયા બ્લોક એકજૂથ દેખાય છે અને તમામ ઘટક પક્ષોએ સાથે મળીને લડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આ કવાયતમાં, 7 ઓગસ્ટના રોજ, ઈન્ડિયા બ્લોકના ટોચના નેતાઓએ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નિવાસસ્થાને રાત્રિભોજન બેઠક યોજી હતી અને એકતા દર્શાવી હતી.
આ વર્ષે ટોચના વિપક્ષી નેતાઓની આ પહેલી બેઠક હતી. જૂન 2024 માં લોકસભા ચૂંટણી પછી તરત જ કોંગ્રેસ વડા મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને તેમની છેલ્લી બેઠક યોજાઈ હતી.
7 ઓગસ્ટના રોજ 25 પક્ષોના અનેક નેતાઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા, જેમાં ખડગે, સોનિયા ગાંધી, NCP (SP) ના વડા શરદ પવાર, નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લા, PDP ના મહેબૂબા મુફ્તી, SP ના અખિલેશ યાદવ, RJD ના તેજસ્વી યાદવ, TMC ના અભિષેક બેનર્જી, શિવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે, DMK ના તિરુચી શિવા અને TR બાલુ, CPI(M) ના MA બેબી, CPI ના D રાજા, CPI(ML) ના દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય અને MNM ના વડા કમલ હાસનનો સમાવેશ થાય છે.
મીટિંગ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ સાથે મળીને ભાજપ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા "વોટ ચોરી મોડેલ" પર પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલે આ મીટિંગને "સૌથી સફળ" મીટિંગોમાંની એક ગણાવી. ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પર પણ ચર્ચા થઈ કે કેમ તે અંગે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પર વધુ ચર્ચા થઈ નથી... તેના માટે અન્ય તકો પણ છે." કોંગ્રેસ પ્રમુખ ખડગે સોમવારે ઇન્ડિયા બ્લોક સાંસદો માટે રાત્રિભોજનનું પણ આયોજન કરશે.
ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે ચૂંટણી ગણિત
લોકસભા અને રાજ્યસભાના તમામ સભ્યો, જેમાં નામાંકિત સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મતદાન કરે છે. સંસદના બંને ગૃહોની અસરકારક સંખ્યા 781 છે અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે વિજેતા ઉમેદવારને 391 મત મેળવવા પડશે, જો કે બધા લાયક મતદારો તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે. શાસક એનડીએ પાસે લગભગ 422 સભ્યોની બહુમતી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
ચૂંટણી પંચે ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરના અનુગામીને પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણીના રિટર્નિંગ ઓફિસર, રાજ્યસભાના મહાસચિવ પીસી મોદીને ત્રણ ઉમેદવારી પત્રો મળ્યા હતા, જે ક્રમમાં ન હોવાથી રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
જાહેરનામા અનુસાર, ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓગસ્ટ છે અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી 22 ઓગસ્ટે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 25 ઓગસ્ટ છે. મતદાન 9 સપ્ટેમ્બરે થશે.
