બિહાર : ઇન્ડિયા ગઠબંધને આરોપ લગાવ્યો કે, આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શાસક NDAના ફાયદા માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશના 5,000 થી વધુ રહેવાસીઓની બિહારના નજીકના જિલ્લામાં મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવામાં આવી છે.
ઇન્ડિયા ગઠબંધને લગાવ્યો મોટો આરોપ
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ રણદીપ સુરજેવાલા અને RJD સાંસદ મનોજ કુમાર ઝાએ મધુબની જિલ્લાના ફુલપારસમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ આરોપ લગાવ્યો. તેઓએ આરોપ લગાવ્યો કે, સંદિગ્ધ મતદારો મોટાભાગે પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લાના વાલ્મિકી નગર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં નોંધાયેલા હતા. જેમાં 45 વર્ષીય વ્યક્તિનું નામ ટાંકવામાં આવ્યું, જે ઉત્તરપ્રદેશના કુશીનગર જિલ્લાના ખડ્ડા મતવિસ્તારના મતદાર હોવા છતાં મતદાર યાદીમાં સામેલ છે.
VIDEO | Madhubani, Bihar: In a joint press conference with RJD MP Manoj Kumar Jha, Congress MP Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) said, “Before the SIR, the Election Commission said that 20 percent of votes might be cut. I want to ask Gyanesh ji, are you an ‘Antaryami’? How… pic.twitter.com/ordnq10o5S— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025
ચૂંટણી પંચે દાવાનું ખંડન કર્યું
જોકે, પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા એક નિવેદનમાં આ દાવાનું ખંડન કરવામાં આવ્યું હતું, જે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલય દ્વારા અહીં શેર કરવામાં આવ્યું હતું. નિવેદનમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો કે "આ એક ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી છે જે EC દ્વારા 1 ઓગસ્ટના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે, અંતિમ મતદાર યાદી નથી. ડ્રાફ્ટ યાદીનો હેતુ ડુપ્લિકેશન અથવા અન્ય કોઈપણ વિસંગતતા અંગે દાવાઓ અને વાંધાને આમંત્રિત કરવાનો છે".
"વધુમાં, પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં 5,000 થી વધુ શંકાસ્પદ મતદારોના આંકડા પર કોઈ વધુ વિગતો અથવા પુરાવા વિના છાપવામાં આવી છે. તે એક કાલ્પનિક આંકડો લાગે છે જે ચકાસણી માટે યોગ્ય નથી."
વહીવટીતંત્રે ઉમેર્યું હતું કે, "ઘણી વખત, વાલ્મીકિ નગરમાં, નદીઓના પ્રવાહમાં ફેરફારને કારણે, લોકોને તેમનું સરનામું બદલવાની ફરજ પડે છે, અને તેના પરિણામે એક વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ જગ્યાએ નોંધણી કરાવે છે. ખાસ સઘન સમીક્ષાનો હેતુ આવી વિસંગતતા દૂર કરવાનો છે."
વહીવટીતંત્રે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે સુરજેવાલા અને ઝા દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા ખડ્ડા મતદાર છેડી રામનો સમાવેશ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં કરવામાં આવ્યો હતો અને "તેમણે યુપી વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી પોતાનું નામ કાઢી નાખવા માટે અરજી કરી દીધી છે".
