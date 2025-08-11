નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરે અમેરિકાની ધરતી પરથી ભારતને પડકાર ફેંક્યો છે અને ખુલ્લેઆમ પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપી છે. ભારતે આનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. મુનીરના નિવેદન પર, ભારતે કહ્યું કે તે પરમાણુ બ્લેકમેલ સામે ઝૂકશે નહીં.
મંત્રાલયે કહ્યું, "એ પણ દુઃખદ છે કે આ ટિપ્પણીઓ એક મિત્ર દેશની ધરતી પરથી કરવામાં આવી છે. ભારતે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે પરમાણુ બ્લેકમેલ સામે ઝૂકશે નહીં. અમે અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેતા રહીશું."
Our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to the United States. Nuclear sabre-rattling is Pakistan’s stock-in-trade. The international community can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in… pic.twitter.com/4qpSNmzDfP— ANI (@ANI) August 11, 2025
'પરમાણુ શસ્ત્રોની ધમકી આપવી એ પાકિસ્તાનની આદત છે'
આ સંદર્ભમાં, વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, "પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ દ્વારા તેમની યુએસ મુલાકાત દરમિયાન કરવામાં આવેલી કથિત ટિપ્પણીઓ તરફ અમારું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. પરમાણુ શસ્ત્રોની ધમકી આપવી એ પાકિસ્તાનની આદત છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આવી ટિપ્પણીઓમાં રહેલી બેજવાબદારી પર પોતાના નિષ્કર્ષ કાઢી શકે છે,
જે એવા દેશમાં પરમાણુ કમાન્ડ અને નિયંત્રણની અખંડિતતા પર ઊંડા શંકાઓને વધુ મજબૂત બનાવે છે જ્યાં સેના આતંકવાદી જૂથો સાથે સંકળાયેલી છે."
અસીમ મુનીરે શું કહ્યું?
તમને જણાવી દઈએ કે પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલે કહ્યું હતું કે જો ભવિષ્યમાં યુદ્ધ થશે તો તે 'અડધી દુનિયાનો નાશ કરશે'. એટલું જ નહીં, તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે જો ભારત સિંધુ નદી પર બંધ બનાવશે તો તે બંધને ઉડાવી દેવા માટે એક નહીં પણ 10 મિસાઈલ છોડશે.
'સિંધુ નદી ભારતની પૂર્વજોની મિલકત નથી'
અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં અસીમ મુનીરે કહ્યું કે સિંધુ નદી ભારતની પૂર્વજોની મિલકત નથી અને અમારી પાસે મિસાઈલોની કોઈ કમી નથી. તેમણે ધમકી આપી હતી કે, "આપણે પરમાણુ સમૃદ્ધ દેશ છીએ અને જો આપણને લાગે કે આપણે ડૂબી રહ્યા છીએ, તો આપણે આપણી સાથે અડધી દુનિયાને ડૂબાડી દઈશું."
નોંધનીય છે કે આ પહેલી વાર નથી જ્યારે અસીમ મુનીરે ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું હોય. આ પહેલા તેમણે પહેલગામ હુમલા પહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર વિશે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન કાશ્મીરનો મુદ્દો ભૂલશે નહીં. તે આપણી ગરદનની નસ છે.
આ પણ વાંચો: