ભારત અને ઇઝરાયલે દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા, રોકાણને વેગ મળશે
આ કરાર પર ભારતના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને ઇઝરાયલના નાણામંત્રી બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે હસ્તાક્ષર કર્યા.
Published : September 9, 2025 at 9:02 AM IST
નવી દિલ્હી : ભારત અને ઇઝરાયલે નવી દિલ્હીમાં દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ (BIT) પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનો ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે રોકાણ પ્રવાહને પ્રોત્સાહન આપવા અને રોકાણકારોને રક્ષણ પૂરું પાડવાનો છે. નાણા મંત્રાલયે તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ માહિતી શેર કરી.
ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ
આ કરાર પર ભારત વતી નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને ઇઝરાયલ વતી તેમના સમકક્ષ બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે હસ્તાક્ષર કર્યા. આ સંધિ હેઠળ, બંને દેશોના રોકાણકારોને યોગ્ય રક્ષણ મળશે અને કોઈપણ રોકાણ વિવાદના કિસ્સામાં, સમસ્યાનું નિરાકરણ મધ્યસ્થી દ્વારા કરી શકાય છે.
A new Bilateral Investment Agreement, signed by Israel’s Minister of Finance Bezalel Smotrich and India's Finance Minister Nirmala Sitharaman, will facilitate reciprocal investments between investors from both countries. Israel is the first OECD (Organisation for Economic… pic.twitter.com/IQTmaUOVa5— ANI (@ANI) September 8, 2025
આર્થિક અને નાણાકીય સંબંધ મજબૂત બનશે : ઇઝરાયલના મંત્રી સ્મોટ્રિચની ભારત મુલાકાત 8 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી છે. તેઓ આ ત્રણ દિવસની મુલાકાત દરમિયાન વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ અને ગૃહ નિર્માણ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી મનોહર લાલને પણ મળશે. તેમની મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત અને ઈઝરાયલ વચ્ચેના આર્થિક અને નાણાકીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.
રોકાણને પ્રોત્સાહન અને રોકાણકારોને રક્ષણ : સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, BIT ઉપરાંત બંને દેશો વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) અને અન્ય મુખ્ય કરારો પર વાટાઘાટો માટે એક સામાન્ય આધાર તૈયાર કરવામાં આવશે. બંને દેશોના વેપાર અને રોકાણ સંબંધોમાં નવી ગતિ લાવવા માટે આ પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે આ સંધિથી ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધશે અને ઇઝરાયલ માટે ભારતમાં રોકાણ કરવાનું પણ સરળ બનશે. મધ્યસ્થી અને વિવાદના સમાધાન માટે સ્વતંત્ર પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ થવાથી, બંને દેશોના રોકાણકારો રોકાણમાં ઓછું જોખમ અનુભવશે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેનો આ કરાર બંને દેશોના રોકાણકારો માટે પારદર્શિતા અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરશે. આનાથી ટેકનોલોજી, ઉર્જા, કૃષિ, પાણી અને સ્માર્ટ સિટી જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય રોકાણ વધવાની અપેક્ષા છે. આ કરારને દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોને મજબૂત કરવા, વેપાર વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા અને બંને દેશોના રોકાણકારો માટે વિશ્વસનીય વાતાવરણ બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો...