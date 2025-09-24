ETV Bharat / bharat

એશિયા કપ 2025: આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મુકાબલો, જાણો પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઇંગ 11 વિશે

એશિયા કપના સુપર 4 મેચમાં આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશની ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે.

આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મુકાબલો
આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મુકાબલો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 12:58 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે આજે એશિયા કપ 2025 ની ચોથી સુપર 4 મેચ રમાશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ ફાઇનલમાં આગળ વધવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ભારતનું નેતૃત્વ સૂર્યકુમાર યાદવ કરશે, જ્યારે લિટન દાસ બાંગ્લાદેશનું નેતૃત્વ કરશે. તો, આ મેચ પહેલા, ચાલો પિચ રિપોર્ટ અને ભારત-બાંગ્લાદેશ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, તેમજ બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવનની ચર્ચા કરીએ.

ભારત-બાંગ્લાદેશ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત આવે ત્યારે ભારત બાંગ્લાદેશ પર સ્પષ્ટ ફાયદો ધરાવે છે. આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 17 T20 મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 16 મેચ જીતી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશે ફક્ત એક જ જીતી છે. તેથી, ભારત આજે તેના રેકોર્ડને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પિચ રિપોર્ટ

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચ આજે દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર રમાશે. ભારતે એશિયા કપમાં આ મેદાન પર મોટાભાગની મેચ રમી છે. આ પિચ સ્પિન બોલરો માટે નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડે છે. બેટ્સમેન એકવાર સેટલ થઈ ગયા પછી લાંબી ઇનિંગ્સ પણ રમી શકે છે. આ પિચ પર ઝડપી બોલરો માટે ઓછી સહાય છે. એશિયા કપમાં આ પિચ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર 174 છે, જે ભારતે પાકિસ્તાન સામે બનાવ્યો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 57 છે, જે યુએઈએ ભારત સામે બનાવ્યો છે.

દુબઈની પિચ પર સૌથી વધુ T20 સ્કોર 222 છે, જે ભારતે બનાવ્યો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો 56 છે, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો છે. આ મેદાન પર સરેરાશ સ્કોર 145-155 છે. 170 થી 180 વચ્ચેના સ્કોરને વિજેતા કુલ ગણવામાં આવે છે. દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં કુલ 93 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, 46 મેચ પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે અને 47 મેચ બીજી બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી હતી. લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમે આ મેદાન પર વધુ મેચ જીતી છે.

ભારત અને બાંગ્લાદેશના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

આ ટુર્નામેન્ટમાં અભિષેક શર્માએ પાવરપ્લેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેણે માત્ર 61 બોલમાં 216.29 ની સરેરાશથી 132 રન બનાવ્યા છે. તેણે અત્યાર સુધી ચાર મેચમાં 173 રન બનાવ્યા છે. ભારતીય ચાહકોને ફરી એકવાર તેમના પર મોટી આશાઓ રહેશે. શિવમ દુબેએ તેમના 39 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ફક્ત ત્રણ વાર જ પોતાની સંપૂર્ણ ચાર ઓવર ફેંકી છે. આમાંથી બે વાર, તેમણે ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ બોલિંગ કરી છે. તેમણે UAE સામે ત્રણ અને પાકિસ્તાન સામે બે વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવ નવ વિકેટ સાથે ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. ચાહકોને આજે આ ખેલાડીઓ પર મોટી આશાઓ રહેશે.

બાંગ્લાદેશ માટે, મુસ્તફિઝુર રહેમાને ટુર્નામેન્ટમાં 7 વિકેટ લીધી છે. તે ટીમનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તે 150 T20 વિકેટ મેળવવાથી એક વિકેટ દૂર છે. બેટથી, ટીમ તૌહિદ હૃદયોય અને લિટન દાસ પાસેથી રનની આશા રાખશે. બંનેએ ટુર્નામેન્ટમાં અનુક્રમે 127 અને 119 રન બનાવ્યા છે.

ભારત અને બાંગ્લાદેશ માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.

બાંગ્લાદેશ: સૈફ હસન, તન્ઝીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), તૌહિદ હૃદયોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકેર અલી, મહેદી હસન/રિશાદ હુસૈન, નસુમ અહમદ, તસ્કિન અહમદ, શોરીફુલ ઇસ્લામ/તંજીમ સાકિબ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025 સુપર 4: શ્રીલંકાને હરાવીને પાકિસ્તાન પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચ્યું
  2. ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપમાં કોની સામે ક્યારે અને ક્યાં રમશે? સંપૂર્ણ માહિતી જાણો
Last Updated : September 24, 2025 at 1:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS BANINDIA VS BANGLADESHASIA CUP 2025એશિયા કપ 2025IND VS BAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.