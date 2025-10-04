સુહાગરાત બાદ 75 વર્ષના વરરાજાનું મોત, પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટમાં મૃત્યુ થવાનું શું કારણ સામે આવ્યું?
ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુરમાં, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ 75 વર્ષીય વૃદ્ધે 35 વર્ષની મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા.
જૌનપુર: ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુર જિલ્લામાં એક ઘટના આજકાલ સમાચારમાં છવાયેલી છે. જૌનપુરના કુચમુચ ગામના રહેવાસી 75 વર્ષીય સંગ્રુ રામે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મંદિરમાં 35 વર્ષીય માનભાવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, લગ્નના બીજા દિવસે સવારે સંગ્રુ રામનું મૃત્યુ થયું હતું. તેમના ભત્રીજાએ અંતિમ સંસ્કાર અટકાવ્યા હતા. હવે, જૌનપુર પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મળ્યા પછી મૃત્યુનું કારણ જાહેર કર્યું છે.
1 ઓક્ટોબરે વૃદ્ધે કર્યા હતા બીજા લગ્ન
જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અજિત કુમાર રજકે જણાવ્યું હતું કે, 1 ઓક્ટોબરના રોજ, ગૌરાબાદશાહપુર પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી મળી હતી કે કુચમુચ ગામના રહેવાસી સંગ્રુ રામનું લગ્ન પછી સવારે અચાનક મૃત્યુ થયું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, સંગ્રુ રામની પહેલી પત્નીનું એક વર્ષ પહેલા મૃત્યુ થયું હતું. પરિણામે, તેમણે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનભાવતી સાથે લગ્ન કર્યા. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મૃત્યુનું કારણ સેરેબ્રો વાસ્ક્યુલર અકસ્માત, જેમાં મગજની નસ ફાટવાની વાત જણાવવામાં આવી હતી.
કયા કારણથી થયું મોત?
કેરાકટ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અજિત કુમાર રજકે જણાવ્યું હતું કે, ડોકટરો માને છે કે આ દારૂનું સેવન કર્યા પછી સેક્સ-વર્ધક દવાઓ લેવાથી થતો સેરેબ્રો વાસ્ક્યુલર અકસ્માત હોઈ શકે છે. જિલ્લા સર્જન ડૉ. અરુણ સિંહે સમજાવ્યું હતું કે, આ દારૂ સાથે સેક્સ-વર્ધક દવાઓ લેવાથી થઈ શકે છે. આ દવાના સેવનના છ કલાક પછી તેની અસર થાય છે.
બીજા લગ્ન માટે વૃદ્ધે જમીન વેચી
પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, સંગુરામે પોતાના બીજા લગ્ન માટે પાંચ એકર જમીન વેચી હતી અને લગ્નની ખરીદી માટે પૈસા પૂરા પાડ્યા હતા. દરમિયાન, આ 35 વર્ષીય માનભાવતીના બીજા લગ્ન હતા. તેના પહેલા પતિથી બે બાળકો છે. આ ઘટના પછીથી માનભાવતી ખૂબ રડી રહી છે અને ખૂબ જ દુ:ખી છે.
