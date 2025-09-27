ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુમાં એક્ટર વિજયની રેલીમાં ભાગદોડ, અત્યાર સુધીમાં 31 લોકોના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત

શનિવારે તમિલનાડુના કરુરમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જ્યાં વિજયની રેલી માટે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી.

એક્ટર વિજયની રેલીની તસવીર
એક્ટર વિજયની રેલીની તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 10:02 PM IST

કરુર: તમિલનાડુથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જ્યાં શનિવારે પ્રખ્યાત અભિનેતા અને તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ (TVK) ના પ્રમુખ વિજય કુમાર દ્વારા હાજરી આપેલી રેલીમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. અત્યાર સુધીમાં 31 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 20 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

સીએમ સ્ટાલિને હોસ્પિટલોને તૈયાર રાખવાનો આદેશ આપ્યો
ભાગદોડમાં 30 થી વધુ લોકો બેભાન થયાના અહેવાલ છે. મુખ્યમંત્રી એમ.કે સ્ટાલિન પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરુર પહોંચ્યા છે. તેમણે હોસ્પિટલોને તૈયાર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, શનિવારે તમિલનાડુના કરુરમાં ભાગદોડ થઈ હતી, જ્યાં વિજય કુમારની રેલી માટે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી.

પીએમ મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં આ ઘટનાને અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "તમિલનાડુના કરુરમાં એક રાજકીય રેલી દરમિયાન બનેલી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે. મારી સંવેદના એ પરિવારો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે. હું આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમને શક્તિ મળે તેવી કામના કરું છું. હું બધા ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."

વિજયના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કરુરમાં ભાગદોડ
2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, તમિલનાડુ વેટ્ટી કઝગમના નેતા વિજય "ઉંગા વિજય ના વારેન" નામથી સમગ્ર તમિલનાડુમાં પ્રચાર પ્રવાસ પર છે. તેમણે 13મી તારીખે ત્રિચી અને અરિયાલુર જિલ્લામાં પ્રચાર કરીને પોતાનો પહેલો પ્રચાર શરૂ કર્યો હતો. વિજયે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આજે નામક્કલ અને કરુર જિલ્લામાં પ્રચાર કર્યો હતો.

અહેવાલો અનુસાર, આજે સવારે નમક્કલ જિલ્લામાં એક પ્રચાર રેલીમાં મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી, તો સાંજે 7 વાગ્યે કરુર જિલ્લામાં એક રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં TVK કાર્યકરો પણ એકઠા થયા હતા. અહેવાલો અનુસાર, વિજયે રેલીમાં બોલવાનું શરૂ કરતાની સાથે જ એક મહિલા બેભાન થઈ ગઈ. તેને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી. આ પછી, એક પછી એક 30 થી વધુ લોકો બેભાન થઈ ગયા.

પોલીસે તાત્કાલિક બેભાન લોકોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં પહોંચાડ્યા. તેઓ હોસ્પિટલમાં સઘન સારવાર હેઠળ છે. અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના સારવાર વિના મૃત્યુ થયા છે. 20 થી વધુ લોકોની હાલત ગંભીર છે. ભીડની માહિતી મળતાની સાથે જ મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને હોસ્પિટલોને તૈયાર રહેવાનો આદેશ આપ્યો અને મંત્રીઓ એમ. સુબ્રમણ્યમ અને અનબિલ મહેશને ઘટનાસ્થળે જવા સૂચના આપી. એડાપ્પાડી કે. પલાનીસ્વામીએ કહ્યું, "અત્યંત આઘાતજનક અને દુઃખદ સમાચાર."

તમિલનાડુના વિપક્ષના નેતા અને એઆઈએડીએમકેના મહાસચિવ એડાપ્પાડી કે. પલાનીસ્વામીએ ટ્વીટ કર્યું, "કરુરમાં તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ પાર્ટીની ચૂંટણી રેલી દરમિયાન ભીડની હિંસામાં 29 થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ સમાચાર આઘાતજનક અને દુઃખદ છે. હું જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના અને સંવેદના વ્યક્ત કરું છું..." ભૂતપૂર્વ મંત્રી સેન્થિલ બાલાજીએ પીડિતોને મળવા માટે કરુર સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી.

આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ મંત્રી સેન્થિલ બાલાજીએ કરુર સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં સારવાર લઈ રહેલા લોકો સાથે મુલાકાત કરી. કરુર જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પણ ભીડને કાબૂમાં લેવામાં રોકાયેલા છે. દરમિયાન, મુખ્યમંત્રીના આદેશ પર, તમિલનાડુના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા), ડેવિડસન દેવશિર્વથ, ઘટનાસ્થળે જવા રવાના થઈ ગયા છે.

