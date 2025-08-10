રાજસ્થાન: રાજસ્થાનના ચુરુમાં પત્નીના મૃત્યુ પછી, એક પિતા, પોતાના નવજાત બાળકના ઉછેરની ચિંતામાં, તેને સરકારી હોસ્પિટલના પારણા ઘરમાં તરછોડીને ઘરે જતો રહ્યો. જ્યારે બાળક ઘરે ન મળતા બહેનના પૂછવા પર પિતાને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો અને 24 કલાકમાં બાળકને લેવા માટે પાછા ગયા. જોકે, હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રે કાનૂની પ્રક્રિયાઓનો હવાલો આપીને નવજાત બાળક પરત કરવાનો ઇનકાર કર્યો.
પત્નીના નિધન બાદ બાળકના ઉછેરની ચિંતા હતી
ચુરુ જિલ્લાના લાદડિયાના રહેવાસી સુરજીતે જણાવ્યું હતું કે, બાળકનો જન્મ બે મહિના પહેલા થયો હતો. તેની પત્નીનું તેના જન્મના લગભગ 17 દિવસ પછી મૃત્યુ થયું. સુરજીત તેની પત્નીના મૃત્યુ પછી નવજાત બાળકના ઉછેરની ચિંતા કરવા લાગ્યો. દરમિયાન, કેટલાક લોકોએ તેને સરકારી હોસ્પિટલના પારણામાં નવજાત બાળક છોડી દેવાની સલાહ આપી. તેને સમજાવવામાં આવ્યું કે ત્યાં સારો ઉછેર થશે. આ સલાહને અનુસરીને, સુરજીત શનિવારે મોડી રાત્રે નવજાત બાળક સાથે લાદડિયાથી ચુરુ આવ્યો. રાત્રે લગભગ 12 વાગ્યે, નવજાત બાળક ચુરુની સરકારી માતૃ અને બાળ હોસ્પિટલમાં તરછોડી દેવામાં આવ્યું.
સુરજીતે જણાવ્યું કે, નવજાત શિશુને પારણામાં છોડતા જ સેન્સર એલાર્મ વાગવા લાગ્યું. લેબર રૂમનો સ્ટાફ હોસ્પિટલ દોડી ગયો અને નવજાત શિશુને અંદર લઈ ગયો, જ્યાં ડોક્ટરોએ સારવાર શરૂ કરી. આ બાળક, જે લગભગ બે મહિના અને એક દિવસનું છે, તેનું વજન ચાર કિલો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામાન્ય જણાયા બાદ, ડોક્ટરોએ તેને સાવચેતી રૂપે હોસ્પિટલના PICU વોર્ડમાં દાખલ કર્યો. ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન અને સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી.
બાળકની બહેનની વિનંતી પર પિતા હોસ્પિટલ પહોંચ્યો: હોસ્પિટલ પહોંચેલા લાદડિયાના રહેવાસી સુરજીતે જણાવ્યું કે, રવિવારે સવારે તેની બહેને તેને નવજાત શિશુને પાછું લાવવા કહ્યું. આના પર સુરજીત બાળકને લેવા માટે હોસ્પિટલ પહોંચ્યો, પરંતુ હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રે કાનૂની પ્રક્રિયાઓનો હવાલો આપ્યો અને બાળકને પરત કરવાનો ઇનકાર કર્યો.
