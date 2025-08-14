ETV Bharat / bharat

જમ્મુ કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં વાદળ ફાટવાની ઘટના, 12 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા - JAMMU KASHMIR CLOUD BURST

જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં વાદળ ફાટવાના કારણે અચાનક પૂર આવ્યું છે. આ ઘટનામાં 12 લોકોના મોત થયા છે.

Published : August 14, 2025 at 3:59 PM IST

શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં મચૈલ માતા મંદિર જવાના રસ્તે આવેલા એક દૂરના ગામમાં ગુરુવારે વાદળ ફાટવાથી 12 લોકોના મોત થયા. આ વાદળ ફાટવાથી ચશોતીમાં 12 લોકોના મોત થયા, જે મંદિર જવાના રસ્તે આવેલું છેલ્લું ગામ છે, જ્યાં વાહન દ્વારા પહોંચી શકાય છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે વાદળ ફાટવાથી પ્રભાવિત ગામમાંથી 12 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.

મચૈલ વિસ્તારમાં શ્રદ્ધાળુઓ પૂજા કરવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે વાદળ ફાટવાની ઘટના બની હતી. આ સંદર્ભમાં કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર પંકજ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "કિશ્તવાડના ચશોતી વિસ્તારમાં અચાનક પૂર આવ્યું છે, જે મચૈલ માતા યાત્રાનું શરૂઆતનો પોઈન્ટ છે. બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે." વાદળ ફાટ્યા બાદ, NDRFની બે ટીમો ત્યાં મોકલવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહનું નિવેદન
આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે, "જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકસભા સ્પીકર અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય સુનીલ કુમાર શર્મા તરફથી તાત્કાલિક સંદેશ મળ્યા બાદ કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર પંકજ કુમાર શર્મા સાથે વાત કરી."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચશોટી વિસ્તારમાં વાદળ ફાટવાથી ભારે જાનહાનિ થઈ શકે છે. વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક કાર્યવાહીમાં લાગી ગયું છે અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે. નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જરૂરી બચાવ અને તબીબી વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. મારી ઓફિસ નિયમિત અપડેટ મેળવી રહી છે અને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.

ઉપરાજ્યપાલે તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો
તે જ સમયે, આ ઘટના પર, ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહાએ કહ્યું, "ચશોટી કિશ્તવાડમાં વાદળ ફાટવાથી હું દુઃખી છું. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. સિવિલ, પોલીસ, સેના, NDRF અને SDRF અધિકારીઓને બચાવ અને રાહત કામગીરીને વધુ તીવ્ર બનાવવા અને અસરગ્રસ્તોને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

