શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં મચૈલ માતા મંદિર જવાના રસ્તે આવેલા એક દૂરના ગામમાં ગુરુવારે વાદળ ફાટવાથી 12 લોકોના મોત થયા. આ વાદળ ફાટવાથી ચશોતીમાં 12 લોકોના મોત થયા, જે મંદિર જવાના રસ્તે આવેલું છેલ્લું ગામ છે, જ્યાં વાહન દ્વારા પહોંચી શકાય છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે વાદળ ફાટવાથી પ્રભાવિત ગામમાંથી 12 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
મચૈલ વિસ્તારમાં શ્રદ્ધાળુઓ પૂજા કરવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે વાદળ ફાટવાની ઘટના બની હતી. આ સંદર્ભમાં કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર પંકજ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "કિશ્તવાડના ચશોતી વિસ્તારમાં અચાનક પૂર આવ્યું છે, જે મચૈલ માતા યાત્રાનું શરૂઆતનો પોઈન્ટ છે. બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે." વાદળ ફાટ્યા બાદ, NDRFની બે ટીમો ત્યાં મોકલવામાં આવી છે.
12 bodies recovered from cloudburst-hit village in J-K's Kishtwar area, toll could go up: officials— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહનું નિવેદન
આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે, "જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકસભા સ્પીકર અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય સુનીલ કુમાર શર્મા તરફથી તાત્કાલિક સંદેશ મળ્યા બાદ કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર પંકજ કુમાર શર્મા સાથે વાત કરી."
Just now spoke to DC Kishtwar Sh Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from LoP #JammuAndKashmir and local MLA Sh Sunil Kumar Sharma.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 14, 2025
Massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately swung into…
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચશોટી વિસ્તારમાં વાદળ ફાટવાથી ભારે જાનહાનિ થઈ શકે છે. વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક કાર્યવાહીમાં લાગી ગયું છે અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે. નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જરૂરી બચાવ અને તબીબી વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. મારી ઓફિસ નિયમિત અપડેટ મેળવી રહી છે અને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
Anguished by cloudburst in Chositi Kishtwar. Condolences to bereaved families & prayers for quick recovery of injured. Directed Civil, Police, Army, NDRF & SDRF officials to strengthen the rescue & relief operations and ensure all possible assistance is provided to the affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 14, 2025
ઉપરાજ્યપાલે તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો
તે જ સમયે, આ ઘટના પર, ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહાએ કહ્યું, "ચશોટી કિશ્તવાડમાં વાદળ ફાટવાથી હું દુઃખી છું. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. સિવિલ, પોલીસ, સેના, NDRF અને SDRF અધિકારીઓને બચાવ અને રાહત કામગીરીને વધુ તીવ્ર બનાવવા અને અસરગ્રસ્તોને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
