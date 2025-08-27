પાણીપત: હરિયાણાના પાણીપતના એક બજારમાં એક દુકાનદારને કરડવાથી કૂતરાના મૃત્યુનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ કિસ્સો જોઈને દુકાનદાર તેમજ બજારમાં હાજર બધા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે કે કૂતરો કેવી રીતે મૃત્યુ પામ્યો. ઘાયલ દુકાનદાર જન સેવા દળના અધિકારી સાથે તેની સારવાર અને તપાસ માટે શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યો, જ્યાં તેને ઇન્જેક્શન પણ આપવામાં આવ્યું.
દુકાનદારને કરડવાથી કૂતરો મૃત્યુ પામ્યો: પીડિત દુકાનદાર લલિત બજાજે જણાવ્યું કે, મહાવીર બજારમાં પ્રેમ મંદિર પાસે તેની કરિયાણાની જથ્થાબંધ દુકાન છે. તે તેની દુકાનની બહાર બાઇક પર જઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેણે બે કૂતરાઓને એકબીજા સાથે લડતા જોયા. તેણે તેમને દૂર ખસેડવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ પછી એક કૂતરા તેને સ્થળ પર જ બચકું ભરી લીધું અને થોડા સમય પછી કૂતરો અચાનક મૃત્યુ પામ્યો.
ડોક્ટરોએ લલિતને ઇન્જેક્શન આપ્યું: લલિત બજાજે કહ્યું કે તેમને ખબર નથી કે કૂતરો કેવી રીતે મૃત્યુ પામ્યો. લલિતે કહ્યું કે, નજીકના દુકાનદારોએ તેમને પણ જાણ કરી કે તેને કરડ્યા પછી, કૂતરાની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ અને તેનું ત્યાં જ મૃત્યુ થયું. આ પછી, આઘાત પામેલા લલિત બજાજ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેની સારવાર કરી અને તેને ઇન્જેક્શન આપ્યું.
લોકોને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે: લલિત બજાજે જણાવ્યું હતું કે શહેરના રસ્તાઓ પર રખડતા કૂતરાઓની વસ્તી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે, તેથી રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. કોર્પોરેશન દ્વારા રખડતા કૂતરાઓની નસબંધી માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે ઝુંબેશ પણ જમીન પર લોકોને દેખાતી નથી. કૂતરા કરડવાથી લોકોને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
બધા ચોંકી ગયા છે: જોકે, કૂતરાના મૃત્યુનું સાચું કારણ શું છે. આ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી. સમગ્ર મામલાની તપાસ કર્યા પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે દુકાનદારને કરડ્યા પછી કૂતરો કેવી રીતે મૃત્યુ પામ્યો. જોકે, હાલમાં આ વાત દરેક માટે આશ્ચર્યજનક છે.
