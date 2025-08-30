નવી દિલ્હી: ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદે ભારે વિનાશ વેર્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ તથા ઉત્તરાખંડમાં વાદળ ફાટવાની ઘટનાઓમાં ઘણા લોકોના મોત નિપજ્યા છે. આ વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગે હજુ પણ વરસાદથી કોઈ રાહત ન મળતી હોવાનું જણાવ્યું છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ઉપગ્રહ-3D રિપીટ (INSAT 3DR) ઇન્ફ્રા-રેડ છબી પશ્ચિમ જમ્મુ અને કાશ્મીર પર તીવ્રથી ખૂબ જ તીવ્ર સક્રિય સિસ્ટમ દર્શાવે છે.
પરિણામે ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત, આસામ, મેઘાલય, મિઝોરમ, ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશના ભાગો પર પણ તીવ્ર સક્રિય સિસ્ટમ જોઈ શકાય છે.
IMD એ ઉપગ્રહ દ્રશ્યો શેર કર્યા અને X પર લખ્યું, "INSAT 3DR સેટેલાઇટ ઇન્ફ્રા-રેડ છબી પશ્ચિમ જમ્મુ અને કાશ્મીર, અત્યંત દક્ષિણ-પૂર્વ ઉત્તરાખંડ, પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, દક્ષિણ-પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત, પૂર્વ આસામ, મેઘાલય, મિઝોરમ, ઉત્તર દરિયાકાંઠાના ઓડિશા, ઉત્તર દરિયાકાંઠાના આંધ્ર પ્રદેશ પર તીવ્રથી ખૂબ જ તીવ્ર સિસ્ટમ સક્રિય દર્શાવે છે."
ગરમી અને ભેજની ઉપર તરફ ગતિ દર્શાવે છે, જે કેટલાક કિસ્સાઓમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા દર્શાવે છે.
IMD એ X પર લખ્યું, "પૂર્વ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉપ હિમાલય પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ઉત્તર બિહાર, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, ગંગા પશ્ચિમ બંગાળ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ વિસ્તારમાં મધ્યમથી તીવ્ર સિસ્ટમ સક્રિય છે."
જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ ભારે વરસાદ વચ્ચે આફતોનો સામનો કરી રહ્યા છે, IMD અનુસાર, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ઉત્તરાખંડ, પૂર્વ રાજસ્થાનમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે; જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં 30 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન; પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન; પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં 1 અને 2 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હિમાચલ પ્રદેશમાં 30-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે; 30 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરાખંડ; 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન પંજાબમાં; 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
શનિવારે IMDએ જણાવ્યું કે, હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા, કાંગડા, કુલ્લુ, મંડી, સોલન, શિમલા અને સિરમૌર જિલ્લાઓ અને ઉત્તરાખંડના અલમોરા, બાગેશ્વર, ચમોલી, ચંપાવત, દેહરાદૂન, પૌરી ગરવાલ, નૈનીતાલ, ટિહરી ગરવાલ, રુદ્રગઢ જિલ્લા સુધીના કેટલાક વોટરશેડ અને પડોશમાં મધ્યમથી ભારે પૂરનું જોખમ છે.
આ પણ વાંચો: