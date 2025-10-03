ETV Bharat / bharat

પાકિસ્તાનના 5 F-16 ફાઈટર જેટ ધ્વસ્ત કર્યા હતા, વાયુસેના પ્રમુખનું મોટું નિવેદન

એર ચીફ માર્શલે 'ઓપરેશન સિંદૂર' પર કહ્યું કે આ સમય દરમિયાન ભારતે પાકિસ્તાનના એરબેઝ પર હુમલો કર્યો અને 4-5 F-16 વિમાનોનો નાશ કર્યો.

એર ચીફ માર્શલ અમર પ્રીત સિંહ
એર ચીફ માર્શલ અમર પ્રીત સિંહ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાની એરબેઝ પર ત્રણ હેંગરો પર પણ હુમલો કર્યો, જેમાં તેના ચારથી પાંચ ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો નાશ થયો. આમાં F-16નો પણ સમાવેશ થતો હતો, કારણ કે હેંગરમાં F-16 રાખવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ પણ હતા.

એર ચીફ માર્શલ અમર પ્રીત સિંહે IAFના 93મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી પછી મીડિયાને સંબોધન કરતી વખતે આ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "ત્રણેય સેવાઓએ સુદર્શન ચક્ર સહિત હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી પર કામ શરૂ કરી દીધું છે." એર ચીફ માર્શલે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાન સામેનું ઓપરેશન સિંદૂર એ ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચેના તાલમેલનું પ્રતિબિંબ હતું, એક પરાક્રમ જે દુનિયાએ જોયું છે.

એર ચીફ માર્શલ અમર પ્રીત સિંહે કહ્યું, "...જ્યાં સુધી પાકિસ્તાનના નુકસાનનો સંબંધ છે, અમે તેમના મોટી સંખ્યામાં એરબેઝ અને નોંધપાત્ર સંખ્યામાં પ્રતિષ્ઠાનો પર હુમલો કર્યો છે. આ હુમલાઓના પરિણામે, ઓછામાં ઓછા ચાર સ્થળોએ રડારને નુકસાન થયું હતું, બે સ્થળોએ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટરો અને બે સ્થળોએ રનવેને નુકસાન થયું હતું. વધુમાં, ત્રણ અલગ અલગ સ્ટેશનો પર તેમના ત્રણ હેંગરોને નુકસાન થયું હતું."

એર ચીફ માર્શલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે એક સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય સાથે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું અને ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેને સમાપ્ત કર્યું હતું, અને વિશ્વએ તેમાંથી શીખવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, વાયુસેનાએ તેની લડાઇ ક્ષમતાઓને વધારવા માટે "રોડમેપ 2047" તૈયાર કર્યો છે.

ઓપરેશન સિંદૂરના વિવિધ પાસાઓની વિગતવાર ચર્ચા કરતા તેમણે કહ્યું કે, તે ત્રણેય સેવાઓના સંકલનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને થયેલા નુકસાન વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું કે હવામાં, અમારી પાસે લાંબા અંતરની એરબોર્ન વોર્નિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ (AWACS) અને ચારથી પાંચ ફાઇટર એરક્રાફ્ટના પુરાવા છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં 22 એપ્રિલના રોજ થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં, ભારતે 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના વિસ્તારોમાં આતંકવાદી માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું.

આ હુમલાઓ ચાર દિવસના તીવ્ર લશ્કરી સંઘર્ષ પછી થયા, જે લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવા માટે કરાર થયા પછી 10 મેના રોજ સમાપ્ત થયો. એક પ્રશ્નના જવાબમાં, વાયુસેનાના વડાએ કહ્યું કે, ત્રણેય સેવાઓએ સુદર્શન ચક્ર વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલી પર કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ ભારતના મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી અને નાગરિક સ્થાપનોનું રક્ષણ કરવા અને કોઈપણ ખતરાનો નિર્ણાયક પ્રતિભાવ આપવા માટે સ્વદેશી હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી વિકસાવવાના પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભારતીય વાયુસેના વધુ S-400 હવાઈ સંરક્ષણ મિસાઇલો ખરીદવાનું વિચારી રહી છે, ત્યારે એર ચીફ માર્શલે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો ન હતો પરંતુ કહ્યું હતું કે, આ સિસ્ટમ અસરકારક સાબિત થઈ છે.

