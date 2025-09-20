ટ્રમ્પ દ્વારા H1B વિઝા ફી વધારાની ભારત સહિત વિશ્વભરના દેશો પર કેવી અસર થશે? જાણો તમામ પ્રશ્નોના જવાબ
ટ્રમ્પે H-1B વિઝા ફી વધારીને $100,000 કરી છે. તે પહેલા $6,000 હતી. વધેલી ફી 21 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
Published : September 20, 2025 at 4:16 PM IST
હૈદરાબાદ: અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે ટેરિફથી દુનિયામાં હાહાકાર મચી ગયો હતો અને હવે યુએસ રાષ્ટ્રપતિના નવા એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરથી એક નવો તોફાન સર્જાયો છે. આ આદેશ H-1B વિઝા ફીમાં અણધાર્યો વધારો છે. ટ્રમ્પે H-1B વિઝા ફી નાટકીય રીતે વધારીને $100,000 કરી દીધી છે. આ ફી પહેલા $3,000 થી $5,000 હતી. H-1B વિઝા માટે વધેલી ફી 21 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
નોંધપાત્ર રીતે, આ H-1B વિઝા ફીનો સૌથી વધુ ફાયદો ભારતીયોને થશે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે ગયા વર્ષે, વિશ્વભરના દેશોમાં ભારતીયોને સૌથી વધુ લાભ મળ્યો હતો. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, IT વ્યાવસાયિકો માટે મુશ્કેલીઓ વધવાની છે.
ફી વધારાની અસર: ધારો કે કોઈ ભારતીય રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી યુએસએમાં H-1B વિઝા માટે અરજી કરે છે. આ માટે, નોકરીદાતાએ $100,000, અથવા આશરે ₹8.8 મિલિયન પ્રોસેસિંગ ફી ચૂકવવી પડશે.
અમેરિકાનો તર્ક: H-1B વિઝા ફી અંગે, યુએસ જણાવે છે કે આ વધેલી ફી અમેરિકન નોકરીઓનું રક્ષણ કરવા માટે છે. આ ફક્ત સૌથી કુશળ વિદેશી કામદારોને આકર્ષિત કરશે. ટ્રમ્પના નિર્ણયને અમેરિકનો માટે ફાયદાકારક ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેનાથી ભારતીયોને સૌથી વધુ નુકસાન થશે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે H-1B વિઝા ધારકોમાં 70 ટકાથી વધુ ભારતીય છે.
આ આદેશ 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે: વધેલી H-1B વિઝા ફી અંગેનો આ આદેશ રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે. આ તારીખ પછી, કોઈપણ H-1B કાર્યકરને ફક્ત ત્યારે જ યુએસમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે જો તેનો પ્રાયોજક નોકરીદાતા H-100,000 ફી ચૂકવે.
એ નોંધવું જોઈએ કે આ નિયમ નવા અરજદારો પર લાગુ પડે છે. વધુમાં, વિદેશથી પરત ફરતા અને ફરીથી વિઝા પર સ્ટેમ્પ લગાવતા હાલના વિઝા ધારકોએ પણ આ વધેલી ફી ચૂકવવી પડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે અત્યાર સુધી, H-1B વિઝા માટે વહીવટી ફી આશરે $1,500 હતી. હવે, આ ફી ઘણી વખત વધી ગઈ છે.
ભારતીયો માટે મોટો ફટકો: વધેલી H-1B વિઝા ફી ભારતીયો માટે મોટો ફટકો પડ્યો છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, ભારતમાં 70% H-1B વિઝા ભારતીયોને આપવામાં આવ્યા છે. ચીન બીજા ક્રમે છે, જેનો હિસ્સો 11-12% છે. આમ, 2024 માં જ ભારતને 200,000 થી વધુ H-1B વિઝા મળશે.
ભારતીયો પર H-1B વિઝાની અસરનો અંદાજ લગાવતા, યુએસમાં કામ કરવા જતા લોકોને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
ભારતીય IT અને અમેરિકન ટેક કંપનીઓ પ્રભાવિત થશે: ભારતીય ટેક કંપનીઓમાં, TCS, Infosys, Wipro અને HCL જેવી IT કંપનીઓ લાંબા સમયથી H-1B વિઝા પર અમેરિકન પ્રોજેક્ટ ચલાવી રહી છે. આ કંપનીઓ હવે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે. ઘણી ભારતીય કંપનીઓને અમેરિકાથી ભારત અથવા નજીકના હબ જેવા કેનેડા અને મેક્સિકોમાં તેમના કામકાજ પાછા ખસેડવાની ફરજ પડશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દલીલ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કહે છે કે આ પગલાથી કંપનીઓને અમેરિકન સ્નાતકોને તાલીમ આપવાની અને વિઝા સિસ્ટમના દુરુપયોગને રોકવાની ફરજ પડશે. વ્હાઇટ હાઉસ કહે છે કે આનાથી સ્થાનિક નોકરીની સુરક્ષા વધશે અને અમેરિકનો માટે વધુ તકો પૂરી પડશે. મોટી કંપનીઓ હવે સસ્તા ભાવે વિદેશી કામદારો રાખી શકશે નહીં. આ પાછળનું કારણ એ છે કે કંપનીઓએ હવે વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખવા માટે સરકારને $100,000 ચૂકવવા પડશે, સાથે જ ભારે પગાર પણ મળશે.
નવા H-1B વિઝા નિયમ શું છે? નવા H-1B વિઝા નિયમ મુજબ, H-1B વિઝા મહત્તમ છ વર્ષ માટે માન્ય રહેશે, પછી ભલે અરજી નવી હોય કે નવીકરણ. યુએસ વહીવટી આદેશમાં જણાવાયું છે કે H-1B વિઝાનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો હતો, જેના કારણે અમેરિકન કામદારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. આ ઉપરાંત, તે અમેરિકાના અર્થતંત્ર અને સુરક્ષા માટે પણ સારું નથી.
ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં કડવાશ: ભારત પહેલાથી જ યુએસ ટેરિફથી પરેશાન છે. હવે, H-1B વિઝા ફી પરનો તણાવ ઈજા પર અપમાન ઉમેરી રહ્યો છે. આનાથી ભારત-અમેરિકા રાજકીય સંબંધોમાં વધુ તિરાડ પડી છે. ભારત સરકાર નિઃશંકપણે આ મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપશે અને રાજદ્વારી પગલાં પણ લેશે, કારણ કે ટ્રમ્પના આ પગલાથી લાખો ભારતીયો પર અસર થશે.
આગળ શું? યુએસ નિયમો અનુસાર, H-1B વિઝા ક્વોટા હવે પ્રતિ વર્ષ 85,000 કરવામાં આવ્યો છે. આમાં જનરલ માટે 65,000 અને એડવાન્સ્ડ ડિગ્રી ધારકો માટે 20,000નો સમાવેશ થાય છે. આ નાની કંપનીઓ અને નવા સ્નાતકોને નિરાશ કરશે. નોકરીદાતાઓ ફક્ત ઉચ્ચ પગાર ધરાવતા નિષ્ણાતોને જ સ્પોન્સર કરશે, જેનાથી તકો વધુ ઓછી થશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પગલું યુએસએની નવીનતા ક્ષમતા પર કર લાદવા સમાન છે. આ સંજોગોમાં, વૈશ્વિક પ્રતિભા અમેરિકા આવતા પહેલા બે વાર વિચારશે. આવી સ્થિતિમાં, કંપનીઓ નોકરીઓ વિદેશમાં ખસેડી શકે છે, એટલે કે તેઓ દૂર અથવા અન્ય દેશોમાં સ્થિત છે. આ યુએસ અર્થતંત્ર અને ભારતીય વ્યાવસાયિકો બંને પર ગંભીર અસર કરશે.
જાણો H-1B વિઝા શું છે? H-1B વિઝા એક નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા છે. તે લોટરી દ્વારા કાઢવામાં આવે છે. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ઘણા લોકો તેના માટે અરજી કરે છે. આ વિઝા ફક્ત વિશિષ્ટ ટેકનિકલ કૌશલ્ય ધરાવતા લોકો માટે જ ઉપલબ્ધ છે. આ વિઝા IT, આર્કિટેક્ચર અને આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્ર જેવા વ્યવસાયોમાં કામ કરતા લોકોને જ આપવામાં આવે છે.
H-1B વિઝામાં ફેરફારની અસર: H-1B વિઝા નિયમોમાં તાજેતરના આ ફેરફારથી 200,000 થી વધુ ટેકનિકલ ભારતીય કામદારોને અસર થશે. વધુમાં, 2023 માં, 191,000 ભારતીયો કાયદેસર રીતે H-1B વિઝા ધરાવતા હતા. 2024 માં આ આંકડો વધુ વધીને 207,000 થશે.
ભારતીય IT/ટેક કંપનીઓ દર વર્ષે H-1B વિઝા પર હજારો ટેક કામદારોને યુએસએ મોકલે છે. હવે, H-1B વિઝા માટે વધેલી ફી સાથે, આટલી ઊંચી ફી પર લોકોને યુએસ મોકલવાથી કંપનીઓને ઓછો નફાકારક થશે.
