હવે રોડથી ભ્રષ્ટાચાર સુધીની દરેક સમસ્યાઓ પ્રધાનમંત્રી સુધી પહોંચાડો; PM સાંભળશે તમારી ફરિયાદ

નાગરિકો પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તેને ઉકેલ માટે સંબંધિત વિભાગને મોકલે છે, અને સ્થિતિ ઓનલાઈન ટ્રેક કરવામાં આવે છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દેશભરના નાગરિકો ઘણીવાર સરકારી કામમાં વિલંબ અથવા કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓના લાભો મેળવવામાં વિક્ષેપોથી હતાશ થાય છે. ઘણીવાર, લોકો સરકારી કાર્યાલયોના અનેક ચક્કર લગાવે છે, છતાં તેમની ફરિયાદોનો ઉકેલ આવતો નથી. હવે, નાગરિકો પાસે તેમની ફરિયાદો સીધી પ્રધાનમંત્રીને મોકલવાની અને નિરાકરણ મેળવવાની તક છે.

પ્રધાનમંત્રીને ફરિયાદ કેવી રીતે મોકલવી?

નાગરિકો પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) દ્વારા તેમની ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે. PMO વિવિધ નાગરિક ફરિયાદો અને સૂચનો વડા પ્રધાન સુધી સીધા પહોંચાડવાની સુવિધા આપે છે. આનાથી જનતા સીધી પ્રધાનમંત્રી સુધી તેમની ચિંતાઓ પહોંચાડી શકે છે અને નિરાકરણ મેળવી શકે છે.

ઓનલાઈન ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી

  • વડાપ્રધાન સમક્ષ ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવવા માટે, નાગરિકોએ પહેલા પીએમઓની સત્તાવાર વેબસાઇટ, https://www.pmindia.gov.in/hi ની મુલાકાત લેવી પડશે.
  • હોમ પેજ પર "પ્રધાનમંત્રી સાથે વાર્તાલાપ કરો" વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • પછી "પ્રધાનમંત્રીને લખો" પર ક્લિક કરો.
  • આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાથી CPGRAMS પેજ ખુલશે, જ્યાં તમે તમારી ફરિયાદ સબમિટ કરી શકો છો.
  • ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી પીએમઓ એક નોંધણી નંબર જનરેટ કરે છે, જેના દ્વારા તમે તમારી ફરિયાદની સ્થિતિ ટ્રેક કરી શકો છો.
  • ઉપરાંત, ફરિયાદ સંબંધિત દસ્તાવેજો પીએમઓની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરી શકાય છે.

ઓનલાઈન ઉપરાંત અન્ય પદ્ધતિઓ

જો તમે ઓનલાઈન ફરિયાદ સબમિટ ન કરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમે પીએમઓને લેખિત ફરિયાદ પણ સબમિટ કરી શકો છો. આ હેતુ માટે મેઇલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે: પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, સાઉથ બ્લોક, નવી દિલ્હી, પિન-110011.

ફરિયાદો ફેક્સ દ્વારા પણ મોકલી શકાય છે. આ પીએમઓના પોસ્ટલ કાઉન્ટરની મુલાકાત લઈને અથવા 01123016857 ફેક્સ નંબરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે.

ફરિયાદો પર કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે?

વડાપ્રધાનને મોકલવામાં આવેલી ફરિયાદો, ભલે તે ઓનલાઈન હોય કે ઓફલાઈન, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા સમીક્ષા અને નિરાકરણ કરવામાં આવે છે. પીએમઓની ટીમ વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો અને રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરે છે. જો ફરિયાદ કાર્યવાહી કરી શકાય તેવી હોય, તો તેને CPGRAMS દ્વારા સંબંધિત સત્તાવાળાને મોકલવામાં આવે છે. નાગરિકો http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx પર તેમનો નોંધણી નંબર દાખલ કરીને તેમની ફરિયાદની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે. વિભાગનો પ્રતિભાવ અને તેની વિગતો પણ આ પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે.

