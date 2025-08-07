Essay Contest 2025

પોસરા ગામ પાસે દુઃખદ ઘટના: અજાણ્યા યુવકની લાશ ઉપાડવા ગયેલા હોમગાર્ડનું પણ ટ્રેનની અડફેટે મોત - NAVSARI

જૈનિસ મૌર્ય છેલ્લા 8 વર્ષથી હોમગાર્ડ તરીકે મરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. તેમના અવસાનથી પરિવાર પર આભ તૂટ્યું છે.

Published : August 7, 2025 at 6:31 PM IST

નવસારી: જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકાના પોસરા ગામથી એક હ્રદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. બુધવારની રાત્રે લગભગ 11: વાગ્યે મરોલી પોલીસને માહિતી મળી કે પોસરા ગામના રેલવે ટ્રેક પર એક અજાણ્યા યુવકનો મૃતદેહ પડેલો છે. મળેલી જાણકારીના આધારે બીટ જમાદાર પોતાની ટીમ સાથે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા, પરંતુ ત્યાં એક વધુ દુર્ઘટના બનતા આખો પોલીસ દળ શોકમગ્ન થઈ ગયો.

મીંઢોળા નદી નજીક આવેલા ઓવરબ્રિજ પાસેથી ટ્રેક પર પડીલ અજાણી લાશનો કબજો લેવા જઈ રહેલા હોમગાર્ડ જૈનિસ સદાશિવ મૌર્ય (ઉંમર અંદાજે 30 વર્ષ) બીજાં ટ્રેક પરથી ઝડપથી પસાર થતી ગુડ્સ ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયા અને તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું. જૈનિસ મૌર્ય છેલ્લા 8 વર્ષથી હોમગાર્ડ તરીકે મરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. તેમના અવસાનથી પરિવાર પર આભ તૂટ્યું છે. તેઓ પિતા, માતા, પત્ની અને ચાર વર્ષના પુત્ર સાથે રહેતા હતા. ઘરના મુખ્ય આધારના અકાળ અવસાનથી સમગ્ર પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર કે.આર. ચાવડાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, "આ દુર્ઘટના એ સમયે બની જ્યારે અમારું સ્ટાફ લાશનો કબજો લેવા માટે ટ્રેક ઉપર હતો. થોડી બેદરકારીના કારણે અથવા ટ્રેનની ઝડપનો અંદાજ ન આવતા જૈનિસભાઈ ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયા." હાલ પોલીસે બંને મૃતદેહોનો કબ્જો લઈને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી અને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનાને લઈ હોમગાર્ડના સહકર્મચારીઓ અને ગ્રામજનોમાં પણ શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.

TAGGED:

NAVSARI NEWSNAVSARI

