ગુવાહાટી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શુક્રવારે આસામમાં રાજભવનના બ્રહ્મપુત્ર શાખાના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી, જેમાં રાજ્યપાલ લક્ષ્મણ પ્રસાદ આચાર્ય અને મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા પણ હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અમિત શાહે લોકોને સંબોધિત કરતા PM મોદી વિરુદ્ધ બોલાયેલા અપમાનજનક શબ્દોની કડક શબ્દોમાં ટિકા કરી હતી.
તેમણે કહ્યું, "ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોયા પછી, આજે પૂર્વોત્તર શાંતિ, વિકાસ અને સર્વાંગી વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે... પૂર્વોત્તર ભારતની સુરક્ષા માટે સતત એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે... જ્યારે પણ પૂર્વોત્તરનો ઇતિહાસ લખાશે, ત્યારે છેલ્લા 11 વર્ષનો ઉલ્લેખ સુવર્ણ અક્ષરોમાં કરવામાં આવશે..."
#WATCH | Guwahati | On alleged use of derogatory words against PM Modi and his mother during an INDIA bloc event in Bihar, Union Home Minister Amit Shah says, " ...congress leaders have committed the most condemnable act by using derogatory words against pm modi's mother during… pic.twitter.com/D5FhflwW8Z— ANI (@ANI) August 29, 2025
કોંગ્રેસની ટીકા
બિહારમાં ઇન્ડિયા બ્લોક કાર્યક્રમ દરમિયાન પીએમ મોદી અને તેમની માતા વિરુદ્ધ અપમાનજનક શબ્દોના કથિત ઉપયોગ અંગે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "... ઘૂસણખોર બચાવો યાત્રા દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતાઓએ પીએમ મોદીની માતા વિરુદ્ધ અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને સૌથી નિંદનીય કૃત્ય કર્યું છે. હું આની નિંદા કરું છું... દરેક કોંગ્રેસ નેતાએ પીએમ મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક શબ્દો બોલ્યા છે..."
બે દિવસની મુલાકાતે અમિત શાહ
તમને જણાવી દઈએ કે અમિત શાહ ગુરુવારે સાંજે ગુવાહાટી પહોંચ્યા હતા. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ની સંગઠનાત્મક રણનીતિને મજબૂત કરવા અને મોટા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે બે દિવસની મુલાકાતે આસામ પહોંચ્યા છે.
Chaired the Assam BJP's core committee meeting at the state BJP HQs in Guwahati.— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025
Under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji the Himanta Biswa Sarma government is fulfilling the aspirations of the people of Assam. Each and every Karyakarta of the BJP should dedicate… pic.twitter.com/MVoRccD0Km
ભાજપ કોર કમિટીની બેઠક
આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને અન્ય વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓએ લોકપ્રિય ગોપીનાથ બોરદોલોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર શાહનું સ્વાગત કર્યું. તેમના આગમન પછી તરત જ, ગૃહમંત્રી આસામ ભાજપ મુખ્યાલય પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે ભાજપ કોર કમિટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી.
બેઠક પછી, તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "ગુવાહાટીમાં રાજ્ય ભાજપ મુખ્યાલયમાં આસામ ભાજપ કોર કમિટીની બેઠકનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ હિમંતા બિસ્વા શર્મા સરકાર આસામના લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરી રહી છે. દરેક ભાજપ કાર્યકર્તાએ સમૃદ્ધ આસામના નિર્માણ માટે સમર્પિત રહેવું જોઈએ."
