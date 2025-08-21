ETV Bharat / bharat

લોકસભામાં વિપક્ષનો જોરદાર હંગામો, બિલ ફાડીને ગૃહમંત્રી તરફ ફેંક્યું... - MONSOON SESSION 2025

ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જ્યારે લોકસભામાં બિલ રજૂ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વિપક્ષી સાંસદોએ લોકસભામાં હંગામો મચાવ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 8:07 AM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના ચોમાસા સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ત્રણ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા. જેના પર વિપક્ષી સાંસદોએ હંગામો મચાવ્યો હતો. આ હંગામો સંસદીય શિષ્ટાચારને પણ પાર કરી ગયો, જ્યારે વિપક્ષી સાંસદોએ આ બિલનો જોરદાર વિરોધ કર્યો અને બિલ ફાડીને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સામે ફેંકી દીધું.

બિલ ફાડીને ગૃહમંત્રી તરફ ફેંક્યું

લોકસભામાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 130મું બંધારણીય સુધારા બિલ રજૂ કરી રહ્યા હતા. જોકે, વિપક્ષી સાંસદોએ આ બિલનો જોરદાર વિરોધ કર્યો અને બિલ ફાડીને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સામે ફેંકી દીધું. આ જોઈને, અમિત શાહ પોતાની બેઠક પરથી ખસી ગયા અને એક સીટ પાછળ ગયા અને ત્યાંથી બિલ રજૂ કર્યું.

આ દરમિયાન, કેટલાક વિપક્ષી સાંસદોએ પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. જોકે, હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવી પડી. આ ઘટના પાછળ વિપક્ષનો ગુસ્સો તે બિલ સાથે સંબંધિત હતો, જે તેમના મતે બંધારણીય મૂલ્યો અને લોકશાહી સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ હતા.

વિપક્ષે સરકાર પર કર્યા પ્રહાર

વિપક્ષના સાંસદો, ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અને TMC અને અન્ય પક્ષોના નેતાઓએ આ બિલ મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા અને તેને બંધારણ સાથે ચેડા કરવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો. આ હોબાળા પછી, સ્પીકરે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સરકારના વરિષ્ઠ મંત્રીઓ સાથે પણ બેઠક યોજી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં CCTV દ્વારા ઓળખવામાં આવી રહી છે કે કયા વિપક્ષી સાંસદો ખુરશીની નજીક ગયા અને સંસદીય શિષ્ટાચારનું ઉલ્લંઘન કર્યું.

કિરેન રિજિજુએ વિપક્ષના વર્તનની નિંદા કરી

આ હોબાળા દરમિયાન, સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ વિપક્ષના વર્તનની નિંદા કરી અને કહ્યું કે કાગળો ફેંકવા અને સૂત્રોચ્ચાર કરવાથી સંસદની ગરિમા ઓછી થાય છે. તેમણે વિપક્ષને સંસદના નિયમો અને શપથનું સન્માન કરવાની અપીલ કરી.

આ ઘટના સંસદમાં વધતા રાજકીય તણાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યાં સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ઘણા મુદ્દાઓ પર ઊંડા મતભેદો ખુલ્લા પડી રહ્યા છે. જોકે, વિપક્ષ સતત આરોપ લગાવી રહ્યું છે કે સરકારે બિહારની મતદાર યાદી એટલે કે SIR ના મુદ્દા પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે આ ધારાસભ્યોને ઉતાવળે લાવ્યા છે.

પ્રિયંકા ગાંધીએ શું કહ્યું?

કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે, આ બિલ દ્વારા સરકાર વિપક્ષના તમામ મુખ્યમંત્રીઓ પર ખોટા આરોપ લગાવીને તેમની સામે કાર્યવાહી કરશે. જોકે, આરોપો અને પ્રતિઆક્ષેપોનો દોર ચાલુ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં, સરકારે એક જ દિવસમાં એક પછી એક ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કર્યા તેનાથી વિપક્ષ સંતુષ્ટ દેખાતું નથી. જોકે, સરકાર બંધારણીય સુધારા બિલને સિલેક્ટ કમિટીને મોકલી રહી છે.

અમિત શાહના જૂના કેસ ઉખેડ્યા

લોકસભામાં હોબાળા વચ્ચે, વિપક્ષી નેતાઓએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહના જૂના કેસ સાથે સંબંધિત આરોપ પણ લગાવ્યા. જેના જવાબમાં ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી તેમની સામે આરોપ હતા ત્યાં સુધી તેમણે નૈતિક ધોરણે રાજીનામું આપી દીધું હતું. જ્યારે કોર્ટ દ્વારા આરોપ ફગાવી દેવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ પોતાના પદ પર પાછા ફર્યા.

