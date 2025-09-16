હિમાચલમાં મેઘ 'કહેર' ! ધરમપુરમાં ભારે વરસાદથી તારાજી સર્જાઈ, ઘર-દુકાનોમાં પાણી ફરી વળ્યા
હિમાચલ પ્રદેશમાં ગઈકાલે રાત્રે ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ખાસ કરીને ધરમપુરના વિવિધ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે.
Published : September 16, 2025 at 10:52 AM IST
હિમાચલ પ્રદેશ : હવામાન વિભાગની આગાહી હતી કે 15 સપ્ટેમ્બરથી હિમાચલ પ્રદેશમાં ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડશે, પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે હિમાચલના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ગઈકાલે રાત્રે મંડી જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી તબાહી મચી છે. ખાસ કરીને ધરમપુરમાં ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે.
સોનખડ નદીનું ભયંકર સ્વરૂપ : ગઈકાલે રાત્રે ધરમપુરમાંથી વહેતી સોનખડ નદીએ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. જેના પરિણામ સ્વરૂપ ધરમપુર બસ સ્ટેન્ડ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં નદીના પાણી ફરી વળ્યા અને તબાહી મચી હતી. સોનખડથી આવતા પાણીએ HRTC અને બસ સ્ટેન્ડ પર પાર્ક કરેલા અન્ય વાહનોને ડૂબાડી દીધા છે.
ગઈકાલે રાત્રે મેઘરાજાએ તબાહી મચાવી
તમને જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે રાત્રે 11 વાગ્યાથી મંડી જિલ્લાના મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદ શરૂ થયો હતો. રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યાથી વરસાદ એટલો જોરદાર બન્યો કે લોકો ડરીને ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા. પાણીનું સ્તર વધવા લાગ્યું અને પાણી લોકોના ઘરો અને દુકાનોમાં ઘૂસવા લાગ્યું. જેના કારણે લોકોએ આખી રાત ગભરાટમાં વિતાવી. મંડી જિલ્લાના સરકાઘાટ અને ધરમપુર સબ-ડિવિઝનમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે.
ધરમપુર બસ સ્ટેન્ડ પાણીમાં ડૂબ્યું
ભારે વરસાદને કારણે ધરમપુર બસ સ્ટેન્ડ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયું. બસ સ્ટેન્ડમાં પાર્ક કરેલી કોર્પોરેશનની બસો પાણીમાં ડૂબી ગઈ અને કેટલીક બસો પણ પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગઈ. બીજી તરફ સોનખડથી આવતું પાણી એટલું બધું હતું કે બસ સ્ટેન્ડનો એક માળ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો. બસોનો ઉપરનો ભાગ જ દેખાતો હતો, જ્યારે બાકીની બસ પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી.
લોકો ઘરની છત પર ચઢી ગયા
કોતરના કિનારે રહેતા લોકોના ઘરો પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા અને ડઝનબંધ ખાનગી વાહનો પણ પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા, જેમાં સ્કૂટર, બાઇક અને કાર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઘરોમાં પાણી ઘૂસવાને કારણે લોકો બીજા માળે અને ઘરોની છત પર ચઢી ગયા. અહીં એક હોસ્ટેલ પણ છે, જેમાં તે સમયે લગભગ 150 બાળકો હાજર હતા. આ બાળકોએ હોસ્ટેલના બીજા અને ત્રીજા માળે જઈને પણ પોતાનો જીવ બચાવ્યો.
બચાવ અને રાહત કામગીરી : ધરમપુરના DSP સંજીવ સૂદે જણાવ્યું કે,"રાત્રે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. પોલીસ અને બચાવ ટીમ દ્વારા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાનું કામ આખી રાત ચાલુ રહ્યું. અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. એક સ્થાનિક દુકાનદાર તેના વાહન સાથે તણાઈ ગયો હોવાની શક્યતા છે. સોનખડમાં પૂરમાં ઘણા વાહનો તણાઈ ગયા અને કાટમાળ ઘણા ઘરો અને દુકાનમાં ઘૂસી ગયો છે. હાલમાં સોનખડનું પાણીનું સ્તર સામાન્ય થઈ રહ્યું છે. પોલીસ અને વહીવટી તંત્રની ટીમ સ્થળ પર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી રહી છે."
"આજે સવારે ભૂસ્ખલન થયું, રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલા વાહનો તેની ઝપેટમાં આવ્યા હતા. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ વાહનોને સંપૂર્ણપણે નુકસાન થયું છે. ઝાડ કાપવા માટે મજૂરો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. JCB તૈનાત કરી અને રસ્તા પુનઃસ્થાપનનું કામ ચાલી રહ્યું છે." -- સુરેન્દ્ર ચૌહાણ (મેયર, શિમલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન)
શિમલામાં ભૂસ્ખલન-વાહન વ્યવહાર ઠપ્પ
બીજી તરફ ગઈકાલે રાત્રે રાજધાની શિમલામાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદને કારણે ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલન અને વૃક્ષો પડવાના બનાવ બન્યા છે. શિમલાના હિમલેન્ડમાં ભારે ભૂસ્ખલન થયું, જેના કારણે રસ્તા પર ભારે કાટમાળ અને વૃક્ષો પડી ગયા હતા. 6 વાહનો કાટમાળમાં દટાઈ ગયા છે. ભૂસ્ખલનને કારણે વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગયો છે. શિમલાથી છોટા શિમલામાં વાહનોની અવરજવર સંપૂર્ણપણે બંધ છે. રસ્તા પરથી કાટમાળ દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
