હિમાચલ પ્રદેશ: બિલાસપુરમાં અચાનક ભૂસ્ખલન થવાથી બસ પર કાટમાળ પડ્યો, 15થી વધુ મુસાફરોના મોત
હિમાચલ પ્રદેશના બિલાસપુરમાં અચાનક ભૂસ્ખલન થવાથી બસ પર કાટમાળ પડ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં પંદર લોકોના મોત થયા હતા.
બિલાસપુર: હિમાચલ પ્રદેશના બિલાસપુર જિલ્લામાં આજે એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો હતો. મંગળવારે મોડી સાંજે, બર્થિન વિસ્તારમાં ભલ્લુ બ્રિજ પાસે એક ખાનગી બસ કાટમાળ સાથે અથડાઈ હતી, જેના પરિણામે 10 લોકોના દુઃખદ મોત થયા હતા. આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે એક ખાનગી બસ ભલ્લુ બ્રિજ પાસે પહોંચી ત્યારે ભારે કાટમાળ અચાનક ટેકરી પરથી પડી ગયો અને બસને સંપૂર્ણપણે ગળી ગઈ.
બસમાં 30 લોકો સવાર હતા
એવું જાણવા મળ્યું છે કે અકસ્માત સમયે બસમાં કુલ 30 થી 35 લોકો સવાર હતા. સ્થાનિક લોકો અને પોલીસ વહીવટીતંત્રની મદદથી તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે અકસ્માતમાં 15 લોકોના મોત થયા છે, બાકીના તમામ મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. અકસ્માતમાં કેટલાક મુસાફરો ઘાયલ થયા છે અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
बिलासपुर ज़िला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए भीषण भूस्खलन की ख़बर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 7, 2025
इस भारी भूस्खलन में एक प्राइवेट बस के चपेट में आने से 10 लोगों के निधन का दु:खद समाचार मिला है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू… pic.twitter.com/GBZslb36CP
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ પણ આ અકસ્માત અંગે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ લખ્યું, "બિલાસપુર જિલ્લાના ઝંડુતા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં બાલુઘાટ (ભલ્લુ બ્રિજ) નજીક મોટા પાયે ભૂસ્ખલનના સમાચારથી મને ખૂબ જ હચમચી ગયો છે. મને આ વિશાળ ભૂસ્ખલનમાં એક ખાનગી બસ અથડાયા બાદ 10 લોકોના મોતના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે, અને ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. અધિકારીઓને સંપૂર્ણ મશીનરી તૈનાત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હું સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સંપર્કમાં છું અને સમગ્ર બચાવ કામગીરી અંગે મિનિટ-ટુ-મિનિટ અપડેટ્સ મેળવી રહ્યો છું."
Ten killed as landslide hits bus in Himachal's Bilaspur; rescue operation underway: Officials pic.twitter.com/I72SJt3tKL— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
પાલમપુરમાં બસ કલ્વર્ટ પરથી પડી
આ દરમિયાન, કાંગરા જિલ્લાના પાલમપુરમાં એક ખાનગી બસ અકસ્માતગ્રસ્ત થઈને કલ્વર્ટ પરથી પડી ગઈ. અકસ્માત સમયે તેમાં સત્તર લોકો સવાર હતા. છ લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમની પાલમપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. અકસ્માતમાં બસ ડ્રાઇવરને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. પાલમપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ, તેને ટાંડા મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. બસ ચાલક બીજા વાહનને ઓવરટેક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.
