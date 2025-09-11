ETV Bharat / bharat

હાઇકોર્ટે ઐશ્વર્યા રાયને આપ્યું રક્ષણ, પરવાનગી વિના વ્યક્તિત્વ સંબંધિત પ્રતીકોના ઉપયોગ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ

વકીલે કહ્યું હતું કે ઘણી વેબસાઇટ્સ પોતાને તેના સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ તરીકે ખોટી રીતે રજૂ કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે.

હાઇકોર્ટે ઐશ્વર્યા રાયને આપ્યું રક્ષણ, પરવાનગી વિના વ્યક્તિત્વ સંબંધિત પ્રતીકોના ઉપયોગ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ
હાઇકોર્ટે ઐશ્વર્યા રાયને આપ્યું રક્ષણ, પરવાનગી વિના વ્યક્તિત્વ સંબંધિત પ્રતીકોના ઉપયોગ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાયના નામ, અવાજ અને ચિત્રો તેમજ તેની અંગત વસ્તુઓનો અનધિકૃત ઉપયોગ પ્રતિબંધિત કર્યો છે. જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની બેન્ચે કહ્યું કે કોઈપણ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ સાથે સંબંધિત કોઈપણ પ્રતીકનો ઉપયોગ તેના ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે અને તે તેના ગૌરવ સાથે જીવવાના અધિકારને પણ અસર કરે છે.

હાઇકોર્ટ ઐશ્વર્યા રાયને રક્ષણ આપ્યું: હાઇકોર્ટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મને પરવાનગી વિના ઐશ્વર્યા રાયના વ્યક્તિત્વ સાથે સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે AI અને ડીપફેક જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેના નામ અને છબીનો દુરુપયોગ કરીને માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ તેની પ્રતિષ્ઠા, ગૌરવ અને સદ્ભાવનાને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

'ઐશ્વર્યા રાયનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ પણ વેચાઈ રહી છે': સુનાવણી દરમિયાન, ઐશ્વર્યા રાય તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ સંદીપ સેઠીએ કહ્યું હતું કે લોકો અરજદારના ચિત્ર અને તેની પસંદ અને નાપસંદનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. લોકો ઐશ્વર્યા રાયનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ પણ વેચી રહ્યા છે. પોર્ન સામગ્રી પણ પીરસવામાં આવી રહી છે. સેઠીએ કહ્યું હતું કે તે આશ્ચર્યજનક છે કે તેણીને નકલી રીતે શેર કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા લોકો ઐશ્વર્યા રાયના નામ અને ફોટાનો ઉપયોગ કરીને પૈસા કમાઈ રહ્યા છે.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઐશ્વર્યા નેશન વેલ્થ નામની એક પેઢી તેના લેટરહેડમાં ઐશ્વર્યા રાયના ચેરપર્સન તરીકેના ફોટાનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે ઐશ્વર્યા રાયને આ વિશે કોઈ પૂર્વ જાણકારી નથી. આવું કરવું સંપૂર્ણપણે છેતરપિંડી છે. અરજીમાં તે વેબસાઇટ્સ અને એપ્સનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે તેમના નામનો ઉપયોગ કરતી જોવા મળી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURT AISHWARYA ROYAISHWARYA RAI BACHCHANAISHWARYA RAI BACHCHAN TO DELHI HCAISHWARYA RAI GETS RELIEFAISHWARYA RAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.