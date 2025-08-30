ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબનમાં વાદળ ફાટ્યુ, 3 લોકોના મોત, 2 ગુમ - CLOUD BURST

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબનમાં રાજગઢમાં એક મોટી કુદરતી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. અચાનક પૂરને કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબનમાં વાદળ ફાટ્યુ
જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબનમાં વાદળ ફાટ્યુ (File Photo/IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 9:35 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read

રામબન: જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબન જિલ્લામાં શનિવારે વહેલી સવારે એક ગામમાં વાદળ ફાટવાથી ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, અને ઓછામાં ઓછા બે લોકો ગુમ છે. જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રામબનના રાજગઢ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ અને વાદળ ફાટવાથી અચાનક પૂર આવ્યું હતું, જેના કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.

જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. બચાવ ટીમો ગુમ થયેલા લોકોને શોધી રહી છે અને વાદળ ફાટવાથી પ્રભાવિત લોકોને તાત્કાલિક રાહત આપી રહી છે. નજીકના રિયાસી જિલ્લાના કટરા વિસ્તારમાં વૈષ્ણો દેવી મંદિર પાસે એક મોટી દુર્ઘટના બની તેના થોડા દિવસો પછી આ તાજેતરની ઘટના બની છે.

જિલ્લા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, રિયાસીના માહૌર વિસ્તારના બદર ગામમાં અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન અને ખડકો પડવાથી થયેલા રોડ રસ્તાઓને ભારે નુકસાન થયું છે. જેના કારણે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH-44) હાલમાં વાહનવ્યવહાર માટે બંધ છે. ટ્રાફિક પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે કારણ કે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ હાલમાં બંધ છે.

માર્ગદર્શિકા અનુસાર, મુઘલ રોડથી આવતા તમામ વાહનો માટે કટ-ઓફ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બપોરે 2:30 વાગ્યા પછી કોઈપણ વાહનને પસાર થવા દેવામાં આવ્યું નથી. મુસાફરોના વાહનોને બસ સ્ટેન્ડ પર રોકાવા અને ભોજન માટે જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ટ્રક અને નાના વાહનોને અહીં રોકવામાં આવી રહ્યા છે.

હવામાન સુધરતા અથવા રોડ માર્ગદર્શિકા હટાવતાની સાથે જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી અમે લોકોને માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છીએ. આપને જણાવી દઈએ કે 26 ઓગસ્ટના રોજ વૈષ્ણોદેવી મંદિર પાસે ભૂસ્ખલન થતાં ઓછામાં ઓછા 35 શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને 12 લોકો ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે દિવસે જમ્મુ અને કાશ્મીરના બીજા જિલ્લા ડોડામાં પણ આવા જ પૂરમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા.

14 ઓગસ્ટના રોજ, મચૈલ માતા મંદિર જતા માર્ગ પર ચિસોતી ગામમાં વાદળ ફાટવાથી 60 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો અને ઘણા લોકો ગુમ થયા હતા અને સેંકડો ઘાયલ થયા હતા. જમ્મુ અને કાશ્મીર અને અન્ય ઘણા ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં મુશળધાર વરસાદથી અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલન થયું છે, જેના કારણે જાનમાલનું ભારે નુકસાન થયું છે.

  1. લાઈવ ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી રૂઠી, રૂદ્રપ્રયાગના બસુકેદારમાં વાદળ ફાટ્યું, ભારે તારાજી
  2. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે 30 લોકોના મોત, વૈષ્ણો દેવી યાત્રા સ્થગિત, શાળાઓ બંધ

રામબન: જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબન જિલ્લામાં શનિવારે વહેલી સવારે એક ગામમાં વાદળ ફાટવાથી ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, અને ઓછામાં ઓછા બે લોકો ગુમ છે. જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રામબનના રાજગઢ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ અને વાદળ ફાટવાથી અચાનક પૂર આવ્યું હતું, જેના કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.

જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. બચાવ ટીમો ગુમ થયેલા લોકોને શોધી રહી છે અને વાદળ ફાટવાથી પ્રભાવિત લોકોને તાત્કાલિક રાહત આપી રહી છે. નજીકના રિયાસી જિલ્લાના કટરા વિસ્તારમાં વૈષ્ણો દેવી મંદિર પાસે એક મોટી દુર્ઘટના બની તેના થોડા દિવસો પછી આ તાજેતરની ઘટના બની છે.

જિલ્લા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, રિયાસીના માહૌર વિસ્તારના બદર ગામમાં અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન અને ખડકો પડવાથી થયેલા રોડ રસ્તાઓને ભારે નુકસાન થયું છે. જેના કારણે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH-44) હાલમાં વાહનવ્યવહાર માટે બંધ છે. ટ્રાફિક પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે કારણ કે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ હાલમાં બંધ છે.

માર્ગદર્શિકા અનુસાર, મુઘલ રોડથી આવતા તમામ વાહનો માટે કટ-ઓફ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બપોરે 2:30 વાગ્યા પછી કોઈપણ વાહનને પસાર થવા દેવામાં આવ્યું નથી. મુસાફરોના વાહનોને બસ સ્ટેન્ડ પર રોકાવા અને ભોજન માટે જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ટ્રક અને નાના વાહનોને અહીં રોકવામાં આવી રહ્યા છે.

હવામાન સુધરતા અથવા રોડ માર્ગદર્શિકા હટાવતાની સાથે જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી અમે લોકોને માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છીએ. આપને જણાવી દઈએ કે 26 ઓગસ્ટના રોજ વૈષ્ણોદેવી મંદિર પાસે ભૂસ્ખલન થતાં ઓછામાં ઓછા 35 શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને 12 લોકો ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે દિવસે જમ્મુ અને કાશ્મીરના બીજા જિલ્લા ડોડામાં પણ આવા જ પૂરમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા.

14 ઓગસ્ટના રોજ, મચૈલ માતા મંદિર જતા માર્ગ પર ચિસોતી ગામમાં વાદળ ફાટવાથી 60 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો અને ઘણા લોકો ગુમ થયા હતા અને સેંકડો ઘાયલ થયા હતા. જમ્મુ અને કાશ્મીર અને અન્ય ઘણા ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં મુશળધાર વરસાદથી અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલન થયું છે, જેના કારણે જાનમાલનું ભારે નુકસાન થયું છે.

  1. લાઈવ ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી રૂઠી, રૂદ્રપ્રયાગના બસુકેદારમાં વાદળ ફાટ્યું, ભારે તારાજી
  2. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે 30 લોકોના મોત, વૈષ્ણો દેવી યાત્રા સ્થગિત, શાળાઓ બંધ
Last Updated : August 30, 2025 at 10:07 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CLOUDBURST IN JAMMU KASHMIRHEAVY RAIN IN JAMMU KASHMIRRESCUE OPERATIONSHEAVY RAINS CLOUDBURST FLASH FLOODSCLOUD BURST

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.