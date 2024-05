ETV Bharat / bharat

કોંગ્રેસે હરિયાણામાં લોકસભા ચૂંટણી 2024ની સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર,કિરણ ચૌધરીને ન મળી જગ્યા - Haryana Congress Star Campaigner

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 7, 2024, 7:15 AM IST | Updated : May 7, 2024, 8:09 AM IST

હરિયાણામાં લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સ્ટાર પ્રચારકોમાં કિરણ ચૌધરીને સ્થાન નહી ( etv bharat desk )

