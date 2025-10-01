'રાધા'એ બનાવ્યો સૌથી વધુ દૂધ આપવાનો રેકોર્ડ, કૂલરની હવા ખાય છે, એરંડાના તેલથી થાય છે માલિશ
હિસારની મુર્રા જાતિની ભેંસ રાધાએ 35.669 કિલોગ્રામ વજન આપીને રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેની એરંડાના તેલથી માલિશ કરવામાં આવે છે.
Published : October 1, 2025 at 10:27 PM IST
હિસાર: હરિયાણાના હિસાર જિલ્લાના નારનૌંદમાં મુર્રા ભેંસ રાધાએ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. રાધાએ કૈથલની ભેંસ રેશ્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. હિસાર જિલ્લાના સિંઘવા ગામમાં દૂધ ઉત્પાદન સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જ્યાં સિંઘવા ખાસ ગામના પશુપાલક ઈશ્વર સિંઘવાની ભેંસે 35.669 કિલોગ્રામ દૂધ ઉત્પન્ન કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. પશુપાલન વિભાગના અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ સિંઘવા ખાસ ગામના પશુ હોસ્પિટલમાં આ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી.
"રાધાએ દૂધ ઉત્પાદનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો": સિંઘવા ખાસ ગામના ઈશ્વર સિંઘવાએ સમજાવ્યું કે તેણે પહેલા પોર્ટલ પર અરજી કરી હતી, ત્યારબાદ પશુપાલન વિભાગની ટીમે તેમનો સંપર્ક કર્યો અને ટીમ બનાવવામાં આવી. ટીમમાં ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર રવિ સેહરાવત, એસડીઓ જગબીર હંસી અને સિંઘવા સરપંચ ઓમપ્રકાશનો સમાવેશ થતો હતો. રાધાના દૂધનું ત્રણ વખત માપન કરવામાં આવ્યું હતું, અને જાણવા મળ્યું હતું કે તેણે 35.669 કિલોગ્રામ દૂધ ઉત્પન્ન કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. અગાઉ, કૈથલની ભેંસ રેશ્માએ 33,800 કિલોગ્રામ દૂધ ઉત્પન્ન કરીને અગાઉનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. સ્પર્ધા બાદ, રાધા મુર્રા જાતિની વિશ્વની નંબર વન દૂધ ઉત્પાદક ભેંસ બની. પશુપાલન વિભાગના એસડીઓ જગબીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, રાધાએ 35,669 કિલોગ્રામ દૂધ ઉત્પન્ન કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
વડા પ્રધાન મોદીએ પણ તેમનું સન્માન કર્યું છે: ઈશ્વર સિંઘવાએ જણાવ્યું હતું કે, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈનીએ પશુપાલનમાં તેમના યોગદાન બદલ તેમનું સન્માન કર્યું હતું. અગાઉ તેમને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપિન્દર સિંહ હુડ્ડા દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ઈશ્વરના પિતા, નિવૃત્ત પીટીઆઈ હોશિયાર સિંહ, વર્ષોથી મુર્રા ભેંસો ઉછેરે છે અને હરિયાણામાં પશુપાલન ક્ષેત્રમાં જાણીતા છે.
કરોડો રૂપિયાની ઓફર કરવામાં આવે તો પણ વેચશે નહીં: ઈશ્વરના મતે, તેમણે ફતેહાબાદના કન્નડી ગામથી રાધાને 4,10,000 રૂપિયામાં ખરીદી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, રાધા 15 લાખ રૂપિયાના બજાર ભાવે પહોંચી ગઈ છે. લોકો ભેંસ ખરીદવા આવ્યા હતા, પરંતુ તેમણે તેને વેચવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, તેમની ભેંસેએ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. હવે તેઓ તેને કરોડોમાં પણ વેચશે નહીં.
રાધા ભેંસની સંભાળ: ઈશ્વર સિંઘવાએ જણાવ્યું કે, રાધા ભેંસને દિવસમાં ત્રણ વખત નવડાવવામાં આવે છે, કુલરમાં રાખવામાં આવે છે અને દરરોજ એરંડાના તેલથી માલિશ કરવામાં આવે છે. ભેંસને ખૂબ જ સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે અને ખાસ હર્બલ ફીડ આપવામાં આવે છે.
હરિયાણાનું "કાળું સોનું": તમને જણાવી દઈએ કે મુર્રા જાતિની ભેંસ સૌથી વધુ દૂધ આપતી ભેંસોની જાતિઓમાંની એક છે. તેને હરિયાણામાં કાળા સોના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે દરરોજ 20 લિટરથી વધુ દૂધ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આ જાતિ ફક્ત હરિયાણાના હિસાર, જીંદ અને ભિવાની જિલ્લામાં જોવા મળે છે.
