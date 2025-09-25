શરદી-ખાંસી, તાવ અને કોરોના જેવા લક્ષણ, દેશભરમાં વધ્યા ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના કેસ, 3 મહિનામાં 13 મોત
છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, દેશભરમાં H1N1 ના 2,400 કેસ અને 13 મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે H3N2 ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસના 88 કેસ નોંધાયા છે.
Published : September 25, 2025 at 6:43 PM IST
નવી દિલ્હી: H1N1 અને H3N2 ઈન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ સમગ્ર ભારતમાં તબાહી મચાવી રહ્યા છે. માહિતી અનુસાર, આ વર્ષે દેશભરમાં H1N1 ના 2,400 કેસ અને 13 મૃત્યુ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત, છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં સમગ્ર ભારતમાં H3N2 ઈન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના 88 કેસ નોંધાયા છે, અને નિષ્ણાતો આ ચેપથી બચવા માટે મહત્તમ સાવચેતી રાખવાની ભલામણ કરી રહ્યા છે.
તમિલનાડુ, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટકમાં રોગનો કહેર: ETV ભારત પાસે ઉપલબ્ધ સરકારી ડેટા અનુસાર, આ વર્ષે જૂન સુધીમાં તમિલનાડુમાં H1N1 ના સૌથી વધુ 917 કેસ નોંધાયા છે, ત્યારબાદ કર્ણાટકમાં 407 અને કેરળમાં 306 કેસ નોંધાયા છે.
કેરળમાં પણ સૌથી વધુ આઠ, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રમાં બે અને હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં એક-એક મૃત્યુ નોંધાયા છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "કેન્દ્ર સરકાર સીઝનલ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે અને આ મુદ્દા પર રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે."
વધુમાં, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) ના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે જુલાઈથી H3N2 અને RSV જેવા ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ચેપમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
H3N2 ના કેસ જુલાઈમાં વધવા લાગ્યા હતા જેમાં અંદાજિત 10-15 ચેપ હતા. જુલાઈના અંત સુધીમાં, આ સંખ્યા બમણી થઈને 20-30 થઈ ગઈ, અને ઓગસ્ટ સુધી વધતી રહી, 40-50 કેસ સુધી પહોંચી ગઈ. સપ્ટેમ્બરમાં 86 કેસ સાથે આ ટોચ નોંધાઈ હતી.
ICMR ના એક વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું હતું કે, "તાવ અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કિસ્સામાં, લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ અને સ્વ-દવા ન લેવી જોઈએ."
H3N2: એક બિન-લાભકારી સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા તાજેતરના સર્વેમાં દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રમાં H3N2 ફ્લૂના પ્રકોપમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. 69-70 ટકા ઘરોમાં ઓછામાં ઓછા એક સભ્યમાં ફ્લૂ જેવા લક્ષણો નોંધાયા છે.
સર્વેક્ષણમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે H3N2 વાયરસ, ઈન્ફલ્યુએન્ઝા A નો પેટા પ્રકાર, દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, ફરીદાબાદ અને ગાઝિયાબાદ જેવા શહેરોમાં મોટાભાગના ઘરોમાં ફેલાયો છે.
સર્વેક્ષણ મુજબ, રહેવાસીઓએ વાયરલ તાવ, ફ્લૂ અને કોવિડ-19 જેવા લક્ષણોનો અનુભવ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું.
શરીરમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો, થાક, ઉલટી અને ઝાડા સામાન્ય લક્ષણો છે: ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ વિનય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (જેને ફ્લૂ પણ કહેવાય છે) એ ફ્લૂ વાયરસથી થતી ચેપી શ્વસન બિમારી છે. ઈન્ફલ્યુએન્ઝા જેવી બીમારી (ILI) ધરાવતા લોકો સ્નાયુ અથવા શરીરમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો, થાક, ઉલટી અને ઝાડા (પુખ્ત વયના લોકો કરતાં બાળકોમાં વધુ સામાન્ય) અનુભવી શકે છે, સાથે વહેતું અથવા ભરાયેલું નાક પણ અનુભવી શકે છે."
ડોક્ટરોના મતે, H3N2 ફ્લૂ એ શ્વસન વાયરલ ચેપ છે જે મુખ્યત્વે 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અને 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકોને અસર કરે છે. H3N2, ઈન્ફલ્યુએન્ઝા A વાયરસનો પેટા પ્રકાર, હેમાગ્ગ્લુટીનિન (H3) અને ન્યુરામિનિડેઝ (N2) જેવા સપાટી પ્રોટીન દ્વારા ઓળખાય છે. આ સપાટી પ્રોટીન વારંવાર પરિવર્તિત થાય છે, રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે અને રસીકરણની અસરકારકતા ઘટાડે છે. ફ્લૂનો આ પ્રકાર ખૂબ ચેપી માનવામાં આવે છે અને તે લોકોમાં લાંબા ગાળાની બીમારીનું કારણ બને છે.
H1N1: જેને સ્વાઈન ફ્લૂ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે સામાન્ય મોસમી ફ્લૂ જેવા લક્ષણોનું કારણ બને છે, જેમ કે તાવ, ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો, ઠંડી લાગવી, થાક, અને ક્યારેક ઉબકા, ઉલટી અથવા ઝાડા.
ગંભીર H1N1 વધુ ગંભીર લક્ષણોનું કારણ બની શકે છે, જેમ કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, છાતીમાં દુખાવો, મૂંઝવણ, સતત ઉલટી અથવા વાદળી ત્વચા, જેને તાત્કાલિક તબીબી સહાયની જરૂર હોય છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્લૂ જેવા લક્ષણો માટે સલાહ લેનારા તમામ વ્યક્તિઓએ સરકારી અને ખાનગી આરોગ્ય સુવિધાઓ બંનેમાં તપાસ કરવી જોઈએ અથવા ડૉક્ટર દ્વારા તપાસ કરવી જોઈએ.
ઈન્ફલ્યુએન્ઝા નિવારણ પગલાં: લોકોએ નિયમિતપણે તેમના હાથ ધોવા અને સૂકવવા જોઈએ, અને ખાંસી કે છીંક ખાતી વખતે તેમના મોં અને નાકને ઢાંકવા જોઈએ. જો તેઓ અસ્વસ્થ લાગે તો લોકોએ ઘરે રહેવું જોઈએ અને બીમાર લોકો સાથે નજીકનો સંપર્ક ટાળવો જોઈએ. લોકોએ તેમની આંખો, નાક અથવા મોંને સ્પર્શ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.