ગુજરાતી યુવકે યુક્રેન સેના સમક્ષ કર્યું આત્મસમર્પણ, રશિયા તરફથી લડી રહ્યો હતો યુદ્ધ

રશિયન સેના સાથે લડી રહેલા એક ભારતીય નાગરિકે યુક્રેનિયન સેના સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું છે, જાણો સમગ્ર માહિતી...

ફાઈલ ફોટો
યુક્રેન-રશિય યુદ્ધ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 12:04 PM IST

નવી દિલ્હી : યુક્રેનિયન સેનાએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રશિયન સેના તરફથી લડી રહેલા એક ભારતીય નાગરિકે યુક્રેનિયન સેના સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું છે. યુક્રેનિયન સેનાની 63મી મિકેનાઇઝ્ડ બ્રિગેડે તેની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર ભારતીય નાગરિકનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં તે ગુજરાતનો રહેવાસી મજોતી સાહિલ મોહમ્મદ હુસૈન હોવાનું જણાવ્યું.

ભારતીય નાગરિક યુક્રેન સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું

આ બાબતે ભારતીય અધિકારીઓ તરફથી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કીવમાં ભારતીય દૂતાવાસ અહેવાલની સત્યતાની તપાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેમને આ બાબતે યુક્રેનિયન અધિકારીઓ તરફથી કોઈ ઔપચારિક માહિતી મળી નથી. ધ કીવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અખબારના અહેવાલ મુજબ, યુક્રેનિયન સેનાએ જણાવ્યું હતું કે 22 વર્ષીય હુસૈન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવા માટે રશિયા આવ્યો હતો.

હુસૈને વીડિયોમાં શું કહ્યું?

એક વીડિયોમાં હુસૈને કહ્યું હતું કે, "ડ્રગ સંબંધિત આરોપોમાં રશિયન જેલમાં સાત વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી અને વધુ સજા ટાળવા માટે રશિયન સેના સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. હું જેલમાં રહેવા માંગતો ન હતો, તેથી મેં એક ખાસ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. પણ હું ત્યાંથી બહાર નીકળવા માંગતો હતો."

16 દિવસની તાલીમ પછી હુસૈનને 1 ઓક્ટોબરના રોજ તેના પ્રથમ યુદ્ધ મિશન પર મોકલવામાં આવ્યો, જે ત્રણ દિવસ સુધી ચાલ્યો. તેના કમાન્ડર સાથેની લડાઈ પછી, તેણે યુક્રેનિયન સૈનિકો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. હુસૈને કહ્યું, "હું લગભગ બે કે ત્રણ કિલોમીટર દૂર યુક્રેનિયન ખાઈમાં પહોંચ્યો. મેં તરત જ મારી રાઈફલ નીચે મૂકી દીધી અને કહ્યું કે હું લડવા માંગતો નથી. મને મદદની જરૂર છે. હું રશિયા પાછો જવા માંગતો નથી."

રશિયા તરફથી લડતા ભારતીયો

63મી મિકેનાઇઝ્ડ બ્રિગેડે ટેલિગ્રામ પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, હુસૈને રશિયામાં અભ્યાસ કર્યો હતો પરંતુ ડ્રગ્સ સાથે પકડાયો હતો. પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે, જેલમાં જવાથી બચવા માટે, તે યુદ્ધમાં ગયો. વિદેશ મંત્રાલયે ગયા મહિને જણાવ્યું હતું કે, ભારતે રશિયાને રશિયન સૈન્યમાં સેવા આપતા 27 ભારતીય નાગરિકોને મુક્ત કરવા અને સ્વદેશ પરત મોકલવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરી હતી.

એવા અહેવાલો આવ્યા છે કે વિદ્યાર્થી અને વ્યવસાયિક વિઝા પર કેટલાક ભારતીયોને યુક્રેનમાં યુદ્ધની મોરચા પર તૈનાત રશિયન લશ્કરી એકમોમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતે વારંવાર રશિયાને વિનંતી કરી છે કે રશિયન લશ્કરી એકમોમાં રસોઈયા અને મદદગારો જેવા સહાયક સ્ટાફ તરીકે સેવા આપતા તમામ ભારતીયોને મુક્ત કરવામાં આવે. ગયા વર્ષે રશિયાની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, રશિયન સેનામાં ભરતી થયેલા ભારતીયોની સંખ્યા હવે 150 થી વધુ છે. યુક્રેનમાં સંઘર્ષની મોરચા પર લડતા ઓછામાં ઓછા 12 ભારતીયો માર્યા ગયા, જ્યારે 96ને રશિયન અધિકારીઓ દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 16 અન્ય ગુમ થયાના અહેવાલ છે.

