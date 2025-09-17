અદાણી ગ્રુપની માનહાનિની ફરિયાદ પર ગુજરાતની સ્થાનિક કોર્ટે 2 પત્રકારોને નોટિસ ફટકારી
Published : September 17, 2025 at 1:36 PM IST
હૈદરાબાદ : ગાંધીનગર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે અદાણી ગ્રુપ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફોજદારી માનહાનિની ફરિયાદોના સંદર્ભમાં પત્રકાર અભિસાર શર્મા અને રાજુ પારુલેકરને 20 સપ્ટેમ્બરે હાજર રહેવા માટે નોટિસ ફટકારી. પ્રતિષ્ઠાને ખરાબ કરવા માટે ખોટી અને બદનક્ષીભરી સામગ્રી ફેલાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
સ્થાનિક કોર્ટે પત્રકાર અભિસાર શર્મા અને બ્લોગર રાજુ પરુલેકરને 20 સપ્ટેમ્બરે કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરી છે.
ગાંધીનગર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે નોટીસ જારી કરી
અદાણી ગ્રુપ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફોજદારી માનહાનિની ફરિયાદોના સંદર્ભમાં, સ્થાનિક કોર્ટે પત્રકાર અભિસાર શર્મા અને બ્લોગર રાજુ પરુલેકરને 20 સપ્ટેમ્બરે કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરી છે. આ નોટિસ ગાંધીનગરના જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી.
ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023ની કલમ 356(1), 356(2), અને 356(3) હેઠળ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદોમાં, જે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 499, 500 અને 501 ની સમકક્ષ છે, એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે બંનેએ પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદાથી ખોટી અને બદનક્ષીભરી સામગ્રી પ્રકાશિત અને પ્રસારિત કરી હતી.
શુ છે સમગ્ર મામલો
આ કેસના કેન્દ્રમાં 18 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ શર્મા દ્વારા અપલોડ કરાયેલ એક યુટ્યુબ વિડિયો છે, જેમાં તેમણે આસામમાં અદાણી જૂથને મોટા પાયે જમીન ફાળવણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો, અને રાજકીય પક્ષપાતનોની વાત કરી હતી. પારુલેકર પણ જાન્યુઆરી 2025માં ટ્વીટ અને રીટ્વીટ દ્વારા જમીન પચાવી પાડવા અને અયોગ્ય લાભોનો આરોપ લગાવતા સમાન દાવાઓનો પડઘો પાડવાનો આરોપ છે.
અદાણી ગ્રુપે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે, અને તેમને "પાયાવિહોણા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા" ગણાવ્યા છે. કંપનીએ નિર્દેશ કર્યો છે કે વિવાદિત સામગ્રીમાં ટાંકવામાં આવેલા 12 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના આદેશમાં અદાણીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. તેમને વધુ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, તે કોર્ટ કેસમાં સામેલ પેઢીનો ગ્રુપ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓમાં શર્માનો વિડીયો અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, પારુલેકરની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ, હાઈકોર્ટનો આદેશ અને સહાયક દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.
