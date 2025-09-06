દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં જૈન સમુદાયના ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ચોરી, એક કરોડના સોનાના કળશની ચોરી

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરિસરમાં જૈન સમુદાયના ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન 1 કરોડના કળશની ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, પોલીસ CCTVના આધારે તપાસ કરી રહી છે.
Published : September 6, 2025 at 1:49 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા પરિસરમાં ચાલી રહેલા જૈન સમુદાયના ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન કરોડો રૂપિયાના કિંમતી 'કળશ'ની ચોરી થઈ હોવાની એક ચકચારી કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ ઘટના 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 9:20 થી 10:00 વાગ્યાની વચ્ચે બની હતી, જ્યારે લાલ કિલ્લાના 15 ઓગસ્ટ પાર્કમાં સ્થિત જૈન ઉત્સવ પંડાલમાં ભક્તોની ભારે ભીડ હતી.
ફરિયાદી સુધીર કુમાર જૈને પોલીસને જણાવ્યું હતું કે ચોરાયેલો કળશ ધાર્મિક વિધિઓ માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે પણ તે પંડાલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સ્વાગત અને ભીડ વચ્ચે, કળશ અચાનક સ્ટેજ પરથી ગાયબ થઈ ગયો.
આ મામલે નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ, ચોરાયેલી વસ્તુઓમાં એક મોટો સોનાનો કળશ અને એક નારિયેળનો સમાવેશ થાય છે, જેનું કુલ વજન લગભગ 760 ગ્રામ છે. આ ઉપરાંત, એક નાનો કળશ પણ ચોરાઈ ગયો છે, જે હીરા, માણેક અને નીલમણિથી જડિત હતો. તેનું વજન લગભગ 115 ગ્રામ છે. તેને મરૂન રંગના મખમલના બોક્સમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. તેની અંદાજિત કિંમત 1 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી રહી છે.
સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપીઓની શોધખોળ: પોલીસે કહ્યું છે કે ઘટનાસ્થળે લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ સ્કેન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ગતિવિધિઓ કેદ થઈ ગઈ છે. પોલીસનો દાવો છે કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં તેની ધરપકડ થવાની શક્યતા છે. તમને જણાવી દઈએ કે જૈન સમુદાયનો આ ધાર્મિક સમારોહ 9 સપ્ટેમ્બર સુધી 15 ઓગસ્ટ પાર્ક, લાલ કિલ્લા સંકુલ ખાતે ચાલશે.
ચોરને પકડવા માટે પોલીસે ટીમ બનાવી: આવી સ્થિતિમાં, આયોજકો અને ભક્તોમાં સુરક્ષા અંગે ઊંડી ચિંતા છે. આ ચોરીને ગંભીરતાથી લેતા, દિલ્હી પોલીસે એક ખાસ ટીમ બનાવી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ચોરાયેલી વસ્તુઓ મેળવવા અને ગુનેગારોને પકડવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે, જૈન સમુદાયના લોકોએ પણ તેને શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલું મોટું નુકસાન ગણાવ્યું છે અને સરકાર પાસેથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરવાની માંગ કરી છે.
ચોરીની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગપતિ સુધીર જૈન દરરોજ પૂજા માટે કળશ લાવતા હતા. ગયા મંગળવારે પણ તેઓ પૂજા માટે કળશ લાવ્યા હતા. લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ચોરીની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ગતિવિધિઓ જોવા મળી છે. તેની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં ધરપકડ થવાની અપેક્ષા છે.
15 ઓગસ્ટ પહેલા પણ અહીં થઈ હતી સુરક્ષામાં ચૂક: જોકે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે લાલ કિલ્લામાં સુરક્ષા ભંગનો મામલો સામે આવ્યો હોય. અગાઉ, 2 ઓગસ્ટના રોજ, લાલ કિલ્લાની સુરક્ષા માટે તૈનાત પોલીસકર્મીઓ ડમી બોમ્બ શોધી શક્યા ન હતા, ત્યારબાદ 7 પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.