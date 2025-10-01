દશેરા અને દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ભેટ, મોંઘવારી ભથ્થામાં 3%નો વધારો
મોદી કેબિનેટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 3% નો વધારો જાહેર કર્યો છે.
Published : October 1, 2025 at 5:39 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં દિવાળી અને દશેરા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 3% નો વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ જાહેરાત કરી. કેબિનેટે વંદે માતરમ ગીતની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીને પણ મંજૂરી આપી.
બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ લેવામાં આવ્યા. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં 2025-31 થી "કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા પરના મિશન" માટે ₹11,440 કરોડને મંજૂરી આપવાનો સમાવેશ થાય છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે 1 જુલાઈથી અમલમાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં 3% નો વધારો મંજૂર કર્યો છે.
આ સાથે, કર્મચારીઓનો મોંઘવારી ભથ્થો (DA) હવે 55 ટકાથી વધીને 58 ટકા થઈ ગયો છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025 થી અમલમાં આવશે. આ વર્ષે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં આ બીજો વધારો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં સુધારો કરે છે.
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union government has approved an increase in dearness allowance and dearness relief by 3%, effective from july 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR— ANI (@ANI) October 1, 2025
DA અને DR શું છે અને છેલ્લો વધારો કેટલો હતો?
DA એટલે મોંઘવારી ભથ્થું (DA). DR એટલે મોંઘવારી રાહત (DR). DA અને DR સરકારી પગાર અને પેન્શનનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેમનો હેતુ ફુગાવાની અસર ઘટાડવાનો અને ખરીદ શક્તિ જાળવવાનો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં તેમની સમીક્ષા કરે છે. માર્ચ 2025 માં, કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2025 થી અમલમાં આવતા DA અને DR માં 2 ટકાનો વધારો કર્યો.
#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says," the union cabinet has approved 57 new kendriya vidyalayas (kv) across 17 states="" uts, which are being covered. 20 kvs are proposed to be opened in districts where no kv presently exists. 14 kvs are proposed in… pic.twitter.com/dtFfrOs0T5— ANI (@ANI) October 1, 2025
57 નવા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયો (KV) માટે મંજૂરી
કેબિનેટના નિર્ણયો પર, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 17 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ૫૭ નવા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયો (KV) ને મંજૂરી આપી છે, જેને આવરી લેવામાં આવી રહી છે. એવા જિલ્લાઓમાં 20 KV ખોલવાનો પ્રસ્તાવ છે જ્યાં હાલમાં કોઈ KV અસ્તિત્વમાં નથી. 14 KV મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓમાં, 4 KV ડાબેરી ઉગ્રવાદવાળા જિલ્લાઓમાં અને 5 KV NER, પર્વતીય વિસ્તારોમાં પ્રસ્તાવિત છે.
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " cabinet has approved to celebrate 150 years of vande mataram song." pic.twitter.com/Bav9TtdkW5— ANI (@ANI) October 1, 2025
રવી સિઝન 2026-27
કેબિનેટના નિર્ણયો અંગે, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે રવી સિઝન 2026-27 દરમિયાન અંદાજિત ખરીદી 297 લાખ મેટ્રિક ટન થવાની સંભાવના છે અને ખેડૂતોને પ્રસ્તાવિત MSP પર ચૂકવવાની રકમ ₹84,263 કરોડ છે.
કેબિનેટ દ્વારા વંદે માતરમ ગીતના 150 વર્ષની ઉજવણીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આજે લીધેલો પાંચમો મોટો નિર્ણય NH-715 (86 કિમી, રૂ. 6,957 કરોડ) ના કાલિયાબોર-નુમાલીગઢ વિભાગને ચાર-લેન કરવાનો છે. આમાં કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 34 કિમી લાંબો એલિવેટેડ વાયડક્ટનો સમાવેશ થાય છે. બીજા નિર્ણયની વિગતો આપતાં, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બાયોમેડિકલ રિસર્ચ કરિયર પ્રોગ્રામ ફેઝ 3 ને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 1500 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે મંજૂરી આપી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મંત્રીમંડળે વંદે માતરમ ગીતના 150 વર્ષની ઉજવણીને મંજૂરી આપી છે.
મંત્રીમંડળે 2025-31 થી 'કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા મિશન' માટે 11,440 કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી આપી છે
પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 'કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા મિશન' ને મંજૂરી આપી છે. આ એક સીમાચિહ્નરૂપ પહેલ છે જેનો હેતુ સ્થાનિક ઉત્પાદનને વધારવા અને કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા (આત્મનિર્ભરતા) પ્રાપ્ત કરવાનો છે.
બુધવારે જારી કરાયેલ કેબિનેટ પ્રકાશન અનુસાર, આ મિશન 2025-26 થી 2030-31 સુધીના છ વર્ષમાં ₹11,440 કરોડના નાણાકીય ખર્ચ સાથે અમલમાં મૂકવામાં આવશે. ભારતની પાક પ્રણાલી અને આહારમાં કઠોળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો કઠોળ ઉત્પાદક અને ગ્રાહક દેશ છે. વધતી આવક અને જીવનધોરણ સાથે, કઠોળનો વપરાશ પણ વધ્યો છે. જોકે, સ્થાનિક ઉત્પાદન માંગ સાથે તાલ મિલાવી શક્યું નથી, જેના કારણે કઠોળની આયાતમાં 15 થી 20 ટકાનો વધારો થયો છે.
કેબિનેટ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે આ આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા, વધતી માંગને પહોંચી વળવા, ઉત્પાદન મહત્તમ કરવા અને ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બજેટમાં 6 વર્ષીય 'કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા મિશન' ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ મિશન સંશોધન, બીજ પ્રણાલી, વિસ્તાર વિસ્તરણ, ખરીદી અને ભાવ સ્થિરતાને સમાવિષ્ટ કરતી વ્યાપક વ્યૂહરચના અપનાવશે. સુધારેલી જાતો વ્યાપકપણે ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે, 2030-31 સુધીમાં 37 મિલિયન હેક્ટરમાં કઠોળ ખેડૂતોને 12.6 મિલિયન ક્વિન્ટલ પ્રમાણિત બીજનું વિતરણ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: