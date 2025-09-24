લેહમાં Gen-Zનું વિરોધ પ્રદર્શન: વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ, ભાજપ કાર્યાલયને આગ ચાંપી

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
લેહ: બુધવારે લદ્દાખના લેહમાં એક વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. આ વિરોધ લદ્દાખને રાજ્યનો દરજ્જો આપવા અને છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવાની માંગ કરી રહ્યો હતો. જોકે, આ વિરોધ બાદમાં પોલીસ અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઘર્ષણમાં પરિણમ્યો.

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, પ્રદર્શનકારીઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના કાર્યાલયમાં આગ લગાવી દીધી. પોલીસ વાન સહિત અનેક વાહનોને પણ આગ ચાંપી દેવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. ચાર મુદ્દાના કરાર પરના વચનોનો ભંગ કરવા બદલ વાતાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંચોક અને અન્ય ઘણા લોકો કેન્દ્ર સરકાર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વહીવટીતંત્ર સામે ભૂખ હડતાળ પર છે. આ તેમની ભૂખ હડતાળનો 15મો દિવસ છે.

વિરોધ પ્રદર્શન અને બંધનું એલાન

દરમિયાન, મંગળવારે સાંજે ભૂખ હડતાળ પર રહેલા 15 લોકોમાંથી બે લોકોની હાલત બગડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, LAB યુવા પાંખે આ કારણે વિરોધ અને બંધનું એલાન આપ્યું હતું.

રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવાની માંગ

લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) એ સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેમના નેતાઓ રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં લદ્દાખનો સમાવેશ કરવાની તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરશે નહીં. વધુમાં, LBA એ કેન્દ્ર સરકાર સાથે તાત્કાલિક બેઠકની માંગ કરી હતી અને ચેતવણી આપી હતી કે જાહેર ધીરજ ખૂટી રહી છે. પોલીસે લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસના શેલથી જવાબ આપ્યો. હાલમાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

LAB અને KDA સાથે વાતચીત

મહિનાઓની મડાગાંઠ પછી કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) અને કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (KDA) સાથે લાંબા સમયથી અટકેલી વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર હોવાથી વિરોધ પ્રદર્શનો કરવામાં આવ્યા છે.

LAB ના સહ-અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી ચેરિંગ દોરજેએ પુષ્ટિ આપી હતી કે LAB અને KDA ના સાત-સાત સભ્યોનું 14 સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ ગૃહ મંત્રાલય પેનલને મળશે. પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ બે વખતના ભૂતપૂર્વ સાંસદ છેવાંગ કરશે, જેની સાથે ઘણા બિન-રાજકીય પ્રતિનિધિઓ પણ હશે.

