નેપાળમાં Gen-Z વિફર્યા: પ્રદર્શનકારીઓ સંસદ પરિસરમાં ઘુસ્યા, 9 લોકોના મોત

કાઠમંડુ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે બપોરે 12:30 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી બાણેશ્વરની આસપાસના મુખ્ય વિસ્તારમાં કર્ફ્યુ લાદ્યો છે.

નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ વિરુદ્ધ પ્રદર્શન
નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ વિરુદ્ધ પ્રદર્શન (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read

નેપાળ : સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ બાદ Gen-Z વિરોધી ઉગ્ર થયો છે. આજે સોમવારે પ્રદર્શન કરતા લોકોએ પોલીસ બેરિકેડ તોડીને અને ગેટ કૂદીને સંસદ સંકુલમાં ધસીને હુમલો કર્યો. વિરોધીઓએ અગાઉ શાંતિ જાળવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, પરંતુ પોલીસે તેમને વિખેરવા માટે ટીયર ગેસ અને પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ કર્ફ્યુ લાદ્યો : પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગયા પછી, કાઠમંડુ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ બપોરે 12:30 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી બાણેશ્વરની આસપાસના મુખ્ય વિસ્તારમાં કર્ફ્યુ લાદ્યો છે. મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી છબી રિજાલ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ કર્ફ્યુ નોટિસ અનુસાર, સ્થાનિક વહીવટ અધિનિયમ, 2028 ની કલમ 6 (A) અનુસાર આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કર્ફ્યુ ન્યૂ બાણેશ્વર ચોકથી પશ્ચિમ તરફ એવરેસ્ટ હોટલ સાથે બીજુલી બજાર પુલ, પૂર્વ તરફ શાંતિનગરના મીન ભવન સાથે ટિંકુને ચોક, ઉત્તર તરફ આઇપ્લેક્સ મોલ સાથે રત્ન રાજ્ય માધ્યમિક વિદ્યાલય અને દક્ષિણ તરફ શંખમુલ પુલ સુધી લંબાય છે.

એક પ્રદર્શનકારીનું મોત : આ દરમિયાન, ન્યૂ બાણેશ્વરમાં પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં એક પ્રદર્શનકારીનું મોત થયું છે. સિવિલ હોસ્પિટલના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર મોહન ચંદ્ર રેગ્મીએ પુષ્ટિ આપી છે કે સારવાર દરમિયાન એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. મૃતકની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી.

બાઈકોમાં આગ ચાંપી દેવામાં આવી : ધ હિમાલયન અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓએ દમક ચોકથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફિસ તરફ કૂચ કરી. સાથે જ વડાપ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીના પુતળા બાળ્યા અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો દરવાજો તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન, પોલીસે રબરની ગોળી ચલાવી, જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓએ ઘણી મોટરસાઇકલને પણ આગ ચાંપી દીધી.

પ્રદર્શનકારીઓ સંસદ પરિસરમાં ઘૂસ્યા : ધ કાઠમંડુ પોસ્ટ અનુસાર, ડઝનબંધ ઘાયલ પ્રદર્શનકારીઓને હોસ્પિટલ, એવરેસ્ટ હોસ્પિટલ અને નજીકની અન્ય હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. પ્રદર્શનકારીઓ પ્રતિબંધિત વિસ્તારનું ઉલ્લંઘન કરીને સંસદ પરિસરમાં ઘૂસી ગયા બાદ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે. પોલીસે તેમના પર પાણીના તોપ, ટીયર ગેસ અને દારૂગોળાનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા.

સોશિયલ મીડિયા બંધ કરવા મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન : તમને જણાવી દઈએ કે ભ્રષ્ટાચાર અને સરકારના સોશિયલ મીડિયા બંધ કરવાના નિર્ણય સામે કાઠમંડુ, પોખરા, બુટવાલ, બિરાટનગર અને અન્ય શહેરોમાં પ્રદર્શનકારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે. બાણેશ્વરમાં, સુરક્ષા દળોએ ટીયર ગેસ છોડ્યો તે પહેલાં કેટલાક યુવાનો પોલીસ ગાર્ડ હાઉસ પર ચઢતા જોવા મળ્યા હતા. અધિકારીઓ સંસદ ભવનમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓને દૂર કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો : અધિકારીઓએ બાણેશ્વરમાં પરિસ્થિતિને અત્યંત તંગ ગણાવી અને કહ્યું કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરીને સંસદ પરિસરમાં પ્રવેશ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જનરેશન ઝેડ યુવાનોના નેતૃત્વમાં વિરોધ પ્રદર્શનને શરૂઆતમાં શાંતિપૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બેરિકેડ તોડ્યા પછી તે હિંસક બન્યું.

