દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં પણ બાપુની 50થી વધુ પ્રતિમાઓ છે, જાણો ત્યાં શ્રદ્ધાંજલિ અપાય છે કે નહીં? - GANDHI JAYANTI 2024

નવી દિલ્હી: ગાંધી જયંતિ દર વર્ષે 2 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવે છે, જે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતિ છે. આ દિવસે આપણે ગાંધીજીના અહિંસા અને સત્યને સમર્થન આપવાના સંદેશને યાદ કરીએ છીએ. આ વર્ષે ભારત બાપુની 155મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં તે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

ગાંધી જયંતિ 2024 ઈતિહાસ અને મહત્વ: મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર, 1869ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરમાં થયો હતો. તેમણે દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી અને બ્રિટિશ શાસન સામે અહિંસક વિરોધનું નેતૃત્વ કરીને ભારતને તેની સ્વતંત્રતા હાંસલ કરવામાં મદદ કરી હતી. તેમના પ્રયત્નો અને અન્ય અસંખ્ય સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના કારણે, ભારતને 1947 માં તેની આઝાદી મળી. તેમની ફિલસૂફી, જેણે વિશ્વભરના ઘણા લોકોને પ્રેરણા આપી, તે સત્યાગ્રહ (સત્ય અને અહિંસા) તરીકે ઓળખાય છે.

કેવી રીતે 2 ઓક્ટોબરનો દિવસ ખાસ બન્યો: 1948 માં મહાત્મા ગાંધીના મૃત્યુ પછી, ગાંધી જયંતિ રાષ્ટ્રીય રજા બની ગઈ. આ દિવસ માત્ર તેમના જીવનના સન્માન માટે જ નહીં પરંતુ શાંતિ અને સંવાદિતાના વિચારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ ઉજવવામાં આવે છે. ગાંધી જયંતિનું ભારતીયો માટે ઘણું મહત્વ છે. બાપુના ઉપદેશોનું સન્માન કરવાનો, તેને જીવનમાં લાગુ કરવાનો અને તે રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરવાનો અને ટકાવી રાખવાનો આ દિવસ છે. જેના માટે ગાંધી અને અન્ય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ આઝાદી મેળવવા માટે સંઘર્ષ કર્યો હતો. વધુમાં, ગાંધીના ઉપદેશો આપણને શાંતિપૂર્ણ પ્રતિકારની શક્તિની યાદ અપાવે છે અને કોઈપણ હિંસક માધ્યમ વિના, દરેક વળાંક પર ન્યાય માટે ઊભા રહેવાની. એક પાઠ જે પહેલા કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.

અનેક દેશોમાં બાપુના સ્મારકોની સ્થાપના: મહાત્મા ગાંધીએ બ્રિટિશ કોલોનીમાંથી ભારતની આઝાદી માટે માત્ર લડત જ લડી ન હતી, પરંતુ વિશ્વને અહિંસાનો પાઠ પણ શીખવ્યો હતો. વિશ્વભરના લોકો આજે પણ ગાંધીજીને શાંતિના પ્રતીક તરીકે યાદ કરે છે. વિશ્વભરના વિવિધ દેશોએ મહાત્મા ગાંધીને ઘણા સ્મારકો અને પ્રતિમાઓ સમર્પિત કરી છે અને લોકો તેમને શાંતિ, માનવતા અને અહિંસાના પ્રતીક તરીકે આદર આપે છે. અહીં જાણો કયા કયા દેશોમાં બાપુનું સ્મારક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે...

જાણો વિદેશોમાં મહાત્મા ગાંધીને સમર્પિત આવા 10 સ્મારકો વિશે...

લેક શ્રાઈન, કેલિફોર્નિયા, યુએસએ: આ ગાંધી વિશ્વ શાંતિ સ્મારક છે. તેમાં એક હજાર વર્ષ જૂની ચીની શબપેટી છે, જેમાં ગાંધીજીની રાખનો એક ભાગ પિત્તળ-ચાંદીના શબપેટીમાં રાખવામાં આવ્યો છે. સ્મારક 1950 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું.

યુનાઇટેડ કિંગડમ: યુનાઇટેડ કિંગડમના વેસ્ટમિન્સ્ટરના પાર્લામેન્ટ સ્ક્વેરમાં ગાંધીજીની 9 ફૂટ ઊંચી કાંસ્ય પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તે ફિલિપ જેક્સન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું અને ગાંધીજીના 1931ના ફોટોગ્રાફથી પ્રેરિત હતું.

પાર્લામેન્ટ સ્ક્વેર, લંડન, ઈંગ્લેન્ડ: 14 માર્ચ, 2015ના રોજ લંડનમાં મહાત્મા ગાંધીની સૌથી તાજેતરની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. આર્ટિસ્ટ ફિલિપ જેક્સને આ સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે. અનાવરણ સમારોહમાં તત્કાલિન બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરન, કેન્દ્રીય નાણા પ્રધાન અરુણ જેટલી, ગાંધીજીના પૌત્ર અને પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી અને અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન હાજર હતા.

એરિયાના પાર્ક, જીનીવા, સ્વિત્ઝર્લેન્ડ: જીનીવાના એરિયાના પાર્કમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જેમાં તેઓ બેસીને પુસ્તક વાંચતા જોવા મળે છે. ભારત-સ્વિસ મિત્રતાની 60મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે 2007માં તેનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રતિમા પર એક શિલાલેખ છે જે વાંચે છે 'Ma vie est mon message', જેનો અર્થ ફ્રેન્ચમાં 'My life is my message' થાય છે.