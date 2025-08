ETV Bharat / bharat

ઝારખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યપ્રધાન શિબુ સોરેનનું 81 વર્ષની વયે નિધન, PM મોદી સહિતના નેતાઓએ વ્યક્ત કર્યુ દુ:ખ - SHIBU SOREN PASSED AWAY

શિબુ સોરેનનું નિધન ( Etv Bharat )

Published : August 4, 2025 at 10:03 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 10:24 AM IST

રાંચી: દિશોમ ગુરુ શિબુ સોરેનનું નિધન થયું છે, તેમણે દિલ્હીની ગંગારામ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમની તબિયત લથડતા તેમને સારવાર માટે દિલ્હી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની તબિયત વધુ બગડી. ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. તેમને કિડનીમાં ચેપ લાગ્યો હતો. તેમને બ્રોન્કાઇટિસ પણ હોવાનું નિદાન થયું હતું. જેના કારણે તેમનું અવસાન થયું. પીએમ મોદી સહિતના નેતાઓએ તેમના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે.

"દુઃખદ રીતે જણાવવામાં આવે છે કે શિબુ સોરેનજીને લાંબી બીમારી બાદ આજે સવારે 8:56 વાગ્યે મૃત્યુ પામ્યા હતા. - ડૉ. એકે ભલ્લા, ચેરમેન, નેફ્રોલોજી વિભાગ, સર ગંગારામ હોસ્પિટલ શિબુ સોરેનની તબિયત બગડ્યા બાદ, તેમના પુત્ર સીએમ હેમંત સોરેન અને તેમના પુત્રવધૂ કલ્પના સોરેન પણ દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. તેમના નાના પુત્ર બસંત સોરેન પણ દિલ્હીમાં હાજર છે. બીમારીના સમાચાર મળતાં જ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને ઝારખંડના રાજ્યપાલ સંતોષ ગંગવાર પણ શિબુ સોરેનને મળવા ગંગારામ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. નોંધનીય છે કે શિબુ સોરેને ઝારખંડના અલગ રાજ્યના આંદોલનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. અલગ રાજ્યની રચના પછી, તેઓ ત્રણ વખત ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી પણ રહ્યા. તેમણે ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાની સ્થાપના કરી. હાલમાં તેઓ પાર્ટીના આશ્રયદાતાની ભૂમિકામાં હતા. તેઓ સાત વખત લોકસભા સાંસદ તરીકે પણ ચૂંટાયા હતા. 2004 માં, તેઓ મનમોહન સિંહ સરકારમાં કેન્દ્રીય કોલસા મંત્રી પણ હતા. શિબુ સોરેનના પુત્ર હેમંત સોરેન હાલમાં ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી છે. તેમના પુત્રવધૂ અને હેમંત સોરેનના પત્ની કલ્પના સોરેન પણ ધારાસભ્ય છે. તેમના નાના પુત્ર બસંત સોરેન પણ દુમકાથી ધારાસભ્ય છે. તેમના મોટા પુત્ર દુર્ગા સોરેનનું અવસાન થયું છે. દુર્ગા સોરેનના પત્ની સીતા સોરેન હાલમાં ભાજપ પક્ષમાં સક્રિય છે. શિબુ સોરેનનો જન્મ ૧૯૪૪માં રામગઢના નેમરા ગામમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું આખું જીવન આંદોલનમાં વિતાવ્યું. તેમના નિધનથી સમગ્ર ઝારખંડમાં શોકનું મોજું છે.

