લીટ્ટી-ચોખા સાથે દૂધ પીધા બાદ 3 બાળકોના મોત, રક્ષાબંધન પર મામાના ઘરે આવ્યા હતા માસૂમો - FOOD POISONING

પટનાના પાલીગંજમાં દૂધ પીધા બાદ ત્રણ બાળકોના મોતની ઘટનાથી અરેરાટી ફેલાઈ છે. આ માસૂમોએ લિટ્ટી ચોખા ખાધા પછી દૂધ પીધું હતું.

લીટ્ટી-ચોખા સાથે દૂધ પીધા બાદ 3 બાળકોના મોત,
Published : August 13, 2025 at 10:17 AM IST

પટના/અરવલ: બિહારના પટના જિલ્લામાં દૂધ પીધા પછી એક જ પરિવારના ત્રણ બાળકોના મોત થયા છે. આ ઘટના પાલીગંજના કાલેર બ્લોકના મસાદપુર ગામમાં બની. ત્રણ-ત્રણ માસૂમોના મોતની ઘટના બાદ સમગ્ર ગામમાં શોક સાથે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

બાળકો રક્ષાબંધનના પર્વ પર આવ્યા હતા મોસાળ: મૃતક માસૂમોનો પરિવાર અરવલ જિલ્લાનો છે. રક્ષાબંધન પર, તમામ બાળકો તેમની માતા સાથે પટનાના ખિડી ગામમાં તેમના મામાના ઘરે આવ્યા હતા. પરિવાર દરરોજ એક ઘરેથી દૂધ ખરીદતો હતો. મૃતકના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ભોજન કર્યા પછી દૂધ પીધું હતું. રાત્રે તેમને પેટમાં દુખાવો થયો અને પછી મૃત્યું થયું.

રક્ષાબંધન પર મામાના ઘરે આવ્યા હતા માસૂમો
"દૂધ સ્થાનિક રહેવાસી રામબાબુ મહતોના ઘરેથી લાવવામાં આવ્યું હતું. અમે દરરોજ તેમની પાસેથી દૂધ ખરીદતા હતા. અમારો તેમની સાથે કોઈ વિવાદ નથી. રાત્રિભોજન કર્યા પછી, બધા બાળકો દૂધ પીને સૂઈ ગયા, જ્યારે તેમને પેટમાં દુખાવો થવા લાગ્યો. ત્યારે તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, પરંતુ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા." - શ્રીપાલ, મૃતકના સંબંધી

પરિવારે શું કહ્યું?: મૃતકના નાના કમલેશ ઠાકુરે જણાવ્યું કે, આ ઘટના સોમવારે સાંજે બની હતી. ઘરે લિટ્ટી ચોખા બનાવવામાં આવ્યા હતા. આખા પરિવારે લિટ્ટી ચોખા ખાધા અને ત્યારબાદ ત્રણેય બાળકોને દૂધ પીવા માટે આપવામાં આવ્યું. બધા બાળકોએ દૂધ પીધું અને સૂઈ ગયા. રાત્રે 11 વાગ્યે મારી દીકરીએ કહ્યું, 'પપ્પા, ત્રણેય બાળકોને પેટમાં દુખાવો થઈ રહ્યો છે.'

દંપતીએ એક સાથે 3 બાળકોને ગુમાવતા પરિવારમાં આક્રંદ
રસ્તામાં મૃત્યુ: માહિતી મળ્યા પછી, બધા બાળકોને પાલીગંજ સબડિવિઝનલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડૉક્ટરે તેમને ઇન્જેક્શન આપ્યા, પરંતુ બાળકોના પેટનો દુખાવો ઓછો થયો નહીં. થોડા સમય પછી, ડૉક્ટરે કહ્યું કે અહીં મટાડવામાં આવશે નહીં. તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ. બે બાળકોનું હોસ્પિટલમાં લઈ જતી વખતે મૃત્યુ થયું, જ્યારે ત્રીજાનું પીએમસીએચમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું.

પિતા ગુજરાતમાં કરે છે નોકરી: મૃતક બાળકોમાં 5 વર્ષીય વિકાસ કુમાર, 3 વર્ષીય મોહિત કુમાર, 6 વર્ષીય નિધિ કુમારીનો સમાવેશ થાય છે. બાળકોના પિતા મોહન ઠાકુર ગુજરાતમાં ખાનગી નોકરી કરે છે. ઘટનાની જાણ થયા બાદ મોહન ઠાકુર અને માતા મીરા દેવી પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.

ફૂડ સેફ્ટી વિભાગને માહિતી આપવામાં આવી: હાલમાં, પાલીગંજ પોલીસે બાળકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યા છે. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગને પણ આ અંગે જાણ કરવામાં આવી છે. ઘટનાની તપાસ કર્યા પછી, પોલીસ વધુ તપાસ કરશે.

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

