મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં મોટી સફળતા, ફુલ સ્પાન લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી દ્વારા 970 ટનનો બોક્સ ગર્ડર લોન્ચ કરાયો

મહારાષ્ટ્રના દહાણુના સખારે ગામમાં ફુલ સ્પાન લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી (FSLG) દ્વારા 40 મીટર લંબાઈનો પ્રથમ ફુલ સ્પાન પ્રી-સ્ટ્રેસ્ડ કોંક્રિટ (PSC) બોક્સ ગર્ડર લોન્ચ કર્યો.

બોક્સ ગર્ડરની તસવીર
બોક્સ ગર્ડરની તસવીર (NHSRCL)
Published : September 7, 2025 at 10:10 PM IST

મુંબઈ: નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ 6 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર માટે મહારાષ્ટ્રના દહાણુના સખારે ગામમાં ફુલ સ્પાન લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી (FSLG) દ્વારા 40 મીટર લંબાઈનો પ્રથમ ફુલ સ્પાન પ્રી-સ્ટ્રેસ્ડ કોંક્રિટ (PSC) બોક્સ ગર્ડર લોન્ચ કર્યો.

બુલેટ ટ્રેન કોરિડોરનો મહારાષ્ટ્ર સેગમેન્ટ 156 કિમી લાંબો છે, જેમાં શિલ્ફાટાથી ઝરોલી ગામ (મહારાષ્ટ્ર-ગુજરાત સરહદ) સુધીનો 135 કિમી એલિવેટેડ રૂટનો સમાવેશ થાય છે. આ 103 કિમીનો એલિવેટેડ સેગમેન્ટ, જેને વાયડક્ટ કહેવામાં આવે છે, તે 2,575 ફુલ સ્પાન ગર્ડર (40 મીટર લાંબો, લગભગ 970 મેટ્રિક ટન વજન) દ્વારા બાંધવાની યોજના છે. અન્ય માળખામાં 17 કિમીના સેગમેન્ટલ ગર્ડર્સ, 2.3 કિમીના સ્ટીલ પુલ, 3 સ્ટેશન, 7 પર્વતીય ટનલ (લગભગ 6 કિમી) અને ખાસ માટીના માળખાનો સમાવેશ થાય છે.

શિલફાટા અને ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સરહદ વચ્ચે કુલ 13 કાસ્ટિંગ યાર્ડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાંથી 5 હાલમાં કાર્યરત છે. આ સ્થાપિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એપ્રિલ 2021 થી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે થઈ રહ્યો છે, જે ગુજરાતમાં કુલ 319 કિમીના વાયડક્ટ્સ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે.

પૂર્ણ સ્પાન ગર્ડર્સ અને તેમના લોન્ચિંગ વિશે વધારાની માહિતી

દરેક 40 મીટર લાંબા PSC બોક્સ ગર્ડરનું વજન આશરે 970 મેટ્રિક ટન છે, જે તેને ભારતના બાંધકામ ઉદ્યોગમાં સૌથી ભારે ઘટક બનાવે છે. આ ગર્ડર્સને 390 ક્યુબિક મીટર કોંક્રિટ અને 42 મેટ્રિક ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને - બાંધકામ સાંધા વિના - એક જ મોનોલિથિક એકમ તરીકે કાસ્ટ કરવામાં આવે છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે પૂર્ણ સ્પાન ગર્ડર્સ પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે બાંધકામ કાર્યને સેગમેન્ટલ ગર્ડર્સ કરતાં 10 ગણી ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

સ્ટ્રેડલ કેરિયર્સ, બ્રિજ લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી, ગર્ડર ટ્રાન્સપોર્ટર અને લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી જેવી ખાસ સ્વદેશી ભારે મશીનરીનો ઉપયોગ કરીને ફુલ સ્પાન પ્રી-કાસ્ટ બોક્સ ગર્ડર્સ લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ગર્ડર્સને પ્રી-કાસ્ટ કરવામાં આવે છે અને સમર્પિત કાસ્ટિંગ યાર્ડ્સમાં વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટેક કરવામાં આવે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ

  • ત્રણેય એલિવેટેડ સ્ટેશનો, એટલે કે થાણે, વિરાર અને બોઇસર પર કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. વિરાર અને બોઇસર સ્ટેશનો માટે પ્રથમ સ્લેબ નાખવામાં આવ્યો છે.
  • સમગ્ર રૂટ પર અનેક સ્થળોએ ફાઉન્ડેશન અને થાંભલાઓનું કામ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં, લગભગ 48 કિમી લાંબા થાંભલાઓનું કાસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે
  • પાલઘર જિલ્લાના દહાણુ વિસ્તારમાં ફુલ સ્પાન બોક્સ ગર્ડર લોન્ચિંગ દ્વારા પુલ બાંધકામનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે
  • પાલઘર જિલ્લામાં 7 પર્વતીય ટનલનું ખોદકામ કાર્ય ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં, 6 કિમી ટનલમાંથી કુલ 2.1 કિમી ટનલનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
  • વૈતરણા, ઉલ્હાસ અને જગણી નદીઓ પર પુલનું બાંધકામ શરૂ થઈ ગયું છે.
  • મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન ભૂગર્ભ સ્ટેશન, બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના શિલફાટા વચ્ચે 21 કિમી લંબાઈની ભારતની પ્રથમ ભૂગર્ભ/સમુદ્ર ટનલનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. 21 કિમી ટનલ બાંધકામના કામમાંથી, 16 કિમી ટનલ બોરિંગ મશીનો દ્વારા અને બાકીના 5 કિમી NATM દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમાં થાણે ક્રીક પર 7 કિમી અંડરસી ટનલનો પણ સમાવેશ થાય છે.
  • શિલફાટા અને ADIT પોર્ટલના બે સમાંતર ચહેરાઓ દ્વારા ન્યૂ ઓસ્ટ્રિયન ટનલિંગ મેથડ (NATM) દ્વારા લગભગ 4.65 કિમી ટનલ હેડિંગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
  • વિક્રોલી (56 મીટરની ઊંડાઈ પર) અને સાવલી શાફ્ટ (39 મીટરની ઊંડાઈ પર) બંને પર બેઝ સ્લેબ કાસ્ટિંગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
  • શાફ્ટ સ્થળોએ કાદવ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યો છે અને મહાપે ટનલ લાઇનિંગ કાસ્ટિંગ યાર્ડ ખાતે ટનલ લાઇનિંગ સેગમેન્ટ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
  • બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નિર્માણાધીન મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન પર ખોદકામનું 83% કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સ્ટેશન સાઇટના બંને છેડા પર જમીનના સ્તરથી 100 ફૂટ નીચે બેઝ સ્લેબનું કાસ્ટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે.

