બિહારમાં અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર, SIR પછી મતદાર યાદી પ્રકાશિત

ચૂંટણી પંચે SIR પછી બિહાર માટે અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરી છે. સંપૂર્ણ વાર્તા વાંચો...

બિહારમાં અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર
બિહારમાં અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 4:56 PM IST

પટણા: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પંચે SIR પછી આજે અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરી.

ખાસ ઊંડાણપૂર્વક સંશોધન પછી, અંતિમ મતદાર યાદી આજે, 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પંચે જનતાને અપીલ કરી છે કે કોઈપણ મતદાર https://voters.eci.gov.in લિંક દ્વારા મતદાર યાદીમાં તેમના નામની વિગતો ચકાસી શકે છે.

તમારું નામ કેવી રીતે તપાસવું?

આ કરવા માટે, ભારતના ચૂંટણી પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ, https://voters.eci.gov.in ની મુલાકાત લો. "ડ્રાફ્ટ રોલમાં તમારું નામ શોધો" પર ક્લિક કરો. મતદાર યાદીમાં તમારું નામ જોવા માટે તમારા રાજ્ય અને EPIC નંબર માટેના કોલમ ભરો.

SIR પછી અંતિમ યાદી:

જ્યારે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા હેઠળ નવા મતદારોના નામ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં મતદારોના નામ પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. કાઢી નાખવામાં આવેલામાં મૃત અને ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. જેમણે પોતાના નામ ટ્રાન્સફર કર્યા છે તેમના સરનામાં પણ અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.

6.5 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા:

ચૂંટણી પંચે બિહારના 38 જિલ્લાઓમાં મતદાર યાદીમાંથી 6.5 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર કર્યા. કાઢી નાખવાના કારણો મૃત્યુ, સામાન્ય રહેઠાણ સ્થળાંતર અને ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે, પુરાવા સાથે દાવો રજૂ કરવા માટે સમયમર્યાદા આપવામાં આવી હતી.

આગામી અઠવાડિયે ચૂંટણીની જાહેરાત શક્ય છે:

અંતિમ મતદાર યાદીના પ્રકાશન સાથે, વિધાનસભા ચૂંટણીનો માર્ગ સાફ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચની ટીમ 4-5 ઓક્ટોબરે બિહારની મુલાકાતે આવી રહી છે. ત્યારબાદ ગમે ત્યારે બિહાર ચૂંટણીની જાહેરાત થવાની અપેક્ષા છે. 243 સભ્યોની વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

