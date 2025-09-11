નાગરિકતા રદ થયા પહેલા મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા બદલ સોનિયા ગાંધી સામે FIR નોંધવાની માંગ

ETV Bharat / bharat

સોનિયા ગાંધીને રાઉસ એવન્યુ કોર્ટથી મોટી રાહત, મતદાર ઓળખપત્ર કેસમાં દાખલ અરજી ફગાવી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 5:21 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે 1980માં મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા બદલ કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી સામે FIR માંગતી અરજી ફગાવી દીધી છે. એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ વૈભવ ચૌરસિયાએ અરજી ફગાવી દેવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

કોર્ટે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. આ અરજી વિકાસ ત્રિપાઠી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં જ મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે તેઓ 1983માં ભારતના નાગરિક બન્યા હતા. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં જ દિલ્હીના નવી દિલ્હી વિધાનસભા ક્ષેત્રની મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તે તે સમયે ભારતના નાગરિક પણ નહોતા. આ દરમિયાન, 1982માં સોનિયા ગાંધીનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું અને બાદમાં 1983માં ફરીથી ઉમેરવામાં આવ્યું. 1983માં સોનિયા ગાંધી ભારતીય નાગરિક બન્યા.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધીએ એપ્રિલ 1983માં ભારતીય નાગરિકતા માટે પણ અરજી કરી હતી. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1983માં જ્યારે સોનિયા ગાંધી ભારતીય નાગરિક બન્યા, ત્યારે 1980માં તેમને મતદાર યાદીમાં ઉમેરવા માટે કેટલાક નકલી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હોવા જોઈએ, જે એક દખલપાત્ર ગુનો છે. આવી સ્થિતિમાં, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો આદેશ આપવો જોઈએ. કોર્ટે આ મામલે ન તો સોનિયા ગાંધીને નોટિસ જારી કરી છે કે ન તો દિલ્હી પોલીસને.

