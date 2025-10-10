ETV Bharat / bharat

ઝેરી કફ સીરપ કેસમાં FDA દ્વારા કાર્યવાહી, રેડનેક્સ ફાર્માનો સ્ટોક જપ્ત

ગુજરાત સરકારના નમૂનામાં રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ અને શેપ ફાર્માના ઉત્પાદનોમાં ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલનું ઉચ્ચ સ્તર બહાર આવ્યું છે.

જોઈન્ટ કમિશનર ગિરીશ હુકરે
જોઈન્ટ કમિશનર ગિરીશ હુકરે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025

મહારાષ્ટ્ર : મધ્યપ્રદેશમાં ઝેરી કફ સિરપ પીધા બાદ 20 બાળકોના મૃત્યુ થયા હતા. આ બનાવ બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) પૂણેએ રેડનેક્સ ફાર્મા પાસેથી 13 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક જપ્ત કર્યો છે. FDA પૂણે ખાતે ડ્રગ્સના જોઈન્ટ કમિશનર ગિરીશ હુકરેએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક ઉત્પાદકોની તપાસ માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે.

રેડનેક્સ ફાર્માનો રૂ. 13 લાખનો સ્ટોક જપ્ત

જોઈન્ટ કમિશનર ગિરીશ હુકરેએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત સરકારના નમૂનામાં રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ અને શેપ ફાર્માના ઉત્પાદનોમાં ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલનું ઉચ્ચ સ્તર બહાર આવ્યું છે. પૂણેમાં અમે 13 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો રેડનેક્સ ફાર્માનો સ્ટોક જપ્ત કર્યો છે. વધુમાં, ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદકોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ઓચિંતી મુલાકાતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આનું ઉલ્લંઘન કરનારા સામે કાનૂની પગલાં લેવામાં આવશે."

જોઈન્ટ કમિશનર ગિરીશ હુકરેએ પુષ્ટિ આપી કે મહારાષ્ટ્રમાં તે ચોક્કસ ઉધરસ સિરપના પુરવઠાના કોઈ અહેવાલ નથી. તેમણે જણાવ્યું કે, "મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં કફ સિરપના સેવનથી થયેલા મૃત્યુના તાજેતરના અહેવાલોએ મહારાષ્ટ્ર સરકારને સાવચેતીના પગલા અમલમાં મૂકવા માટે પ્રેરિત કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે એક સલાહકાર જારી કર્યો છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કફ સિરપ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના વેચવા જોઈએ નહીં. મહારાષ્ટ્રમાં તે ચોક્કસ કફ સિરપના પુરવઠાના કોઈ અહેવાલ નથી."

કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા અનિશ્ચિત મુદતની હડતાળ

આ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લામાં કેમિસ્ટ એસોસિએશને કોલ્ડ્રિફ કફ સીરપ કેસ સાથે સંકળાયેલી જિલ્લામાં મેડિકલ દુકાનો સામે વહીવટી કાર્યવાહીના વિરોધમાં અનિશ્ચિત મુદતની હડતાળ શરૂ કરી હતી. તેથી, જિલ્લા કેમિસ્ટ એસોસિએશનના આહ્વાનને પગલે જિલ્લાની તમામ મેડીકલ દુકાનો બંધ રહી હતી.

કેમિસ્ટ એસોસિએશનના જિલ્લા પ્રમુખ સંતોષ ચૌરેએ જણાવ્યું કે, "અમારી હડતાળ અનિશ્ચિત છે અને જ્યાં સુધી વહીવટીતંત્ર અમારી માંગણી સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી તે ચાલુ રહેશે. જો અમારી માંગણી હવે સ્વીકારવામાં આવે છે, તો અમે તાત્કાલિક દુકાનો ફરીથી ખોલીશું. અમે ગઈકાલે રાત્રે SDM ને મળ્યા હતા, તેમણે આજે બપોરે અમને ચર્ચા કરવાનું વચન આપ્યું હતું. પરંતુ અત્યાર સુધી અમને કોઈ ફોન કે સંદેશાવ્યવહાર મળ્યો નથી.

"અમારી માંગણી એ છે કે અમારા સાથી રસાયણશાસ્ત્રીઓ સામે વહીવટીતંત્ર દ્વારા લેવામાં આવતી કાર્યવાહી અન્યાયી છે. ફક્ત તે લોકો સામે જ કાર્યવાહી થવી જોઈએ જેઓ ખરેખર દોષિત છે. અમારા રસાયણશાસ્ત્રી સાથીઓ દવાના ઉત્પાદકો નથી પરંતુ ફક્ત વેચનાર છે, તેથી તેમની સામે આવી કાર્યવાહી અન્યાયી છે."

