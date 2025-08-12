નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે મોદી સરકારની કામગીરીના વખાણ કર્યા છે. સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે, દેશ સુરક્ષિત હાથોમાં છે અને નરેન્દ્ર મોદી તથા કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓની કામગીરીના તેમણે વખાણ પણ કર્યા છે. સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસને લઈને પણ નિવેદન આપ્યું છે.
PMના નેતૃત્વના કર્યા વખાણ
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે, "આપણા સશસ્ત્ર દળોના કારણે દેશ સુરક્ષિત હાથમાં છે. મને લાગે છે કે હાલમાં દેશ ચલાવી રહેલા નેતાઓ, નરેન્દ્ર મોદી, ડૉ. એસ. જયશંકર, અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ અને સુધાંશુ ત્રિવેદી, સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. આપણી પાસે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને અન્ય સમસ્યાઓ છે, પરંતુ તેઓ સારું કામ કરી રહ્યા છે."
આ શો (કેન્દ્ર સરકાર) કોણ ચલાવી રહ્યું છે તેનાથી વધુ સારું કંઈ હોઈ શકે નહીં. સશસ્ત્ર દળોએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તમ નેતૃત્વ બતાવ્યું છે અને આપણને એક વિશાળ સંકટમાંથી બહાર કાઢ્યા છે. તે ખૂબ મોટી વાત છે. મને આપણા સશસ્ત્ર દળો પર ગર્વ છે. મને જયશંકર જી પ્રત્યે ખૂબ માન છે. મોદીજી કેવી રીતે નોકરિયાતોને ચૂંટી કાઢે છે અને તેમને નેતા બનાવે છે અને તેમને મંત્રાલયની ભૂમિકાઓમાં મૂકે છે, તે ખૂબ જ સારી વાત છે."
કોંગ્રેસ વિશે ફૈઝલ પટેલે શું કહ્યુંં?
કોંગ્રેસ વિશે તેમણે કહ્યું કે, "હું કોંગ્રેસથી બિલકુલ નારાજ નથી. આખી પાર્ટી મારો પરિવાર છે, અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે મારા સારા સંબંધો છે. હું હજુ પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં છું. મેં કોંગ્રેસ છોડી નથી, મેં જાહેર જીવનમાંથી ફક્ત એક વિરામ લીધો છે. હું ફક્ત કોંગ્રેસમાં જ છું. ગુજરાતના લોકો અને સ્થાનિક નેતાઓ પાસે મારા વિશે કહેવા માટે અદ્ભુત વાતો છે."
રાહુલ ગાંધીને કહ્યા મહેનતુ નેતા
રાહુલ ગાંધી વિશે તેમણે કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધી એક મહેનતુ નેતા છે. કોંગ્રેસમાં કેટલાક ખૂબ જ તેજસ્વી અને બુદ્ધિશાળી નેતાઓ છે, જેમ કે શશી થરૂર, ડીકે શિવકુમાર, રેવંત રેડ્ડી, દીપેન્દ્ર હુડા અને સચિન પાયલટ. તેઓ ખૂબ જ સક્ષમ નેતાઓ છે. આંતરિક રીતે સમસ્યાઓ છે, અને મારું માનવું છે કે પાર્ટી ચલાવતા વરિષ્ઠ નેતાઓને યોગ્ય સલાહ આપવામાં આવતી નથી. તેમના સલાહકારો સારું કામ કરી રહ્યા નથી. તેઓ આવે છે અને જાય છે. વરિષ્ઠ નેતાઓની સલાહ પર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી."
સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ
ખાસ છે કે, સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલ સોનિયા ગાંધીના નિકટના નેતા માનવામાં આવતા હતા અને તેઓ સોનિયા ગાંધીના રાજનીતિક સલાહકાર પણ હતા. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે ફૈઝલ પટેલે ટિકિટની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસે તેમના બહેન મુમતાઝ પટેલને ટિકિટ આપી હતી. આ બાદ થોડા સમય પહેલા જ ફૈઝલ પટેલે કોંગ્રેસ માટે કામ કરવાનું બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી અને તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને કામ કરવાની યોગ્ય તક મળી રહી નથી.
