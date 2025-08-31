ETV Bharat / bharat

લખનૌમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ, 2 લોકોના મોત, ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા - FIREWORKS FACTORY EXPLOSION

રવિવારે બપોરે લખનૌના ગુડંબા ​​વિસ્તારમાં આવેલી એક ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ થતાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ.

ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ
ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 2:24 PM IST

લખનૌ: ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી અને વિસ્ફોટ થયો. આ દુર્ઘટનામાં 2 લોકોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા પણ હતા. બચાવ કામગીરી દ્વારા તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અનેક ફાયર એન્જિનોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો. વિસ્ફોટનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

ગુડંબા ​​વિસ્તારના બેહટા ગામમાં એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં દિવાળી માટે ફટાકડા તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા હતા. રવિવારે બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ, કામદારો ફેક્ટરીમાં કામમાં વ્યસ્ત હતા. તે દરમિયાન, ફેક્ટરીમાં અચાનક આગ લાગી. આ પછી, ફેક્ટરીમાં રાખેલા ફટાકડા ફૂટવા લાગ્યા. થોડી જ વારમાં ફેક્ટરી કાટમાળના ઢગલામાં ફેરવાઈ ગઈ. ઘણા લોકો તેની નીચે દટાઈ ગયા.

વિસ્ફોટનો અવાજ સાંભળીને આસપાસ લોકોનું ટોળું એકઠું થઈ ગયું. ફાયર બ્રિગેડની અનેક ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. કાટમાળ નીચે દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવાની સાથે આગ ઓલવવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા. ઘણી મહેનત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો. આ અકસ્માતમાં 2 લોકોના મોત થયા. જ્યારે કાટમાળ નીચે દટાયેલા ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે.

પોલીસ અને વહીવટીતંત્રના તમામ અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તપાસ કરી. સ્થાનિક લોકો શોર્ટ સર્કિટ અથવા સિલિન્ડર લીકેજને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ડીસીપી પૂર્વ શશાંક સિંહે જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટનું કારણ શોધવા માટે સંબંધિત વિભાગની ટીમને બોલાવવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં બે લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. ઘટનાસ્થળે પોલીસ ફોર્સ તૈનાત છે અને તપાસ ચાલુ છે.

