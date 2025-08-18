ETV Bharat / bharat

બિહાર પછી, પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ SIR થશે, ચૂંટણી પંચે આપી માહિતી - ECI ON SIR

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે બંધારણ મુજબ, ફક્ત ભારતીય નાગરિકો જ ચૂંટણી લડી શકે છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની પ્રેસ કોન્ફરન્સ
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની પ્રેસ કોન્ફરન્સ (ANI)
Published : August 18, 2025 at 9:15 AM IST

નવી દિલ્હી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે રવિવારે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે સંકેત આપ્યો કે બિહાર પછી, તે પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ લાગુ કરવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું, "...હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે ભારતના બંધારણ મુજબ, ફક્ત ભારતીય નાગરિકો જ MP અને MLA ની ચૂંટણી લડી શકે છે. અન્ય દેશોના લોકોને ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર નથી. જો આવા લોકોએ મતગણતરી ફોર્મ ભર્યું હોય, તો SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમણે કેટલાક દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને પોતાની રાષ્ટ્રીયતા સાબિત કરવી પડશે. તપાસ પછી તેમના નામ કાઢી નાખવામાં આવશે."

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું, "...ત્રણ ચૂંટણી કમિશનર નક્કી કરશે કે પશ્ચિમ બંગાળ કે અન્ય રાજ્યોમાં SIR ની પ્રક્રિયા ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે."

'નોંધણી અધિકારી સમક્ષ લેવા પડશે શપથ'

તેમણે કહ્યું, "લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ મુજબ, જો તમે તે મતવિસ્તારના મતદાર નથી, તો કાયદામાં તમારી પાસે ફક્ત એક જ વિકલ્પ છે, અને તે છે ચૂંટણી નોંધણી નિયમો, જે કહે છે કે જો તમે તે મતવિસ્તારના મતદાર નથી, તો તમે સાક્ષી તરીકે તમારી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો અને તમારે ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી સમક્ષ શપથ લેવા પડશે અને તે શપથ તે વ્યક્તિ સમક્ષ લેવડાવવા પડશે જેની સામે તમે ફરિયાદ કરી છે..."

'મશીન-રીડેબલ મતદાર યાદી પર પ્રતિબંધ'

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું, "મશીન-રીડેબલ મતદાર યાદી પર પ્રતિબંધ છે. ચૂંટણી પંચનો આ નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી આવ્યો છે અને 2019નો છે. આપણે મશીન-રીડેબલ મતદાર યાદી અને શોધી શકાય તેવી મતદાર યાદી વચ્ચેનો તફાવત સમજવો પડશે. તમે EPIC નંબર દાખલ કરીને ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ મતદાર યાદી શોધી શકો છો. તમે તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. તેને મશીન-રીડેબલ કહેવામાં આવતું નથી."

તેમણે કહ્યું કે મશીન-રીડેબલના સંદર્ભમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ 2019માં આ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો અને શોધી કાઢ્યું હતું કે, મશીન-રીડેબલ મતદાર યાદી આપવાથી મતદારની ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે છે... મશીન-રીડેબલ મતદાર યાદી પર પ્રતિબંધ છે. ચૂંટણી પંચનો આ નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી આવ્યો છે અને 2019 નો છે.

'SIR પ્રક્રિયા 10 થી વધુ વખત અપનાવવામાં આવી'

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું, "...છેલ્લા 20 વર્ષમાં SIR પ્રક્રિયા કરવામાં આવી નથી... દેશમાં 10 થી વધુ વખત SIR પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી છે. SIRનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મતદાર યાદીને શુદ્ધ કરવાનો છે... રાજકીય પક્ષો તરફથી ઘણી ફરિયાદો મળ્યા બાદ SIR પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી રહી છે...

