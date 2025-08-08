મુખ્ય ન્યાયાધીશની ભલામણ વિના પણ સંસદ ન્યાયાધીશને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે: સુપ્રીમ કોર્ટ

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કહ્યું કે રિપોર્ટ હોય કે ભલામણ હોય કે ન હોય, કથિત ગેરવર્તણૂક અથવા અસમર્થતા માટે ન્યાયાધીશને દૂર કરવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવાની સંસદની સત્તા અબાધિત છે.
ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે એવો કાયદો નથી કે જ્યાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ દ્વારા રચાયેલી સમિતિ તેમના અહેવાલમાં નોંધે છે કે તપાસ હેઠળના ન્યાયાધીશના વર્તનને કારણે તેમને દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની જરૂર છે અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ આવા અહેવાલને સ્વીકાર્યા પછી તેમની ભલામણો, જો કોઈ હોય તો રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાનને મોકલે છે, તો બધા કિસ્સાઓમાં, બંધારણની કલમ ૧૨૪(૪) અને (૫) (સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો માટે) અને કલમ ૧૨૪ (ઉચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશો માટે) સાથે વાંચવામાં આવે છે તે હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ થશે અને તપાસ અધિનિયમ હેઠળ તપાસ શરૂ થશે.
ન્યાયાધીશ દત્તાએ કહ્યું, "કોઈ અહેવાલ હોય કે ભલામણ હોય કે ન હોય, કથિત ગેરવર્તણૂક અથવા અસમર્થતા માટે ન્યાયાધીશને દૂર કરવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવાની સંસદની સત્તા અમર્યાદિત રહે છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ભલે કોઈ એવો કેસ હોય જ્યાં કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે સારા કારણો હોય, પણ સંસદ પોતાના વિવેકબુદ્ધિથી હટાવવાની કાર્યવાહી શરૂ ન કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
તેનાથી વિપરીત, જો પ્રક્રિયામાં સમિતિ દ્વારા એવો અહેવાલ માંગવામાં આવે કે શરતો [પેરા 5(a) અથવા 5(c)] માંથી કોઈપણ અસ્તિત્વમાં છે અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ આવા અહેવાલને સ્વીકારે છે અને કોઈ ભલામણ કરતા નથી, તો સંસદને અન્ય કારણોસર આમ કરવું જરૂરી લાગે તો તેને હટાવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવાથી કંઈ રોકી શકતું નથી, એમ બેન્ચે જણાવ્યું હતું.
બેન્ચે કહ્યું કે જો સંસદ કોઈ ન્યાયાધીશને ગેરવર્તણૂક અથવા અસમર્થતામાં સંડોવાયેલા હોવાના સ્પષ્ટ સંકેતો હોવા છતાં તેમને દૂર કરવા માટે કોઈ કાર્યવાહી શરૂ ન કરે, તો ન્યાયિક મંચમાં આવી કાર્યવાહી સંસદને આવા ન્યાયાધીશને પદ પરથી દૂર કરવા માટે સક્રિય કરવા માટે પૂરતી ન પણ હોય.
સુપ્રીમ કોર્ટે ન્યાયાધીશો વિરુદ્ધ ફરિયાદોની તપાસ માટે સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા સ્થાપિત આંતરિક પ્રક્રિયા એક સમાંતર અને બંધારણીય પદ્ધતિ છે તેવી દલીલ પર વિચાર કરતી વખતે આ અવલોકનો કર્યા.
સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ યશવંત વર્માની રોકડ શોધ વિવાદમાં ગેરવર્તણૂક માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા આંતરિક તપાસ પેનલના અહેવાલને રદ કરવાની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દીધી છે.
