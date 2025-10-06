ETV Bharat / bharat

મોટી રાહત: 1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પછી નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને ઉચ્ચ પેન્શનનો લાભ મળશે

કેરળ સ્થિત એક કંપનીના કર્મચારીઓએ ઉચ્ચ EPS યોગદાનનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો, અને EPFO ​​એ તેમને ઉચ્ચ પેન્શન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

2014 પછી નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને ઉચ્ચ પેન્શનનો લાભ
2014 પછી નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને ઉચ્ચ પેન્શનનો લાભ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તિરુવનંતપુરમ : કેરળ હાઈકોર્ટે EPS ઉચ્ચ પેન્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે 1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પછી નિવૃત્ત થતા કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) સભ્યોને ઉચ્ચ કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) પેન્શનનો ઇનકાર કરી શકાય નહીં, જો કે તેમના એમ્પ્લોયરના ઉચ્ચ પગાર પર આધારિત યોગદાન EPFO ​​દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું હોય, પછી ભલે તે કોઈપણ પ્રક્રિયાગત અથવા સમયની અનિયમિતતા હોય.

આ કેસ કેરળ સ્થિત એક કંપનીના કર્મચારીઓનો છે, જેમણે તેમની સેવા દરમિયાન, નિર્ધારિત "કાનૂની પગાર મર્યાદા" ને બદલે તેમના વાસ્તવિક પગારના આધારે EPS માં યોગદાન આપવાનું પસંદ કર્યું. જોકે તેમના નોકરીદાતાઓ અને તેમણે પોતે વધારાનું યોગદાન આપ્યું હતું, EPF ઓથોરિટીએ પાછળથી તેમને ઉન્નત પેન્શન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કારણ કે કેટલાક યોગદાન માસિકને બદલે એકસાથે આપવામાં આવ્યા હતા.

હાઈકોર્ટે હવે એવું ઠરાવ્યું છે કે એકવાર EPFO ​​તે યોગદાન સ્વીકારી લે પછી, ફક્ત પ્રક્રિયાગત ખામીઓના આધારે પેન્શન લાભોનો ઇનકાર કરી શકાતો નથી. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મૂળભૂત અધિકારોને ટેકનિકલ અધિકારો કરતાં વધુ મહત્વ આપવું જોઈએ. જો કોઈ કર્મચારી અને નોકરીદાતા (કંપની) એ ખરેખર વધારે યોગદાન આપ્યું હોય અને EPFO ​​એ તેને સ્વીકાર્યું હોય, તો પેન્શન ઉચ્ચ વેતન આધારને પ્રતિબિંબિત કરતું હોવું જોઈએ, ભલે ભંડોળ જમા કરવામાં આવ્યું હોય અથવા મોડા એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હોય.

કેરળ હાઈકોર્ટનો આ નિર્ણય 1 સપ્ટેમ્બર, 2014 પછી નિવૃત્ત થયેલા લોકોને રક્ષણ પૂરું પાડે છે. અગાઉ, ભૂતકાળની રેમિટન્સ પ્રથાઓને કારણે આવા ઘણા નિવૃત્ત થયેલા લોકોને ઉચ્ચ EPS પેન્શનનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, જો યોગદાન સ્વીકારવામાં આવ્યું હોય, તો સરકાર તેમને નકારી શકે નહીં.

કેરળ હાઈકોર્ટે EPFO ​​ને ત્રણ મહિનાની અંદર સાચી (વાસ્તવિક પગાર-આધારિત) ગણતરીના આધારે ઉચ્ચ પેન્શન વિતરણ કરવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

EPS શું છે?

કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS), જે EPF નો એક ભાગ છે, તે કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ પછી યોગદાનના આધારે પેન્શનની ગેરંટી આપે છે. સમય જતાં, EPFO ​​એ EPF યોજના હેઠળ પગાર પર વૈધાનિક મહત્તમ મર્યાદા (દા.ત., રુ.5,000, રુ.6,500, રુ.15,000) લાદી. ઘણા કર્મચારીઓએ તેમના પેન્શનમાં વધારો કરવા માટે આ મહત્તમ મર્યાદાથી આગળ તેમના સમગ્ર પગારનું યોગદાન આપવાનું પસંદ કર્યું.

જોકે, કેટલીક કંપનીઓએ ઊંચા યોગદાનને માસિકને બદલે મોડી રકમ તરીકે જમા કરાવ્યા, જેના કારણે યોજનાના નિયમોમાં ટેકનિકલ વિસંગતતા ઊભી થઈ. EPFO ​​એ આ વિસંગતતાનો ઉપયોગ ઉચ્ચ પેન્શનનો ઇનકાર કરવા માટે કર્યો.

કેરળ હાઈકોર્ટે શોધી કાઢ્યું કે EPFO ​​એ યોગદાન સ્વીકાર્યું છે (જોકે એકમ રકમમાં) અને વહીવટી અનિયમિતતાઓને કર્મચારીઓના પેન્શન લાભોના અધિકારને ઓવરરાઇડ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે મૂળ યોગદાન માન્ય હતું ત્યારે પ્રક્રિયાગત ખામીઓ ઇનકારને યોગ્ય ઠેરવી શકે નહીં.

આ પણ વાંચો...

  1. ગાંધીનગરમાં પોલીસકર્મી રિંકલબેન હત્યા કેસ: 48 કલાકમાં સસ્પેન્સનો અંત! પ્રેમ, દગો અને દબાણે પ્રેમીને બનાવ્યો હત્યારો
  2. આંગણવાડી બહેનોમાં ખુશીનો માહોલ, પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો, 6 મહિનામાં એરિયર્સ સાથે ચૂકવણીનો આદેશ

For All Latest Updates

TAGGED:

EPFOKERALA HIGH COURTEPS HIGHER PENSIONHIGHER PENSIONEPFO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.