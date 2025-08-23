ETV Bharat / bharat

બિહારમાં એન્જીનિયર તો નિકળ્યો ધનકૂબેર, રેડ પડી તો પત્ની સળગાવી નાખ્યા લાખો રૂપિયાની નોટો - PATNA EOU RAID

આર્થિક ગુના એકમે પટનામાં એક સરકારી એન્જિનિયરના ઘરે દરોડો પાડ્યો. જ્યાંથી 49 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા.વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર વિસ્તારથી...

એન્જીનિયરના ઘરેથી અધધ સંપતિ મળી
એન્જીનિયરના ઘરેથી અધધ સંપતિ મળી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read

પટના: બિહાર આર્થિક ગુના એકમ સતત કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. ત્યારે શુક્રવારે, ટીમે પટનામાં બિહાર સરકારના ગ્રામીણ બાંધકામ વિભાગમાં સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવતા વિનોદ કુમાર રાયના નિવાસસ્થાને દરોડો પાડ્યો હતો.

બળી ગયેલા 20 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા: EOU ટીમે પટનાના ભૂતનાથ રોડ પર સ્થિત એક ઘરમાંથી કુલ 49 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા છે, જેમાંથી 20 લાખ રૂપિયા બળી ગયેલા મળી આવ્યા છે. EOU સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સોનાના બિસ્કિટ અને ઘરેણાં પણ મળી આવ્યા છે. આ કાર્યવાહી બાદ વિસ્તારમાં ગભરાટનો માહોલ છે.

ટીમ આખી રાત ઘરની બહાર રહી: એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિનોદ કુમારની પત્નીએ કલાકો સુધી EOU ટીમને દરોડા પાડતા અટકાવી હતી. EOU ટીમ આખી રાત વિનોદ કુમાર રાયના ઘરની બહાર સવારની રાહ જોતી રહી. સવારે 5:20 વાગ્યે, EOU ટીમ બળજબરીથી વિનોદના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ.

દરોડાના કાર્યવાહી દરમિયાન EOUની ટીમ
દરોડાના કાર્યવાહી દરમિયાન EOUની ટીમ (Etv Bharat)

FSL ટીમ કરી રહી છે તપાસ: ઘરમાં પ્રવેશતા જ EOU અધિકારીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. EOU ટીમથી બચવા માટે એન્જિનિયરની પત્નીએ લાખો રૂપિયા બાળી નાખ્યા હતા. ટીમે બળી ગયેલી નોટો જોતાં જ FSL ટીમને તપાસ માટે બોલાવવામાં આવી હતી.

બળી ગયેલી નોટોને કારણે ડ્રેનેજ બંધ: આશ્ચર્યજનક રીતે, આ સમય દરમિયાન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી, કારણ કે નોટો સળગાવ્યા પછી, તેને ગટરમાં ફેંકી દેવામાં આવી હતી. જેના કારણે ગટર જામ થઈ ગઈ હતી.

અડધી બળી ગયેલી નોટો કાઢી: અડધી બળી ગયેલી નોટોની તપાસ માટે, તેને જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ગટરમાં ફસાયેલી નોટો કાઢવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી.

લાખો રૂપિયાનું નુકસાન: સફાઈ કર્મચારીઓએ ગટર સાફ કરવાનું શરૂ કર્યું અને અડધી બળી ગયેલી નોટો બહાર કાઢી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લાખો રૂપિયાની ચલણી નોટોને નુકસાન થયું છે.

નોટો સળગાવ્યા પછી ઘરમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો: આ કાર્યવાહીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો. સવારથી જ ભૂતનાથ રોડ પર લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી અને દરેક વ્યક્તિ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ દરોડાની ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે EOU ટીમ ઘરની અંદર ગઈ ત્યારે બહારથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો. બાદમાં સત્ય બહાર આવ્યું કે ટીમથી બચવા માટે નોટો સળગાવવામાં આવી હતી.

આગળની કાર્યવાહી અને પૂછપરછ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલે વિનોદ રાય અને તેમના પરિવારની વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવશે. જ્યારે બળી ગયેલી નોટો અંગે તપાસ અહેવાલ આવ્યા પછી કુલ વસૂલાતનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

  1. સરકારી કર્મચારીના ઘરમાં કરોડોની કેશ, વિજિલન્સની ટીમને જોઈને બારીમાંથી નોટોના બંડલ ફેંકી દીધા
  2. 2 કરોડની રોકડ, સોના-ચાંદીનો ઢગલો, DEOએ કાળાં નાણાંની સંપત્તિનો ભેગો કર્યો અખૂટ ખજાનો

પટના: બિહાર આર્થિક ગુના એકમ સતત કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. ત્યારે શુક્રવારે, ટીમે પટનામાં બિહાર સરકારના ગ્રામીણ બાંધકામ વિભાગમાં સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવતા વિનોદ કુમાર રાયના નિવાસસ્થાને દરોડો પાડ્યો હતો.

બળી ગયેલા 20 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા: EOU ટીમે પટનાના ભૂતનાથ રોડ પર સ્થિત એક ઘરમાંથી કુલ 49 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા છે, જેમાંથી 20 લાખ રૂપિયા બળી ગયેલા મળી આવ્યા છે. EOU સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સોનાના બિસ્કિટ અને ઘરેણાં પણ મળી આવ્યા છે. આ કાર્યવાહી બાદ વિસ્તારમાં ગભરાટનો માહોલ છે.

ટીમ આખી રાત ઘરની બહાર રહી: એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિનોદ કુમારની પત્નીએ કલાકો સુધી EOU ટીમને દરોડા પાડતા અટકાવી હતી. EOU ટીમ આખી રાત વિનોદ કુમાર રાયના ઘરની બહાર સવારની રાહ જોતી રહી. સવારે 5:20 વાગ્યે, EOU ટીમ બળજબરીથી વિનોદના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ.

દરોડાના કાર્યવાહી દરમિયાન EOUની ટીમ
દરોડાના કાર્યવાહી દરમિયાન EOUની ટીમ (Etv Bharat)

FSL ટીમ કરી રહી છે તપાસ: ઘરમાં પ્રવેશતા જ EOU અધિકારીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. EOU ટીમથી બચવા માટે એન્જિનિયરની પત્નીએ લાખો રૂપિયા બાળી નાખ્યા હતા. ટીમે બળી ગયેલી નોટો જોતાં જ FSL ટીમને તપાસ માટે બોલાવવામાં આવી હતી.

બળી ગયેલી નોટોને કારણે ડ્રેનેજ બંધ: આશ્ચર્યજનક રીતે, આ સમય દરમિયાન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી, કારણ કે નોટો સળગાવ્યા પછી, તેને ગટરમાં ફેંકી દેવામાં આવી હતી. જેના કારણે ગટર જામ થઈ ગઈ હતી.

અડધી બળી ગયેલી નોટો કાઢી: અડધી બળી ગયેલી નોટોની તપાસ માટે, તેને જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ગટરમાં ફસાયેલી નોટો કાઢવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી.

લાખો રૂપિયાનું નુકસાન: સફાઈ કર્મચારીઓએ ગટર સાફ કરવાનું શરૂ કર્યું અને અડધી બળી ગયેલી નોટો બહાર કાઢી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લાખો રૂપિયાની ચલણી નોટોને નુકસાન થયું છે.

નોટો સળગાવ્યા પછી ઘરમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો: આ કાર્યવાહીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો. સવારથી જ ભૂતનાથ રોડ પર લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી અને દરેક વ્યક્તિ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ દરોડાની ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે EOU ટીમ ઘરની અંદર ગઈ ત્યારે બહારથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો. બાદમાં સત્ય બહાર આવ્યું કે ટીમથી બચવા માટે નોટો સળગાવવામાં આવી હતી.

આગળની કાર્યવાહી અને પૂછપરછ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલે વિનોદ રાય અને તેમના પરિવારની વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવશે. જ્યારે બળી ગયેલી નોટો અંગે તપાસ અહેવાલ આવ્યા પછી કુલ વસૂલાતનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

  1. સરકારી કર્મચારીના ઘરમાં કરોડોની કેશ, વિજિલન્સની ટીમને જોઈને બારીમાંથી નોટોના બંડલ ફેંકી દીધા
  2. 2 કરોડની રોકડ, સોના-ચાંદીનો ઢગલો, DEOએ કાળાં નાણાંની સંપત્તિનો ભેગો કર્યો અખૂટ ખજાનો

For All Latest Updates

TAGGED:

EOU RAID IN PATNARAID IN ENGINEER HOUSECASH RECOVERED ENGINEER HOUSEBIHAR NEWSPATNA EOU RAID

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.