દારૂની ખાલી બોટલ આપવા પર મળશે 20 રૂપિયા, આ રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી નવી પહેલ

રાજ્યમાં પ્લાસ્ટિક કચરાની વધતી જતી સમસ્યાને રોકવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ તબક્કામાં, તેનો અમલ 20 જગ્યા પર કરવામાં આવશે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
તિરુવનંતપુરમ: કેરળ સરકારે પર્યાવરણી પ્રદૂષણને રોકવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ શરૂ કરી છે. પ્લાસ્ટિકની દારૂની ખાલી બોટલો પર હવે રાજ્ય સંચાલિત બેવરેજ કોર્પોરેશન (દારૂની દુકાન)ના આઉટલેટ્સ પર પરત લઈ જવામાં આવશે. આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સરકાર અને રાજ્યવ્યાપી મહિલા સ્વ-સહાય નેટવર્ક 'કુદુમ્બશ્રી' દ્વારા સંયુક્ત રીતે આગળ ધપાવવામાં આવી રહ્યો છે.

નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, પ્લાસ્ટિકની દારૂની બોટલ ખરીદવા પર 20 રૂપિયાનો વધારાનો ચાર્જ લેવામાં આવશે. ગ્રાહક ખાલી બોટલ નિયુક્ત કાઉન્ટર પર પરત કરશે ત્યારે આ રકમ તેમને પરત કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં પ્લાસ્ટિક કચરાની વધતી જતી સમસ્યાને રોકવા માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ તબક્કામાં, આ વ્યવસ્થા 20 જગ્યા પર લાગુ કરવામાં આવશે. આમાંથી 10 તિરુવનંતપુરમ જિલ્લામાં અને 10 કન્નુર જિલ્લામાં સ્થિત છે.

BEVCOના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હર્ષિતા અટ્ટાલુરીએ જણાવ્યું હતું કે, બોટલોને ખાસ ડિઝાઇન કરેલા લેબલ દ્વારા ઓળખવામાં આવશે. જે સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ (CDT) ની મદદથી બનાવવામાં આવ્યું છે. 1 જાન્યુઆરી સુધીમાં આ પ્રોજેક્ટને લગભગ 300 BEVCO આઉટલેટ્સ સુધી વિસ્તારવાની યોજના છે. આ પહેલનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું કુદુમ્બશ્રી સાથે ભાગીદારી છે.

પાયલોટ આઉટલેટ્સ પર બોટલ સંગ્રહ માટે અલગ કાઉન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવશે.જેનું સંચાલન કુદુમ્બશ્રીના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવશે. કર્મચારીઓને દૈનિક વેતન કરાર પર નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જે દરરોજ રૂ. 710 કમાશે. ઉપરાંત, સાંજે ઓવરટાઇમ માટે વધારાના રૂ.420 આપવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં, 20 આઉટલેટ્સમાંથી દરેક પર 20 કુદુમ્બશ્રી કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે.

એકત્રિત પ્લાસ્ટિક કચરો સમયાંતરે રિસાયક્લિંગ અને યોગ્ય નિકાલ માટે ક્લીન કેરળ કંપનીને સોંપવામાં આવશે. BEVCOના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત આઉટલેટ્સમાંથી બોટલો એકત્રિત કરશે. પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને એકસાથે મોટી સંખ્યામાં બોટલો પરત કરવાનું ટાળવા માટે, યોજના સૂચવે છે કે ગ્રાહકો બોટલો તે જ કાઉન્ટર પર પરત કરે જ્યાંથી તેમણે ખરીદી કરી હતી.

નવી નીતિ અખબારમાં બોટલો લપેટવાની લાંબા સમયથી ચાલતી પ્રથાનો પણ અંત લાવશે. ગ્રાહકો પાસે હવે પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પ તરીકે રૂ. 15 અને રૂ. 20ની કિંમતની કાપડની થેલીઓ ખરીદવાનો વિકલ્પ હશે. કચરો ઘટાડવા માટે જનતાને પણ પોતાની થેલીઓ લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આ પહેલને સરકાર દ્વારા કચરા વ્યવસ્થાપનને સામાજિક સશક્તિકરણ સાથે જોડવા માટે એક દૂરંદેશી પગલું તરીકે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. બેવકોના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, કુદુમ્બશ્રીના સભ્યોના પગાર ચૂકવવા માટે સંસ્થા જવાબદાર રહેશે, જેથી સમુદાયને સીધો આર્થિક લાભ મળે. આ 20 સ્ટોર્સમાં ટ્રાયલ રનની સફળતા રાજ્યવ્યાપી દત્તક લેવાનો માર્ગ મોકળો કરશે.

