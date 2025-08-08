Essay Contest 2025

રાહુલના 'મત ચોરી'ના આરોપ પર ચૂંટણી પંચે કહ્યું, - 'સોગંદનામા પર સહી કરો અથવા માફી માંગો' - RAHUL GANDHI VOTE THEFT CLAIM

રાહુલ ગાંધી સતત ચૂંટણી પંચ પર મતદાર યાદીમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે, આ વખતે ચૂંટણી પંચે રાહુલને પડકાર ફેંક્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 5:52 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શુક્રવારે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીને મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલા ઘોષણાપત્રમાં સહી કરવા અથવા તેમના "વાહિયાત" આરોપો માટે માફી માંગવા કહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, "જો રાહુલ ગાંધી ઘોષણાપત્રમાં સહી નહીં કરે, તો તેનો અર્થ એ થશે કે તેઓ તેમના વિશ્લેષણ અને પરિણામે આવતા તારણો અને તેમણે લગાવેલા આરોપોમાં વિશ્વાસ કરતા નથી."

શું છે મામલો ?

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવાર 7 ઓગસ્ટના રોજ એક પત્રકાર પરિષદમાં ફરી એકવાર ચૂંટણી પંચ પર મતદાર યાદીમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કર્ણાટકના એક લોકસભા મતવિસ્તારનું ઉદાહરણ આપતા રાહુલ ગાંધીએ એક લાખ મત કાપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, મતોની ચોરી થઈ છે. આ કિસ્સામાં કમિશને તેમને એક સોગંદનામું મોકલ્યું. તેમને તે સાબિત કરવા માટે સહી કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ જે કહી રહ્યા છે તે સાચું છે. જો તે ખોટું સાબિત થશે, તો તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી, રાહુલ ગાંધી કે કોંગ્રેસ તરફથી આ સોગંદનામા અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું ?

રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કર્ણાટકના બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ લોકસભા મતવિસ્તારના મહાદેવપુરા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ભાજપની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે 1,250 નકલી મતો નાખવામાં આવ્યા હતા. કર્ણાટકના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) એ આકરા શબ્દોમાં જવાબ આપ્યો અને તેમને સોગંદનામા પર સહી કરવા કહ્યું.

પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "એ વાત જાણીતી છે કે એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, તમે ફકરા 3 માં ઉલ્લેખિત મતદાર યાદીમાં અયોગ્ય મતદારોનો સમાવેશ અને લાયક મતદારોને બાકાત રાખવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તમને વિનંતી છે કે તમે મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960 ના નિયમ 20(3)(b) હેઠળ જોડાયેલ ઘોષણાપત્ર/એફિડેવિટ પર સહી કરો અને આવા મતદારોના નામ સાથે તે પરત કરો જેથી જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ થઈ શકે..."

2024ની મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીના "મતદાર છેતરપિંડી"ના આરોપો પર, રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) એ તેમને સોગંદનામું રજૂ કરવા અને ચોક્કસ પુરાવા આપવા કહ્યું. CEO દ્વારા રાહુલ ગાંધીને લખાયેલા પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "એવું સમજી શકાય છે કે તમે પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન મતદાર યાદીમાં અયોગ્ય મતદારોનો સમાવેશ અને પાત્ર મતદારોને બાકાત રાખવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તમે જોડાયેલ ઘોષણાપત્ર/સોગંદનામા પર સહી કરો અને આવા મતદારોના નામ સાથે તેને પાછું મોકલો, જેથી જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય."

સીઈઓએ એ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે મતદાર યાદી પારદર્શક રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી, તેમણે કહ્યું કે ડ્રાફ્ટ અને અંતિમ મતદાર યાદી બંને ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર 2024 માં કોંગ્રેસ સાથે શેર કરવામાં આવી હતી. સીઈઓએ જણાવ્યું કે "મતદાર યાદી ઓગસ્ટ 2024 અને સપ્ટેમ્બર 2024 માં શેર કરવામાં આવી હતી અને તે સમય દરમિયાન પાર્ટીએ કોઈ અપીલ દાખલ કરી ન હતી."

