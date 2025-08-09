Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ભારતના ચૂંટણી પંચની મોટી કાર્યવાહી, 334 રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ, જાણો ગુજરાતના કેટલા પક્ષો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી - ELECTION COMMISSION OF INDIA

ભારતના ચૂંટણી પંચે ૩૩૪ રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ કરી છે. જેમાં ગુજરાતના 10 પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read

રાંચી: ભારતના ચૂંટણી પંચે રાજકીય પક્ષો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને ઝારખંડ સહિત દેશભરમાં 334 નોંધાયેલા બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ કરી છે. ભારતના ચૂંટણી પંચના આ પગલા પછી, જે રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે તેઓ ચૂંટણી પ્રતીક અને કમિશન દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા અન્ય લાભો સાથે ચૂંટણી લડી શકશે નહીં.

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29B અને કલમ 29C ની જોગવાઈઓ, આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને ચૂંટણી પ્રતીક (અનામત અને ફાળવણી) આદેશ, 1968 ની જોગવાઈઓ હેઠળ, આ રાજકીય પક્ષો કોઈપણ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં. જો કે, આ આદેશ સામે 30 દિવસની અંદર કમિશનમાં અપીલ કરી શકાય છે.

માન્યતા કેમ રદ કરવામાં આવી?

દેશમાં રાજકીય પક્ષો, પછી ભલે તે રાષ્ટ્રીય હોય કે રાજ્ય હોય કે RUPP એટલે કે નોંધાયેલ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A ની જોગવાઈઓ હેઠળ ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલા છે.

હાલમાં, 6 રાષ્ટ્રીય પક્ષો, 67 રાજ્ય પક્ષો અને 2854 નોંધાયેલ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો એટલે કે RUPP ભારતના ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલા છે. જો કોઈ પક્ષ સતત 6 વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડતો નથી, તો તે પક્ષને રજિસ્ટર્ડ પક્ષોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A મુજબ, પક્ષોએ તેમની નોંધણી સમયે નામ, સરનામું, પદાધિકારીઓ વગેરે જેવી વિગતો પ્રદાન કરવી પડશે અને કોઈપણ ફેરફારોની જાણ કોઈપણ વિલંબ વિના કમિશનને કરવી પડશે.

અગાઉ, જૂન 2025 માં, ECI એ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતા જોયા હતા. 345 RUPP ને ચકાસણી તપાસ કરવા માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા.

ભારતના ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ પર, ઝારખંડ સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોના CEO એ તપાસ હાથ ધરી હતી, જે અંતર્ગત આ RUPP ને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી અને દરેક પક્ષને વ્યક્તિગત સુનાવણી દ્વારા જવાબ આપવા અને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી.

આ પછી, CEO ના અહેવાલોના આધારે, કુલ 345 RUPP માંથી, 334 RUPP ઉપરોક્ત શરતોનું પાલન ન કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું. બાકીના કેસ ફરીથી ચકાસણી માટે CEO ને પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે. કમિશનની આ કાર્યવાહી પછી, હવે કુલ 2854 RUPP માંથી, 2520 બાકી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા આપે, અમે સાબિત કરીશું કે મોદી મત ચોરી કરીને PM બન્યા, બેંગલુરુમાં બોલ્યાં રાહુલ ગાંધી
  2. રાહુલના 'મત ચોરી'ના આરોપ પર ચૂંટણી પંચે કહ્યું, - 'સોગંદનામા પર સહી કરો અથવા માફી માંગો'

રાંચી: ભારતના ચૂંટણી પંચે રાજકીય પક્ષો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને ઝારખંડ સહિત દેશભરમાં 334 નોંધાયેલા બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ કરી છે. ભારતના ચૂંટણી પંચના આ પગલા પછી, જે રાજકીય પક્ષોની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે તેઓ ચૂંટણી પ્રતીક અને કમિશન દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા અન્ય લાભો સાથે ચૂંટણી લડી શકશે નહીં.

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29B અને કલમ 29C ની જોગવાઈઓ, આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને ચૂંટણી પ્રતીક (અનામત અને ફાળવણી) આદેશ, 1968 ની જોગવાઈઓ હેઠળ, આ રાજકીય પક્ષો કોઈપણ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં. જો કે, આ આદેશ સામે 30 દિવસની અંદર કમિશનમાં અપીલ કરી શકાય છે.

માન્યતા કેમ રદ કરવામાં આવી?

દેશમાં રાજકીય પક્ષો, પછી ભલે તે રાષ્ટ્રીય હોય કે રાજ્ય હોય કે RUPP એટલે કે નોંધાયેલ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A ની જોગવાઈઓ હેઠળ ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલા છે.

હાલમાં, 6 રાષ્ટ્રીય પક્ષો, 67 રાજ્ય પક્ષો અને 2854 નોંધાયેલ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો એટલે કે RUPP ભારતના ચૂંટણી પંચમાં નોંધાયેલા છે. જો કોઈ પક્ષ સતત 6 વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડતો નથી, તો તે પક્ષને રજિસ્ટર્ડ પક્ષોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 29A મુજબ, પક્ષોએ તેમની નોંધણી સમયે નામ, સરનામું, પદાધિકારીઓ વગેરે જેવી વિગતો પ્રદાન કરવી પડશે અને કોઈપણ ફેરફારોની જાણ કોઈપણ વિલંબ વિના કમિશનને કરવી પડશે.

અગાઉ, જૂન 2025 માં, ECI એ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતા જોયા હતા. 345 RUPP ને ચકાસણી તપાસ કરવા માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા.

ભારતના ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ પર, ઝારખંડ સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોના CEO એ તપાસ હાથ ધરી હતી, જે અંતર્ગત આ RUPP ને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી અને દરેક પક્ષને વ્યક્તિગત સુનાવણી દ્વારા જવાબ આપવા અને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી.

આ પછી, CEO ના અહેવાલોના આધારે, કુલ 345 RUPP માંથી, 334 RUPP ઉપરોક્ત શરતોનું પાલન ન કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું. બાકીના કેસ ફરીથી ચકાસણી માટે CEO ને પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે. કમિશનની આ કાર્યવાહી પછી, હવે કુલ 2854 RUPP માંથી, 2520 બાકી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા આપે, અમે સાબિત કરીશું કે મોદી મત ચોરી કરીને PM બન્યા, બેંગલુરુમાં બોલ્યાં રાહુલ ગાંધી
  2. રાહુલના 'મત ચોરી'ના આરોપ પર ચૂંટણી પંચે કહ્યું, - 'સોગંદનામા પર સહી કરો અથવા માફી માંગો'

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIADERECOGNISED 334 POLITICAL PARTIESELECTION COMMISSION OF INDIA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.