8th summon of ED to kejriwal: દારૂ કૌભાંડ કેસમાં ED એ અરવિંદ કેજરીવાલને 8મું સમન્સ, 4 માર્ચે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા

નવી દિલ્હી: સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસમાં સોમવારે, 26 ફેબ્રુઆરીએ EDના 7મા સમન્સ પર હાજર થયા ન હતા. આ પછી, મંગળવારે તપાસ એજન્સીએ તેમને 8મું સમન્સ જારી કર્યું અને 4 માર્ચે હાજર થવા (8th summon of ED to kejriwal) જણાવ્યું હતું. અગાઉના સમન્સનો જવાબ આપતા, આમ આદમી પાર્ટીએ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું હતું કે આ મામલો કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને તેની સુનાવણી 16 માર્ચે છે. તેથી, EDએ દરરોજ સમન્સ મોકલવાને બદલે કોર્ટના નિર્ણયની રાહ જોવી જોઈએ. અમે ભારતનું જોડાણ છોડીશું નહીં. મોદી સરકારે આ પ્રકારનું દબાણ ન બનાવવું (8th summon of ED to kejriwal) જોઈએ.

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે પહેલા જ કહ્યું છે કે હવે આ મામલો કોર્ટની વિચારણા હેઠળ છે. કોર્ટમાં 16 માર્ચે સુનાવણી થવાની છે, તેથી આવી સ્થિતિમાં ED દ્વારા મોકલવામાં આવેલા સમન્સનો કોઈ અર્થ નથી. 21 ફેબ્રુઆરીએ EDએ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને સમન્સ મોકલ્યા હતા અને 26 ફેબ્રુઆરીએ તેમને પૂછપરછ માટે હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવ્યા હતા.

દિલ્હી શરાબ કૌભાંડમાં અરવિંદ કેજરીવાલ પર આરોપ છે કે આ દારૂની નીતિ અંગેનો ડ્રાફ્ટ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના ઘરે બનાવવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મામલો તેમની નોંધમાં છે. દિલ્હી સરકારની દારૂની નીતિમાં કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી EDએ નવેમ્બરમાં મુખ્યમંત્રીને પહેલું સમન્સ મોકલ્યું હતું. જે બાદ કેજરીવાલે એક પછી એક મોકલવામાં આવેલા તમામ સમન્સને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યા છે.