ED 'ગુનેગારો' જેવું વર્તન ન કરી શકે: સુપ્રીમ કોર્ટ - SUPREME COURT ON ED

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ED દ્વારા નોંધાયેલા 5,000 કેસમાંથી માત્ર 10 ટકા કેસમાં જ સજા થઈ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
Published : August 7, 2025 at 8:46 PM IST

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) 'ગુનેગારો' જેવું વર્તન ન કરી શકે અને તેણે પોતાને કાયદાના દાયરામાં રહેવું પડશે. ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાયેલા કેસોમાં દોષિત ઠેરવવાના ઓછા દર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા આ વાત કહી હતી.

ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ઉજ્જવલ ભૂયાન અને એન કોટિશ્વર સિંહની બેન્ચે કહ્યું, "અમે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની છબી અંગે પણ ચિંતિત છીએ." સુપ્રીમ કોર્ટ 2022ના ચુકાદાની સમીક્ષા માંગતી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ધરપકડની સત્તાઓને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.

કેન્દ્ર અને ED વતી હાજર રહેલા વધારાના સોલિસિટર જનરલ એસ.વી. રાજુએ સમીક્ષા અરજીઓની જાળવણી પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને ઓછા દોષિત ઠેરવવાના દર માટે પ્રભાવશાળી આરોપીઓની વિલંબિત યુક્તિઓને જવાબદાર ઠેરવી.

તપાસ અધિકારી કોર્ટની મુલાકાત લેતા રહે છે

એડિશનલ સોલિસિટર જનરલે કહ્યું, "પ્રભાવશાળી ગુનેગારો પાસે ઘણા બધા સંસાધનો હોય છે. તેઓ કાર્યવાહી લંબાવવા માટે વિવિધ તબક્કે અરજીઓ દાખલ કરવા માટે વકીલોની ફોજ રાખે છે અને તપાસ અધિકારી તપાસમાં સમય પસાર કરવાને બદલે એક યા બીજી અરજી માટે કોર્ટની મુલાકાત લેતા રહે છે."

10 ટકા કેસોમાં સજા

જસ્ટિસ ભૂયને પોતાના એક ચુકાદાને ટાંકીને કહ્યું કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ED દ્વારા નોંધાયેલા ૫,૦૦૦ કેસોમાં માત્ર ૧૦ ટકા કેસમાં જ સજા થઈ છે અને આ હકીકતલક્ષી નિવેદનને મંત્રીએ સંસદમાં પણ સમર્થન આપ્યું હતું.

ન્યાયાધીશ ભૂયને કહ્યું, "તમે ગુનેગારની જેમ વર્તન કરી શકતા નથી, તમારે કાયદાના દાયરામાં રહીને કાર્ય કરવું પડશે. મેં મારા એક ચુકાદામાં જોયું કે ED એ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં લગભગ 5,000 ECIR દાખલ કર્યા છે, પરંતુ દોષિત ઠેરવવાનો દર 10 ટકાથી ઓછો છે... તેથી જ અમે તમને તમારી તપાસ સુધારવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છીએ કારણ કે આ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા સાથે સંબંધિત મામલો છે."

'અમે ED ની છબી વિશે ચિંતિત છીએ'

જજે વધુમાં કહ્યું, "અમે ED ની છબી વિશે પણ ચિંતિત છીએ. 5-6 વર્ષની ન્યાયિક કસ્ટડી પછી, જો લોકો નિર્દોષ છૂટી જાય છે, તો તેની કિંમત કોણ ચૂકવશે?" ન્યાયાધીશ કાંતે કહ્યું કે બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ TADA અને POTA કોર્ટ જેવી સમર્પિત અદાલતો છે અને સમર્પિત PMLA કોર્ટ દૈનિક કાર્યવાહી ચલાવી શકે છે, જેનાથી કેસોનો ઝડપી નિકાલ થઈ શકે છે.

સમીક્ષા અરજીઓની પ્રામાણિકતા પર પ્રશ્ન

રાજુએ સમીક્ષા અરજીઓની પ્રામાણિકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે આ 2022 ના ચુકાદા સામે સમીક્ષાના નામે 'અપીલો સિવાય કંઈ નથી' છે. તેમણે કહ્યું, "સમીક્ષા માટે તમારે 2022ના ચુકાદામાં રેકોર્ડના આધારે સ્પષ્ટ ભૂલનો કેસ કરવો પડશે, પરંતુ તેઓએ ક્યાંય જણાવ્યું નથી કે સ્પષ્ટ ભૂલ શું છે. જો આ સમીક્ષાઓ સ્વીકારવામાં આવે તો તે 2022ના ચુકાદાને ફરીથી લખવા સમાન હશે."

આવતા અઠવાડિયે સુનાવણી

આગામી અઠવાડિયે સુનાવણી ચાલુ રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે જુલાઈ 2022 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે વિજય મદનલાલ ચૌધરી કેસમાં મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ લોકોની ધરપકડ કરવા, તેમની મિલકત જપ્ત કરવા અને PMLA હેઠળ શોધ અને જપ્તી કરવાની ED ની સત્તાઓને સમર્થન આપ્યું હતું.

